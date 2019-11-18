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Международный мужской день 2019: когда отмечается и чему посвящен

Узнайте, когда празднуем Международный мужской день 2019 в Украине и мире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:59
Международный мужской день
Международный мужской день
Фото: Pexels

Близится Международный мужской день, который отмечается в мире 19 ноября. Что это за праздник, почему он посвящен мужчинам, какова его история и значение, узнайте в нашей статье.

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Дата, когда отмечается Международный мужской день 2019

Очередной праздник мужчин уже не за горами. Международный мужской день наступит 19 ноября 2019 года, во вторник. Примечательно, что в нынешнем году этот праздник отмечает 10-летний юбилей.

Мужской день: история и значение праздника

Впервые Международный мужской день отметили в 1999 году в островном государстве Тринидаде и Тобаго. И вскоре при поддержке ООН и ЮНЕСКО праздник распространился во многих странах. На сегодняшний день праздник отмечается в более чем 60 государствах мира, в том числе и в Украине.

Инициатором всемирного мужского праздника стал доктор Джероме Тилуксингх. По его предложению этот день должен подчеркнуть положительную роль мужчин в семье и обществе. Дата выбрана неслучайно – это день рождения отца доктора Тилуксингха, который всегда был достойным примером для подражания.

Целью организации Международного мужского дня является привлечение общественного внимания к мужским проблемам, сохранение здоровья мальчиков и мужчин, гендерной дискриминации и неравенства полов.

Как отмечается Международный мужской день

Международный мужской день
Международный мужской день
Фото: Pexels

Ежегодно мероприятия, проводимые в рамках праздника, посвящены различным актуальным темам, к примеру, мир во всем мире, мужское здоровье, образование, излечение и прощение, роль мужчин в семье и обществе. Тема Международного мужского дня 2019 посвящена разнице для мужчин и мальчиков.

За время своего существования Международный мужской день включал в себя различные мероприятия, общественные семинары, занятия в школах, программы на радио и телевидении, демонстрации и шествия, круглые столы, выставки и лекции.

А в семейном кругу этот праздник можно отметить, поздравив дорогих и любимых мужчин с Международным мужским днем и приготовив интересные подарки и поздравления.

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