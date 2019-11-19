Международный мужской день: красивые поздравления в смс, картинках и стихах
Сегодня Международный мужской праздник: как поздравить мужчину с Мужским днем
Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной мужской праздник – Международный мужской день. Мы подготовили для вас добрые, прикольные, позитивные и красивые поздравления в смс, открытках, картинках и стихах для мужчин в их законный праздник. Не забудьте одарить всех знакомых мужчин комплиментами и пожелать им всего наилучшего в этот день.
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Лучшие поздравления любимому в Международный мужской праздник
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Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.
Как поздравить мужчину с Мужским днем своими словами
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Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!
Международный мужской день: прикольные поздравления мужчины
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Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.
Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!
Поздравления с Международным мужским днем в прозе
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Поздравляю с Международным мужским днем и хочу пожелать силы, терпения, смелости, решительности, уверенности в себе, гордости и мужества. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния извне. Крепкого мужского здоровья и счастья.
Международный мужской день 2019: душевные пожелания
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С Международным днем мужским
Тебя, мужчина, поздравляю.
Отваги, мужества и сил
Тебе от всей души желаю.
Пусть качества мужские будут
Тебе всегда ориентир:
Порядочность, надежность, честь –
И ты уже непобедим.
Торжественное поздравление с Международным мужским днем в прозе
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Пришел еще один знаменательный и долгожданный день, когда можно вновь поздравить наших мужчин с их законным праздником – Международным мужским днем. Мужчины – это сила, надежность и ответственность. Мужчины преуспели везде: в экономике, политике, на производстве. Современная жизнь часто заставляет мужчин жить на пределе своих возможностей. Так давайте в мужской праздник скажем слова благодарности нашим мужчинам, ведь зачастую они стараются в первую очередь ради своих близких, ради своей семьи. Пусть каждый мужчина знает, что такое надежный тыл, пусть каждый будет окружен заботой, любовью и поддержкой своей семьи. За мужчин!
Как прикольно поздравить парня с праздником: веселое смс
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Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один –
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,
Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.
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