Международный день девочек: лучшие поздравления с открытками и картинками

Как поздравить с Днем девочек подружку, сестру, дочку, племянницу – добрые и нежные стихи, смс, открытки, картинки

С Днем девочек! Фото: Pixabay

Сегодня, 11 октября, наступил милый, добрый, светлый праздник – Международный день девочек. Обязательно поздравьте своих любимых подружек, сестричек, дочек, племянниц, учениц и воспитанниц с их официальным днем и пожелайте им радостного, спокойного и счастливого детства. А мы подготовили для вас милые, красивые, добрые картинки, открытки и поздравления с Днем девочек.

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Международный день девочек – красивые стихи и смс

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С днем девочек сегодня

Принцесс поздравим наших,

Пусть с каждым днем становятся

Счастливее и краше.



Косички и кудряшки,

И платьица в горошек,

Для вас найдем сегодня

Мы сотни слов хороших.



В ваш день международный

Любви желаем, ласки,

Пусть будет ваша жизнь

Волшебной доброй сказкой.

Добрые поздравления в картинках, стихах и смс Фото: bonnycards

С Днем девочек – веселые пожелания в стихах

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Есть День мамы, есть День папы,

Международный женский день.

Ну а этот главный самый –

День оборок и сластей!



День косичек, день юбчонок,

Кукол день и день бантов.

Во всем мире День девчонок,

День платочков и цветов!

Веселые открытки и стихи Фото: bonnycards

Короткое смс поздравление с Днем девочек

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Поздравляю всех в мире девчонок,

Вы прекрасные милые леди!

Пусть ваш смех будет весел и звонок,

Пусть вам солнышко яркое светит!

Позитивные картинки в праздник Фото: bonnycards

Позитивные поздравления с Днем девочек

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Срывая новый лист календаря,

День девочек сегодня отмечаем,

Родительской любовью к ним горя,

Своих Джульет заботой окружаем!



Желаем нашим Барби – поумнеть,

А Гермионам быть душевней и добрее,

Дюймовочкам – до принца долететь,

Алисам – в зазеркалье быть смелее!



Чудесней вас, на целом свете нет,

На всей земле, от края и до края,

Всех девочек, больших и малых лет,

От всей души, сердечно поздравляем!

Прикольные поздравления в открытках и стихах Фото: bonnycards

Прикольные пожелания в Международный день девочек

***

Вас, девчонки, поздравляю

С вашим праздником прекрасным,

Бантиков желаю, бусин,

Платьев шелковых, атласных.



Новых сумочек и туфель,

Комплиментов и цветов,

Принцев с белыми конями,

Много нежных, теплых слов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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