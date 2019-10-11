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Международный день девочек: лучшие поздравления с открытками и картинками

Как поздравить с Днем девочек подружку, сестру, дочку, племянницу – добрые и нежные стихи, смс, открытки, картинки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:10
С Днем девочек!
С Днем девочек!
Фото: Pixabay

Сегодня, 11 октября, наступил милый, добрый, светлый праздник – Международный день девочек. Обязательно поздравьте своих любимых подружек, сестричек, дочек, племянниц, учениц и воспитанниц с их официальным днем и пожелайте им радостного, спокойного и счастливого детства. А мы подготовили для вас милые, красивые, добрые картинки, открытки и поздравления с Днем девочек.

Смотрите видео, как шведская девочка разгромила мировых лидеров своей речью:

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Международный день девочек – красивые стихи и смс

***

С днем девочек сегодня
Принцесс поздравим наших,
Пусть с каждым днем становятся
Счастливее и краше.

Косички и кудряшки,
И платьица в горошек,
Для вас найдем сегодня
Мы сотни слов хороших.

В ваш день международный
Любви желаем, ласки,
Пусть будет ваша жизнь
Волшебной доброй сказкой.

Добрые поздравления в картинках, стихах и смс
Добрые поздравления в картинках, стихах и смс
Фото: bonnycards

С Днем девочек – веселые пожелания в стихах

***

Есть День мамы, есть День папы,
Международный женский день.
Ну а этот главный самый –
День оборок и сластей!

День косичек, день юбчонок,
Кукол день и день бантов.
Во всем мире День девчонок,
День платочков и цветов!

Веселые открытки и стихи
Веселые открытки и стихи
Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с Днем девочек

***

Поздравляю всех в мире девчонок,
Вы прекрасные милые леди!
Пусть ваш смех будет весел и звонок,
Пусть вам солнышко яркое светит!

Позитивные картинки в праздник
Позитивные картинки в праздник
Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с Днем девочек

***

Срывая новый лист календаря,
День девочек сегодня отмечаем,
Родительской любовью к ним горя,
Своих Джульет заботой окружаем!

Желаем нашим Барби – поумнеть,
А Гермионам быть душевней и добрее,
Дюймовочкам – до принца долететь,
Алисам – в зазеркалье быть смелее!

Чудесней вас, на целом свете нет,
На всей земле, от края и до края,
Всех девочек, больших и малых лет,
От всей души, сердечно поздравляем!

Прикольные поздравления в открытках и стихах
Прикольные поздравления в открытках и стихах
Фото: bonnycards

Прикольные пожелания в Международный день девочек

***

Вас, девчонки, поздравляю
С вашим праздником прекрасным,
Бантиков желаю, бусин,
Платьев шелковых, атласных.

Новых сумочек и туфель,
Комплиментов и цветов,
Принцев с белыми конями,
Много нежных, теплых слов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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