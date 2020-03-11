Меркурий перестал быть ретроградным: что можно делать

В 2020 году Меркурий делает три цикла ретроградного движения

11 марта Меркурий прекратил свое ретроградное движение, и до 18 июня он будет в директном движении.

Кратко напомним, о том, что такое ретроградное движение планет и чем это важно.

Так, три или четыре раза в год в течение примерно трехнедельного периода времени Меркурий находится в ретроградном движении. Это значит, что Меркурий, с точки зрения наблюдателя на Земле, движется в зодиаке обратно.

Астрологи трактуют планету Меркурий, в соответствии с понятиями о римском боге, как покровителе торговли, но не только, его значение шире. Меркурий заведует передачей информации. Сюда попадает широкий класс явлений. Передача информации – это речь, разговоры, это средства массовой информации – газета, телевизор, Интернет. Суть такова, что везде, где происходит передача информации из одного места в другое – по телефону, радио, лазерному лучу, через газетный лист или телеэкран, с письмом, лично или по компьютерной сети – во всех этих случаях присутствует принцип этой планеты. А в ретроградном движении все сферы жизни, которые "подчинены" Меркурию или тормозятся или идут на попятную.

В 2020 году Меркурий делает три цикла ретроградного движения. Поскольку ретроградный Меркурий в 2020 году движется в обратном направлении преимущественно через знаки Воды, связанные с эмоциями, это время могло бы быть полезным для анализа эмоционального состояния. Скорее всего, какие-то обстоятельства прошлого снова дадут о себе знать и вызовут эмоциональные реакции. В эти периоды мышление отличается глубиной, так что вы способны определить паттерны поведения, которые необходимо преодолеть, а также разработать стратегии, позволяющие от них отказаться.

Так, Меркурий был ретроградным с 17 февраля по 10 марта 2020. Дальше Меркурий будет ретроградным с 18 июня по 12 июля 2020 и с 14 октября по 3 ноября 2020.

Сейчас действие ретроградного Меркурия закончилось, но энергия, которая отрицательно влияет на коммуникацию между людьми и на восприятие информации, будет транслироваться до конца месяца.

Отрицательный эффект Меркурия продлится до 20-24 марта. Энергии сменятся, когда произойдёт новолуние, и Меркурий выйдет в свой баланс.

Заметим, что прямое движения Меркурия называется директным.

Что можно будет делать в период директного Меркурия

Отправляться в путешествия в новые места, планировать поездки.

Покупать/продавать движимое имущество.

Знакомиться с новыми людьми, налаживать связи и контакты.

Смело работать с информацией, документами, текстами.

Начинать новые дела, открывать проекты.

Быть социально активными, создавать новые идеи, показывать их миру.

Договариваться, спокойно работать, вести бизнес.

Делать важные покупки.

Устраиваться на новую работу, менять место работы, сферу занятости.

Делать диагностику и полное медицинское обследование, не боясь ошибок.

Начинать обучение, идти на курсы, посещать тренинги.

Ранее мы писали об особенностях ретроградного Меркурия в 2020 году.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться