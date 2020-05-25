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Международный день защиты детей: дата и история праздника в Украине и мире

Сегодня, 19:22

Узнайте, когда отмечается День защиты детей, и с какими событиями связано появление детского праздника

Ежегодно начало лета знаменуется не только долгожданными школьными каникулами, но еще и замечательным детским праздником – Международным днем защиты детей. Что это за праздник, какая у него история и чем он примечателен, читайте в нашей статье.

День защиты детей
День защиты детей
Фото: pexels

Когда отмечается День защиты детей 2020

В Украине и мире отмечается веселый семейный праздник – Международный день защиты детей. Он празднуется 1 июня и в 2020 году приходится на самое начало рабочей недели – понедельник.

Так что отпраздновать этот детский день вы можете накануне, в последние дни весны – 30 и 31 мая, которые как раз выпадают на субботу и воскресенье. Так что в нынешнем году у вас есть возможность посвятить все выходные семье и детям, приятно провести время, порадовать своих ребят сюрпризами, ведь дети их так любят!

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И хотя в Украине продолжает действовать карантин в связи с пандемией коронавируса, и многие развлекательные мероприятия для детей, увы, отменены, все равно это не повод отказывать ребятам в праздничном настроении и подарках.

Международный день защиты детей: история праздника

Впервые День защиты детей отметили ровно 70 лет назад – в 1950 году. Он был учрежден в ноябре 1949 года, в Париже по решению конгресса Международной демократической федерации женщин.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Мероприятия этого дня призваны обратить внимание людей на социальную защиту прав ребенка в области воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития независимо от национальности, общественного происхождения, имущественного состояния и других факторов. Общество, правительство стран, родители и общественные организации должны способствовать признанию и осуществлению прав детей.

При этом Украина 1 июня отмечает сразу два официальных детских праздника – на государственном и международном уровне.

День защиты детей в Украине – это общенациональный праздник, который также призван привлечь внимание людей к проблемам детей. Он был организован по указу президента от 30 мая 1998 года в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина – детям".

Кроме этого дня, детям также посвящены Всемирный день ребенка, который отмечается 20 ноября, День защиты детей Африки – 16 июня, а еще День Белых Орхидей, который отмечают в первое воскресенье апреля.

Важно помнить, что День защиты детей — это не просто веселый праздник для самих деток, но еще и напоминание взрослым о необходимости защищать права ребенка, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, учились и занимались любимым делом.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

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