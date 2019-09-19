Михайлово чудо 2019: поздравления, картинки и открытки

"Сегодня" собрали самые красивые поздравления с праздником 19 сентября

19 сентября отмечаем Михайлово чудо 2019 Фото: pravoslavie.ru

Михайлово чудо 2019 отмечают православные украинцы сегодня, 19 сентября. "Сегодня" собрали самые оригинальные поздравления с праздником Михайлового чуда 2019 в стихах, а также красочных открытках и картинках. Поздравьте всех дорогих и близких вам людей с праздником 19 сентября!

Михайлово чудо 2019 – картинки и открытки с праздником Фото: Bipbap

Михайлово чудо 2019: поздравления, картинки и открытки

На Михайлов день работать –

Это, люди, верный грех,

Собирайте всех соседей

Для веселья и утех,

Приносите угощенье,

Будем пировать сейчас,

А придет пора, Михайло

Возле рая встретит нас!

Михайлово чудо 2019 – картинки и открытки с праздником Фото: Bipbap

***

Зима на пятки наступает,

Михайлов день сегодня.

А кто-то свадьбы отмечает

С ночи до полудня.

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Архангел Михаил от бед нас защитит,

И будет ясным светлый день.

Зима, как пуля, быстро пролетит.

Давай гулять, кому не лень!

Михайлово чудо 2019 – картинки и открытки с праздником Фото: Bipbap

***

День Михайлов – сытный праздник,

Урожай весь в закромах,

Погуляем на прощанье

Нынче мы во всех домах.

Отыграли в селах свадьбы,

Лес затих, теряя цвет.

Ну, теперь не прозевать бы,

Как зима придет вослед!

Михайлово чудо 2019 – картинки и открытки с праздником Фото: Bipbap

***

Листья опали, голые ветки

Снова на улицах показались,

Люди в одеждах темной расцветки

Снова о теплой поре замечтались,

Но наступает зима, холода...

Скоро в речушке замерзнет вода.

Но мне поздравить тебя не лень,

Ведь сегодня наступил Михайлов день.

***

Неделя до Филиппова поста,

Михайлов день – архангелов славленье,

И сыплется веселье – как с куста,

А на столе чудное угощенье:

Мясной пирог, медовые коврижки

И пива чан для удалых друзей,

С днем ангела, Мишани, Миши, Мишки!

Пусть будет жизнь к вам благосклонней и щедрей.

Михайлово чудо 2019 – картинки и открытки с праздником Фото: Bipbap

***

Мы славим Михаила – архангела святого

Сегодня в день осенний и прекрасный.

Мы о благословении молим тебя снова,

Чтоб небосвод души был радостным и ясным.

И к лику Михаила мы все с благоговеньем

Так воодушевленно припадаем.

Проси архангел Бога, о наших душ спасении.

Мы на тебя, воитель, уповаем.

***

Я желаю всем здоровья,

В этот праздник непростой.

Он пропитан и любовью,

И семейною душой.

Разглагольствовать не стану,

Всем и так понятно все.

Пожелаю всем быть равными.

И, пожалуй, вот и все.

Напомним, какие церковные праздники и посты будут в сентябре 2019. Кроме этого, мы рассказывали, что нельзя делать в праздник Михайлово чудо 2019.

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