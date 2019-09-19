Михайлово чудо 2019: поздравления, картинки и открытки
"Сегодня" собрали самые красивые поздравления с праздником 19 сентября
Михайлово чудо 2019 отмечают православные украинцы сегодня, 19 сентября. "Сегодня" собрали самые оригинальные поздравления с праздником Михайлового чуда 2019 в стихах, а также красочных открытках и картинках. Поздравьте всех дорогих и близких вам людей с праздником 19 сентября!
На Михайлов день работать –
Это, люди, верный грех,
Собирайте всех соседей
Для веселья и утех,
Приносите угощенье,
Будем пировать сейчас,
А придет пора, Михайло
Возле рая встретит нас!
***
Зима на пятки наступает,
Михайлов день сегодня.
А кто-то свадьбы отмечает
С ночи до полудня.
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Архангел Михаил от бед нас защитит,
И будет ясным светлый день.
Зима, как пуля, быстро пролетит.
Давай гулять, кому не лень!
***
День Михайлов – сытный праздник,
Урожай весь в закромах,
Погуляем на прощанье
Нынче мы во всех домах.
Отыграли в селах свадьбы,
Лес затих, теряя цвет.
Ну, теперь не прозевать бы,
Как зима придет вослед!
***
Листья опали, голые ветки
Снова на улицах показались,
Люди в одеждах темной расцветки
Снова о теплой поре замечтались,
Но наступает зима, холода...
Скоро в речушке замерзнет вода.
Но мне поздравить тебя не лень,
Ведь сегодня наступил Михайлов день.
***
Неделя до Филиппова поста,
Михайлов день – архангелов славленье,
И сыплется веселье – как с куста,
А на столе чудное угощенье:
Мясной пирог, медовые коврижки
И пива чан для удалых друзей,
С днем ангела, Мишани, Миши, Мишки!
Пусть будет жизнь к вам благосклонней и щедрей.
***
Мы славим Михаила – архангела святого
Сегодня в день осенний и прекрасный.
Мы о благословении молим тебя снова,
Чтоб небосвод души был радостным и ясным.
И к лику Михаила мы все с благоговеньем
Так воодушевленно припадаем.
Проси архангел Бога, о наших душ спасении.
Мы на тебя, воитель, уповаем.
***
Я желаю всем здоровья,
В этот праздник непростой.
Он пропитан и любовью,
И семейною душой.
Разглагольствовать не стану,
Всем и так понятно все.
Пожелаю всем быть равными.
И, пожалуй, вот и все.
Напомним, какие церковные праздники и посты будут в сентябре 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Михайлово чудо 2019.
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