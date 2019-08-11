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Медовый Спас: поздравления в стихах и прозе

В день Медового Спаса отправляйте родным и близким красивые поздравления в прозе и стихах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:32
Поздравления с Медовым Спасом в прозе
Поздравления с Медовым Спасом в прозе
Фото: pexels.com

14 августа православные отмечают очень важный праздник — Медовый Спас. Это народное название дня, когда христиане почитают три святыни —  Животворящий Крест Господний, образ Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. 

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:

Этот Спас в народе называли Медовым, так как считалось, что с этого времени пчёлы перестают собирать пыльцу с цветов. И именно в этот день, предварительно освятив в церкви, начинали есть мёд. Все дети собирались возле церкви или на пасеке, чтобы полакомиться медом. 

Поздравления с Медовым Спасом в прозе и стихах
Поздравления с Медовым Спасом в прозе и стихах
Фото: pexels.com

Также Медовый Спас называют первым Спасом, а еще — Маковым Спасом, Маковеем. Ведь с 14 августа начинали собирать урожай мака.

Теплые поздравления с Медовым Спасом в стихах

Сладкий день, веселый день,

Собирать медок не лень,

Пчелка озорно жужжит,

Веселиться всем велит.

Праздник нынче на дворе,

Вот уж радость детворе.

Лето, солнце и жара,

Первый спас, кричи "Ура"!

С Медовым Спасом поздравляю,

Сладких дней тебе желаю. 

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***

Медового счастья, медовой погоды,  

Медовой любви вам на долгие годы!

 Веселья, здоровья, терпенья и сил!

 Чтоб спас нашу жизнь до конца обновил!

 И не было места печали и боли,  

А лишь благодати цветное раздолье!

 Успехов в делах и удачи в пути,  

И каждому то, чего ищет найти!

Поздравления с Медовым Спасом в стихах
Поздравления с Медовым Спасом в стихах
Фото: pexels.com

***

Мёд рекой пусть сладкою прольётся,

Солнце весело всем пусть улыбнётся.

Спас Медовый к нам ведь приближается,

Во встречу к нему каждый погружается.

Пусть в душу он поселит вам покой,

Удачу, чтоб ты смог достать рукой.

Болезни затряслись и все рассыпались,

И с неба счастье камнями посыпалось. 

Лучшие поздравления с Медовым Спасом в прозе

С Первым Медовым Спасом! Пусть Ваша жизнь будет так же полна радости, как полны соты в ульях. Так же плодотворна, как работа пчелы. Так же сладка, как мед. И пусть всегда рядом будет тот пасечник, который знает, как со всем эти управляться.

***

Славный праздник — Спас Медовый! В этот день всё сладко. Так пусть же все Ваши дни будут такими же: яркими, лёгкими и сладкими! Желаю всем, кто холост — пожениться, а тем, кто в ссоре — помириться. Будьте счастливы!

Поздравления с Медовым Спасом
Поздравления с Медовым Спасом
Фото: pexels.com

***

С православным праздником, со Спасом Медовым! Этот день для всех христиан является частью великой традиции, включающей в себя освещения воды и первого урожайного меда после поста. Не будем забывать о них, поэтому сделаем все, как делали наши предки.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2019 года в Украине.

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