Международный день бухгалтера: лучшие поздравления в стихах и открытках

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии

День бухгалтера 2019 в Украине Фото: Depositphotos

Ежегодно, 10 ноября, во всем мире отмечается Международный день бухгалтерии, который также называют День бухгалтера. Далее в подборке Сегодня.Lifestyle смотрите поздравления с днем бухгалтера коллегам, а также открытки с днем бухгалтера.

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День бухгалтера в Украине

Международный день бухгалтера в Украине 2019 также выпадает на 10 ноября. Сам же праздник возник в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры, но уже через 4 года его заменили более современным.

В этот день принято поздравлять знакомых бухгалтеров, а чтобы вам было проще выбрать теплые слова и пожелания, мы подготовили целую подборку в стихах, прозе и картинках.

Стихи с днем бухгалтера

Мы сегодня поздравляем

От души бухгалтеров,

Пусть бухгалтер каждый в мире

Будет счастлив и здоров,

Им желаем мы успехов,

Уважения от коллег,

Пусть не делают ошибок

И живут пусть много лет!

Открытки с днем бухгалтера

Поздравить вас любой готов,

Во Всемирный день Бухгалтеров!

Желаем сдать ваши отчеты,

Чтоб никогда не быть в пролете,

И чтобы личный ваш баланс,

Всегда лишь радовал бы вас.

Себе зарплату в миллионах начислять,

О кризисе не знать и не слыхать,

И чтоб налоговый агент,

Вручал не штраф, а комплимент!

Открытки с днем бухгалтера

Пусть на сердце все будет спокойно,

Груз забот не тревожит тебя,

Ты — бухгалтер прекрасный, достойный

Поздравляю в сей день ноября!

Открытки с днем бухгалтера

Короткие поздравления с днем бухгалтера

Желаю, чтобы в документации всегда царил порядок, в отчетах был полный баланс, а в душе прекрасное, праздничное настроение. С днем бухгалтера!

По случаю Дня бухгалтера, примите поздравления и благодарность, ведь ваша помощь и поддержка позволили компании достичь таких заметных успехов.

Пусть все цифры сойдутся в отчете, и пусть не будет ошибок в работе. Желаю, чтобы калькулятор точно считал, а начальник всегда уважал.

Ранее мы рассказывали о всех выходных и праздничных днях ноября 2019 в Украине.

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