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Меркурий перестал быть ретроградным: что можно делать

В 2020 году Меркурий делает три цикла ретроградного движения

Елена Кузьмич
Сегодня, 20:27

11 марта Меркурий прекратил свое ретроградное движение, и до 18 июня он будет в директном движении.

Кратко напомним, о том, что такое ретроградное движение планет и чем это важно.

Так, три или четыре раза в год в течение примерно трехнедельного периода времени Меркурий находится в ретроградном движении. Это значит, что Меркурий, с точки зрения наблюдателя на Земле, движется в зодиаке обратно.

Астрологи трактуют планету Меркурий, в соответствии с понятиями о римском боге, как покровителе торговли, но не только, его значение шире. Меркурий заведует передачей информации. Сюда попадает широкий класс явлений. Передача информации – это речь, разговоры, это средства массовой информации – газета, телевизор, Интернет. Суть такова, что везде, где происходит передача информации из одного места в другое – по телефону, радио, лазерному лучу, через газетный лист или телеэкран, с письмом, лично или по компьютерной сети – во всех этих случаях присутствует принцип этой планеты. А в ретроградном движении все сферы жизни, которые "подчинены" Меркурию или тормозятся или идут на попятную.

В 2020 году Меркурий делает три цикла ретроградного движения. Поскольку ретроградный Меркурий в 2020 году движется в обратном направлении преимущественно через знаки Воды, связанные с эмоциями, это время могло бы быть полезным для анализа эмоционального состояния. Скорее всего, какие-то обстоятельства прошлого снова дадут о себе знать и вызовут эмоциональные реакции. В эти периоды мышление отличается глубиной, так что вы способны определить паттерны поведения, которые необходимо преодолеть, а также разработать стратегии, позволяющие от них отказаться.

Так, Меркурий был ретроградным с 17 февраля по 10 марта 2020. Дальше Меркурий будет ретроградным с 18 июня по 12 июля 2020 и с 14 октября по 3 ноября 2020.

Сейчас действие ретроградного Меркурия закончилось, но энергия, которая отрицательно влияет на коммуникацию между людьми и на восприятие информации, будет транслироваться до конца месяца.

Отрицательный эффект Меркурия продлится до 20-24 марта. Энергии сменятся, когда произойдёт новолуние, и Меркурий выйдет в свой баланс.

Заметим, что прямое движения Меркурия называется директным.

Что можно будет делать в период директного Меркурия

  • Отправляться в путешествия в новые места, планировать поездки.
  • Покупать/продавать движимое имущество.
  • Знакомиться с новыми людьми, налаживать связи и контакты.
  • Смело работать с информацией, документами, текстами.
  • Начинать новые дела, открывать проекты.
  • Быть социально активными, создавать новые идеи, показывать их миру.
  • Договариваться, спокойно работать, вести бизнес.
  • Делать важные покупки.
  • Устраиваться на новую работу, менять место работы, сферу занятости.
  • Делать диагностику и полное медицинское обследование, не боясь ошибок.
  • Начинать обучение, идти на курсы, посещать тренинги.

Ранее мы писали об особенностях ретроградного Меркурия в 2020 году.

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астрология планета меркурий ретрограды ретроградность
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