Международный мужской день: красивые поздравления в смс, картинках и стихах

Сегодня Международный мужской праздник: как поздравить мужчину с Мужским днем

Как поздравить парня в Мужской день: красивые стихи, открытки, смс Фото: Pexels

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной мужской праздник – Международный мужской день. Мы подготовили для вас добрые, прикольные, позитивные и красивые поздравления в смс, открытках, картинках и стихах для мужчин в их законный праздник. Не забудьте одарить всех знакомых мужчин комплиментами и пожелать им всего наилучшего в этот день.

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Лучшие поздравления любимому в Международный мужской праздник

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Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник – День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя и переживаний.

С Международным мужским днем! Фото: Pexels

Как поздравить мужчину с Мужским днем своими словами

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Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!

Международный мужской день: прикольные поздравления мужчины

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Международный женский день –

Знаком, привычен, как мигрень.

А для мужчин положен свой –

Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,

Заряд получишь на весь год

Любви, тепла и ласки,

То день пройдет, как в сказке!

С Международным мужским днем: картинки и смс Фото: Pexels

Поздравления с Международным мужским днем в прозе

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Поздравляю с Международным мужским днем и хочу пожелать силы, терпения, смелости, решительности, уверенности в себе, гордости и мужества. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния извне. Крепкого мужского здоровья и счастья.

Международный мужской день 2019: душевные пожелания

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С Международным днем мужским

Тебя, мужчина, поздравляю.

Отваги, мужества и сил

Тебе от всей души желаю.

Пусть качества мужские будут

Тебе всегда ориентир:

Порядочность, надежность, честь –

И ты уже непобедим.

Торжественное поздравление с Международным мужским днем в прозе

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Пришел еще один знаменательный и долгожданный день, когда можно вновь поздравить наших мужчин с их законным праздником – Международным мужским днем. Мужчины – это сила, надежность и ответственность. Мужчины преуспели везде: в экономике, политике, на производстве. Современная жизнь часто заставляет мужчин жить на пределе своих возможностей. Так давайте в мужской праздник скажем слова благодарности нашим мужчинам, ведь зачастую они стараются в первую очередь ради своих близких, ради своей семьи. Пусть каждый мужчина знает, что такое надежный тыл, пусть каждый будет окружен заботой, любовью и поддержкой своей семьи. За мужчин!

Как прикольно поздравить парня с праздником: веселое смс

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Поздравляю с днем мужчин,

Знай, что ты такой один –

Самый смелый и умелый,

Все на свете можешь сделать,



Оставайся впредь таким,

Будешь ты непобедим,

И удачлив, и спокоен,

Ты ведь точно всех достойней!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

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