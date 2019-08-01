Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

Узнайте, когда празднуем Медовый Спас Маковей в 2019 году

Медовый Спас Маковей Фото: Depositphotos

Маковей или Медовый Спас 2019 открывает целую череду летних праздников Спасов, названных в честь Христа Спасителя и посвященных чествованию Господа Бога. Это долгожданные и любимые в народе праздники, с которыми связаны многие ритуалы в честь сбора первого летнего урожая, запасам на зиму, дарам щедрой природы. О дате, истории и традициях Медового Спаса читайте в нашей статье.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

Какого числа отмечаем Медовый Спас Маковей 2019

Первым к нам приходит Медовый Спас Маковей. Ежегодно он отмечается 14 августа и в 2019 году приходится на среду – самую середину рабочей недели.

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Медовый Спас Маковей: история и традиции праздника

14 августа православные христиане чтут не одну, а несколько значимых дат. Так, в этот день церковь вспоминает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста. В храмах проводят ритуал вынесения и поклонения Животворящему Кресту, на котором был распят Христос, чтобы помолиться, очиститься от грехов и болезней.

14 августа начинается очередной многодневный пост – Успенский пост, который продлится до 28 августа.

Также в этот день церковными служителями проводится освящение воды в открытых водоемах и колодцах – так называемое малое водосвятие. Потому праздник еще называется Мокрый Спас. Верующие в это время совершали крестный ход на реки и озера, чтобы последний раз в году искупать скот и окунуться самим. Спасовской свяченой водой лечились от болезней, кропили углы дома, чтобы очиститься от сглаза.

А еще 14 августа вспоминают семь мучеников Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара, которые более двух тысяч лет назад были подвергнуты суровой казни за исповедание Истинного Бога и отказ от язычества. Считается, что с их именем связано название праздника – Маковей.

Но есть и другая версия – как раз к середине августа поспевают семена мака, которые собирают, святят в церкви, а затем употребляют в еду чаще всего в виде начинки к пирогам. Потому праздник еще назвали Маковый Спас. Есть красивая традиция освящать в церкви маковейчики – букеты полевых цветов, украшенные маковками. Люди верили, что такие обереги хранят дом и семью от беды, помогают с урожаем, служат снадобьем от болезней. Весной мак сеяли в огороде, а цветы на Благовещение девушки вплетали в косы.

Другое название – Медовый Спас. Дело в том, что с этого дня пасечники начинают активный сбор меда нового урожая. Его святят в церкви, и только после этого медом можно угощаться, раздавать нуждающимся и запасаться самим на зиму.

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