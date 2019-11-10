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Международный день бухгалтера: лучшие поздравления в стихах и открытках

Ежегодно 10 ноября отмечается Международный день бухгалтерии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:17
День бухгалтера 2019 в Украине
День бухгалтера 2019 в Украине
Фото: Depositphotos

Ежегодно, 10 ноября, во всем мире отмечается Международный день бухгалтерии, который также называют День бухгалтера. Далее в подборке Сегодня.Lifestyle смотрите поздравления с днем бухгалтера коллегам, а также открытки с днем бухгалтера.

Смотрите сюжет о волшебном перевоплощении бухгалтерки:

День бухгалтера в Украине

Международный день бухгалтера в Украине 2019 также выпадает на 10 ноября. Сам же праздник возник в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры, но уже через 4 года его заменили более современным.

В этот день принято поздравлять знакомых бухгалтеров, а чтобы вам было проще выбрать теплые слова и пожелания, мы подготовили целую подборку в стихах, прозе и картинках.

Стихи с днем бухгалтера

Мы сегодня поздравляем
От души бухгалтеров,
Пусть бухгалтер каждый в мире
Будет счастлив и здоров,
Им желаем мы успехов,
Уважения от коллег,
Пусть не делают ошибок
И живут пусть много лет!

Открытки с днем бухгалтера
Открытки с днем бухгалтера

Поздравить вас любой готов,
Во Всемирный день Бухгалтеров!
Желаем сдать ваши отчеты,
Чтоб никогда не быть в пролете,
И чтобы личный ваш баланс,
Всегда лишь радовал бы вас.
Себе зарплату в миллионах начислять,
О кризисе не знать и не слыхать,
И чтоб налоговый агент,
Вручал не штраф, а комплимент!

Открытки с днем бухгалтера
Открытки с днем бухгалтера

Пусть на сердце все будет спокойно,
Груз забот не тревожит тебя,
Ты — бухгалтер прекрасный, достойный
Поздравляю в сей день ноября!

Открытки с днем бухгалтера
Открытки с днем бухгалтера

Короткие поздравления с днем бухгалтера

  • Желаю, чтобы в документации всегда царил порядок, в отчетах был полный баланс, а в душе прекрасное, праздничное настроение. С днем бухгалтера!
  • По случаю Дня бухгалтера, примите поздравления и благодарность, ведь ваша помощь и поддержка позволили компании достичь таких заметных успехов.
  • Пусть все цифры сойдутся в отчете, и пусть не будет ошибок в работе. Желаю, чтобы калькулятор точно считал, а начальник всегда уважал.

Ранее мы рассказывали о всех выходных и праздничных днях ноября 2019 в Украине.

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