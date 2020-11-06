Международный день бухгалтера: дата, история и значение праздника

Украинские бухгалтеры празднуют свой профессиональный день дважды в год

В ноябре специалисты в области бухгалтерского учета отмечают свой профессиональный праздник – Международный день бухгалтера. Для украинских специалистов это еще один праздничный день в году, помимо отмечаемого на государственном уровне летнего Дня бухгалтера в Украине. Когда чествуем бухгалтеров, почему праздник отмечается дважды в год, какую историю и значение он имеет, читайте в нашей статье.

Международный день бухгалтера Фото: Pexels

Когда Международный день бухгалтера в 2020 году

Международный день бухгалтерии (International Accounting Day) ежегодно отмечается во многих странах мира 10 ноября. В 2020 году дата приходится на вторник.

Международный день бухгалтера: история праздника

Впервые праздник бухгалтеров был проведен в 1972 году. И тогда он назывался День бухгалтерской карьеры. А в 1976 году это название заменили на современный лад.

Дата празднования выбрана неслучайно. 10 ноября 1494 года итальянский математик Лука Пачоли, который считается одним из основоположников современных принципов бухгалтерии, издал книгу "Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорции" (Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita).

Лука Пачоли Фото: wikipedia.org

В ней он описал бухгалтерские ордера, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и др. Благодаря этим трудам Луку Пачоли прозвали "отцом бухгалтерии", а книга стала своеобразной настольной библией для бухгалтеров.

Когда празднуют бухгалтеры Украины

Примечательно, что в Украине бухгалтерам посвящен свой государственный праздник, который был установлен президентским указом от 18 июня 2004 года, чтобы выразить уважение работникам бухгалтерий и урегулировать экономическую деятельность государства в целом. А дата празднования Дня бухгалтера Украины утверждена на 16 июля.

Незадолго до этого, в 1999 году, как раз с 16 июля, закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" стал действующим.

Так что украинские бухгалтеры фактически имеют два профессиональных праздника в год – 16 июля и 10 ноября.

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