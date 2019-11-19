Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Международный мужской день: красивые поздравления в смс, картинках и стихах

Сегодня Международный мужской праздник: как поздравить мужчину с Мужским днем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Как поздравить парня в Мужской день: красивые стихи, открытки, смс
Как поздравить парня в Мужской день: красивые стихи, открытки, смс
Фото: Pexels

Сегодня, 19 ноября, отмечается очередной мужской праздник – Международный мужской день. Мы подготовили для вас добрые, прикольные, позитивные и красивые поздравления в смс, открытках, картинках и стихах для мужчин в их законный праздник. Не забудьте одарить всех знакомых мужчин комплиментами и пожелать им всего наилучшего в этот день.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

Читайте также:
Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков

Лучшие поздравления любимому в Международный мужской праздник

***

Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник – День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.

Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя и переживаний.

С Международным мужским днем!
С Международным мужским днем!
Фото: Pexels

Как поздравить мужчину с Мужским днем своими словами

***

Поздравляю тебя с Международным мужским днем. Желаю в любой ситуации проявлять себя терпеливым, сильным, уверенным, смелым, мужественным, добрым, умным, жизнерадостным, ответственным и настоящим мужчиной. Удачи во всех начинаниях и успеха в любых целях!

Международный мужской день: прикольные поздравления мужчины

***

Международный женский день –
Знаком, привычен, как мигрень.
А для мужчин положен свой –
Международный день мужской.

Когда, забыв про сто забот,
Заряд получишь на весь год
Любви, тепла и ласки,
То день пройдет, как в сказке!

С Международным мужским днем: картинки и смс
С Международным мужским днем: картинки и смс
Фото: Pexels

Поздравления с Международным мужским днем в прозе

***

Поздравляю с Международным мужским днем и хочу пожелать силы, терпения, смелости, решительности, уверенности в себе, гордости и мужества. Оставайся настоящим мужчиной в любой ситуации, выходи из любого поединка победителем вне зависимости от влияния извне. Крепкого мужского здоровья и счастья.

Международный мужской день 2019: душевные пожелания

***

С Международным днем мужским
Тебя, мужчина, поздравляю.
Отваги, мужества и сил
Тебе от всей души желаю.

Пусть качества мужские будут
Тебе всегда ориентир:
Порядочность, надежность, честь –
И ты уже непобедим.

Торжественное поздравление с Международным мужским днем в прозе

***

Пришел еще один знаменательный и долгожданный день, когда можно вновь поздравить наших мужчин с их законным праздником – Международным мужским днем. Мужчины – это сила, надежность и ответственность. Мужчины преуспели везде: в экономике, политике, на производстве. Современная жизнь часто заставляет мужчин жить на пределе своих возможностей. Так давайте в мужской праздник скажем слова благодарности нашим мужчинам, ведь зачастую они стараются в первую очередь ради своих близких, ради своей семьи. Пусть каждый мужчина знает, что такое надежный тыл, пусть каждый будет окружен заботой, любовью и поддержкой своей семьи. За мужчин!

Как прикольно поздравить парня с праздником: веселое смс

***

Поздравляю с днем мужчин,
Знай, что ты такой один –
Самый смелый и умелый,
Все на свете можешь сделать,

Оставайся впредь таким,
Будешь ты непобедим,
И удачлив, и спокоен,
Ты ведь точно всех достойней!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в ноябре 2019 года в Украине.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить мужчине: лучшие идеи правильных подарков Международный мужской день 2019: когда отмечается и чему посвящен Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки Сеть покоряет трогательное рождественское видео о драконе Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине
праздники мужчины открытки стихи поздравления картинки
Реклама

Новости партнеров

5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как лепить вареники красиво
Как лепить вареники красиво

Популярные статьи

Вчера, 15:02Шоу-бизнес

Сын Тины Кароль попросил у звездной мамы необычный подарок: подробности

Вчера, 13:21Fun

18 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 12:30Афиша

Киносеанс дома: ТОП-5 душевных фильмов для просмотра в плохую погоду

Вчера, 11:06Шоу-бизнес

Больше не тайна: экс-супруг Жанны Фриске впервые поделился совместным фото с невестой

Вчера, 10:57Техно

Tesla проехала полмиллиона километров: что у нее сломалось

Вчера, 09:07Техно

Microsoft серьезно "порежет" Windows 10: что удалят

Вчера, 09:00Food

Новый год 2020: что нельзя ставить на стол в год Крысы

Вчера, 08:17Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул проект в полуфинале

17 ноябряАфиша

В Великобритании погибла актриса Джейн Хейуорд

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента 2019: стихи, проза, прикольные картинки

17 ноябряШоу-бизнес

Певец Влад Дарвин женился: первые фото необычной свадьбы

17 ноябряFun

День студента 2019: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

День студента 2019 в Украине: история праздника

17 ноябряFun

17 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

17 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 17—23 ноября: все знаки зодиака

16 ноябряFun

16 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Новости партнеров

Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Подруга мужа Заворотнюк сделала заявление о болезни Насти
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Онкохвора Заворотнюк розповіла про серйозні проблеми з психікою
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?