Международный день грамотности 2019: поздравления и стихи

В День грамотности напишите друзьям красивые поздравления грамотно и без ошибок

День грамотности Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, в мире отмечается Международный день грамотности. Этот оригинальный праздник посвящен знаниям, образованию и обучению. Мы от души поздравляем вас с этим днем и предлагаем красивые, милые, добрые, прикольные стихи известных поэтов и поздравления с Днем грамотности.

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Прикольные смс поздравления в День грамотности

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Наш удивительный язык

К порядку издавна привык.

Пусть будет грамотная речь

Доступна и понятна,

Ведь для людей она всегда

Красива и приятна!

Поздравительные картинки в Международный день грамотности Фото: Pixabay

Добрые поздравления с Днем грамотности в стихах

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Как грамотность для нас важна,

Ни для кого не ново:

Одну лишь букву изменил –

И поменялось слово.



С Днем грамотности вас, друзья,

Спешу скорей поздравить,

Желаю знаки и слова

Лишь в нужном месте ставить!

Красивые стихи известных поэтов в День грамотности

***

Когда, изведав трудности ученья,

Мы начинаем складывать слова

И понимать, что есть у них значенье -

"Вода. Огонь. Старик. Олень. Трава",



По-детски мы удивлены и рады

Тому, что буквы созданы не зря,

И первые рассказы нам награда

За первые страницы букваря.



Но часто жизнь бывает к нам сурова:

Иному век случается прожить,

А он не может значащее слово

Из пережитых горестей сложить.

Самуил Маршак

С Днем грамотности – картинки и поздравления Фото: Pixabay

Поучительные стихи в День грамотности

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Читать ужасно интересно:

Вы можете сидеть, лежать

И не сходя при этом с места,

Глазами книгу пробежать!



Да-да! Читать – ходить глазами:

За ручку с мамой, после – сами.

Ходить – ведь это же пустяк,

Не бойтесь сделать первый шаг!



Споткнулись раз, другой... И вдруг вы

Прочли подряд четыре буквы

И вы пошли, пошли, пошли –

И слово первое прочли!



От слова к слову – как по кочкам –

Помчитесь весело по строчкам...

И так научитесь читать –

Как бегать, прыгать... Как летать!



Я знаю, скоро по странице

Порхать вы станете, как птицы...

Ведь необъятен и велик,

Как небо – мир волшебный книг!

Андрей Усачев

Лучшие открытки и картинки с Днем грамотности Фото: Pixabay

Философские стихи в Международный день грамотности

Мой сын учись – ученье свет,

А неученье тьма;

А жизнь на все уж даст ответ

По-своему, сама.

В.С. Курочкин.

Добрые детские стихи в День грамотности

***

Как хорошо уметь читать!

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

"Прочти, пожалуйста, прочти!"

Не надо умолять сестрицу:

"Ну, прочитай еще страницу".

Не надо звать,

Не надо ждать,

А можно взять

И почитать!

Валентин Берестов

Ранее мы рассказывали, как заставить себя читать.

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