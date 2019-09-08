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Международный день грамотности 2019: поздравления и стихи

В День грамотности напишите друзьям красивые поздравления грамотно и без ошибок

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
День грамотности
День грамотности
Фото: Pixabay

Сегодня, 8 сентября, в мире отмечается Международный день грамотности. Этот оригинальный праздник посвящен знаниям, образованию и обучению. Мы от души поздравляем вас с этим днем и предлагаем красивые, милые, добрые, прикольные стихи известных поэтов и поздравления с Днем грамотности.

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Прикольные смс поздравления в День грамотности

***

Наш удивительный язык
К порядку издавна привык.
Пусть будет грамотная речь
Доступна и понятна,
Ведь для людей она всегда
Красива и приятна!

Поздравительные картинки в Международный день грамотности
Поздравительные картинки в Международный день грамотности
Фото: Pixabay

Добрые поздравления с Днем грамотности в стихах

***

Как грамотность для нас важна,
Ни для кого не ново:
Одну лишь букву изменил –
И поменялось слово.

С Днем грамотности вас, друзья,
Спешу скорей поздравить,
Желаю знаки и слова
Лишь в нужном месте ставить!

Красивые стихи известных поэтов в День грамотности

***

Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье -
"Вода. Огонь. Старик. Олень. Трава",

По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.

Но часто жизнь бывает к нам сурова:
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.

Самуил Маршак

С Днем грамотности – картинки и поздравления
С Днем грамотности – картинки и поздравления
Фото: Pixabay

Поучительные стихи в День грамотности

***

Читать ужасно интересно:
Вы можете сидеть, лежать
И не сходя при этом с места,
Глазами книгу пробежать!

Да-да! Читать – ходить глазами:
За ручку с мамой, после – сами.
Ходить – ведь это же пустяк,
Не бойтесь сделать первый шаг!

Споткнулись раз, другой... И вдруг вы
Прочли подряд четыре буквы
И вы пошли, пошли, пошли –
И слово первое прочли!

От слова к слову – как по кочкам –
Помчитесь весело по строчкам...
И так научитесь читать –
Как бегать, прыгать... Как летать!

Я знаю, скоро по странице
Порхать вы станете, как птицы...
Ведь необъятен и велик,
Как небо – мир волшебный книг!

Андрей Усачев

Лучшие открытки и картинки с Днем грамотности
Лучшие открытки и картинки с Днем грамотности
Фото: Pixabay

Философские стихи в Международный день грамотности

Мой сын учись – ученье свет,
А неученье тьма;
А жизнь на все уж даст ответ
По-своему, сама.

В.С. Курочкин.

Добрые детские стихи в День грамотности

***

Как хорошо уметь читать!
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти:
"Прочти, пожалуйста, прочти!"
Не надо умолять сестрицу:
"Ну, прочитай еще страницу".
Не надо звать,
Не надо ждать,
А можно взять
И почитать!

Валентин Берестов

Ранее мы рассказывали, как заставить себя читать.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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