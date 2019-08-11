Медовый Спас: поздравления в стихах и прозе
В день Медового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах
14 августа православные отмечают очень важный праздник — Медовый Спас. Это народное название дня, когда христиане почитают три святыни — Животворящий Крест Господний, образ Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
Этот Спас в народе называли Медовым, так как считалось, что с этого времени пчёлы перестают собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мёд. Все дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы полакомиться медом.
Также Медовый Спас называют первым Спасом, а еще — Маковым Спасом, Маковеем. Ведь с 14 августа начинали собирать урожай мака.
Теплые поздравления с Медовым Спасом в стихах
Сладкий день, веселый день,
Собирать медок не лень,
Пчелка озорно жужжит,
Веселиться всем велит.
Праздник нынче на дворе,
Вот уж радость детворе.
Лето, солнце и жара,
Первый спас, кричи "Ура"!
С Медовым Спасом поздравляю,
Сладких дней тебе желаю.
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***
Медового счастья, медовой погоды,
Медовой любви вам на долгие годы!
Веселья, здоровья, терпенья и сил!
Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!
И не было места печали и боли,
А лишь благодати цветное раздолье!
Успехов в делах и удачи в пути,
И каждому то, чего ищет найти!
***
Мёд рекой пусть сладкою прольётся,
Солнце весело всем пусть улыбнётся.
Спас Медовый к нам ведь приближается,
Во встречу к нему каждый погружается.
Пусть в душу он поселит вам покой,
Удачу, чтоб ты смог достать рукой.
Болезни затряслись и все рассыпались,
И с неба счастье камнями посыпалось.
Лучшие поздравления с Медовым Спасом в прозе
С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.
***
Славный праздник — Спас Медовый! В этот день всё сладко. Так пусть же все Ваши дни будут такими же: яркими, лёгкими и сладкими! Желаю всем, кто холост — пожениться, а тем, кто в ссоре — помириться. Будьте счастливы!
***
С православным праздником, со Спасом Медовым! Этот день для всех христиан является частью великой традиции, включающей в себя освещения воды и первого урожайного меда после поста. Не будем забывать о них, поэтому сделаем все, как делали наши предки.
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