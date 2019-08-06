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Медовый Спас Маковей 2019: что нельзя делать в праздник

Узнайте главные запреты на Медовый Спас Маковей: что ни в коем случае нельзя делать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Запреты на Медовый Спас Маковей
Запреты на Медовый Спас Маковей
Фото: Pixabay

Медовый Спас или Маковей православными отмечается 14 августа. Он идет первым из трех летних Спасов, которые наступят в августе. В народе праздник любят за сладкий мед, вкусную выпечку с маковой начинкой и красивые букетики  маковейчики, которые святят в церкви. Какие запреты существуют в этот день и что нельзя делать на Медовый Спас Маковей, чтобы не накликать на себя беду, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас или Маковея:

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На Маковея, как и в любой другой церковный праздник, издавна существуют запреты на серьезную работу в огороде, на приусадебном участке и дома. Нельзя копать, строить, шить, стирать, убирать. Всю работу обычно делают накануне. Зато в этот день можно собирать первый мед и семена мака, которые как раз поспевают к 14 августа.

В день Медового Спаса начинается Успенский пост, который завершится ровно через две недели, 28 августа, как раз к празднику Успения Пресвятой Богородицы. А значит, начиная с Медового Спаса важно придерживаться запретов в рационе: нельзя есть мясо, молоко и производные продукты, рыбу, яйца, а в некоторые дни – горячую вареную пищу и растительное масло.

В народе заприметили, что на Маковея летние дни заметно укорачиваются, вода холодает и часто цветет, особенно в стоячих водоемах. А потому  уже со  следующего дня нельзя было купаться в озерах и реках, иначе появлялся риск утонуть или серьезно заболеть. Также на Мокрый Спас купали домашний скот последний раз в году, чтобы на него не напали болезни.

На Медовый Спас нельзя шуметь, особенно когда отправлялись на пасеку за медом. По народным приметам, если сильно громко праздновать, можно потревожить пчел, которые начинали активно собирать мед нового урожая. Также главный запрет касается меда: до самого Медового Спаса его нельзя есть, пока мед не освятят в церкви.

А еще на Маковея нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, желать кому-то зла, чтобы не накликать на себя негатив и несчастья.

Ранее мы публиковали главные приметы на Медовый Спас Маковея 2019.

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