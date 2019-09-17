Михайлово Чудо 2019: значение и традиции праздника
19 сентября в народе почитается Михайлово чудо: чем знаменит праздник
Святой Архангел Михаил – один из самых почитаемых в христианстве ангелов. В четверг, 19 сентября, церковь чествует День Архистратига Михаила, а также вспоминает Михайлово чудо.
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Почитание архангела Михаила
Согласно церковным преданиям, именно Михаил смог победить Дьявола – падшего ангела с его подданными и низвергнуть их с небес в преисподнюю. С тех пор архангел Михаил возглавил святое ангельское воинство, верное Богу и стоящее на страже закона Божьего.
В народе он считается главным борцом против беззакония и несправедливости среди людей. Также он стоит на вратах рая, сопровождает души умерших людей, и молит Бога о прощении покаявшихся грешников.
Михайлово Чудо: история и значение
19 сентября вспоминается первое Чудо архангела Михаила в Хонех, в городе Колоссы, вблизи Иераполя. В этом месте стоял храм, а рядом проистекал источник, вода которого была целебной. Этот храм был возведен в честь Михаила одним из жителей в благодарность за то, что архангел исцелил его дочь чудесной водой от немоты.
Более полувека в этом храме служил пономарем благочестивый Архипп Херотопский. Он никогда не покидал свою обитель, и злобные язычники, чтобы погубить Архиппа, решили уничтожить храм. Они соединили две мощные горные реки в единый поток и направили его на храм.
Тогда Архипп стал молиться архангелу Михаилу о спасении. Вдруг явился святой Михаил, ударил мечом по горе, в тот же миг в ней открылась расселина, в которую и устремилась вся вода. Таким образом, храм был спасен, а язычники в страхе бежали прочь. С тех пор город получил название Хоны, что в переводе означает "расселина".
Традиции Михайлова дня: что нельзя делать на Михайлово Чудо
На Михайлов день следует соблюдать традиции и запреты, поскольку архангел Михаил может сурово наказать за непослушание и прегрешения.
- Постарайтесь провести время в кругу семьи и близких людей, за общим столом и беседой.
- В этот день не рекомендуется работать, а также заниматься домашними делами – шить, стирать, убирать.
- Особый запрет касается режущих предметов – не стоит в Михайлов день резать, рубить, колоть.
- Поскольку архангел Михаил не терпит ереси и зла, то в этот день категорически нельзя ругаться, скандалить, обманывать, сквернословить.
Народные приметы в Михайлов день
- Если Михайлов день теплый – осень будет долгой.
- Если на Михайлово Чудо березы желтеют снизу вверх – зима будет ранней и наоборот.
- После Михайлова дня наступают первые заморозки.
- Иней на Михайлово Чудо – зима будет снежной.
- Облака вечером на Михайлово Чудо посинели – ждать перемены погоды.
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