Международный день грамотности 2019: поздравления и стихи
В День грамотности напишите друзьям красивые поздравления грамотно и без ошибок
Сегодня, 8 сентября, в мире отмечается Международный день грамотности. Этот оригинальный праздник посвящен знаниям, образованию и обучению. Мы от души поздравляем вас с этим днем и предлагаем красивые, милые, добрые, прикольные стихи известных поэтов и поздравления с Днем грамотности.
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Прикольные смс поздравления в День грамотности
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Наш удивительный язык
К порядку издавна привык.
Пусть будет грамотная речь
Доступна и понятна,
Ведь для людей она всегда
Красива и приятна!
Добрые поздравления с Днем грамотности в стихах
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Как грамотность для нас важна,
Ни для кого не ново:
Одну лишь букву изменил –
И поменялось слово.
С Днем грамотности вас, друзья,
Спешу скорей поздравить,
Желаю знаки и слова
Лишь в нужном месте ставить!
Красивые стихи известных поэтов в День грамотности
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Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье -
"Вода. Огонь. Старик. Олень. Трава",
По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.
Но часто жизнь бывает к нам сурова:
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.
Самуил Маршак
Поучительные стихи в День грамотности
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Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И не сходя при этом с места,
Глазами книгу пробежать!
Да-да! Читать – ходить глазами:
За ручку с мамой, после – сами.
Ходить – ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!
Споткнулись раз, другой... И вдруг вы
Прочли подряд четыре буквы
И вы пошли, пошли, пошли –
И слово первое прочли!
От слова к слову – как по кочкам –
Помчитесь весело по строчкам...
И так научитесь читать –
Как бегать, прыгать... Как летать!
Я знаю, скоро по странице
Порхать вы станете, как птицы...
Ведь необъятен и велик,
Как небо – мир волшебный книг!
Андрей Усачев
Философские стихи в Международный день грамотности
Мой сын учись – ученье свет,
А неученье тьма;
А жизнь на все уж даст ответ
По-своему, сама.
В.С. Курочкин.
Добрые детские стихи в День грамотности
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Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!
Валентин Берестов
Ранее мы рассказывали, как заставить себя читать.
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