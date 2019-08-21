Миронов день: что нужно и что категорически нельзя делать

Сегодня нельзя выходить в поле или на слишком открытую местность

Миронов день - что нужно делать Фото: Wikipedia

21 августа православные христиане отмечают память епископа Мирона Критского — или Миронов день. В народном представлении этот праздник соединился с языческими представлениями о ветрах.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ведь именно 21 августа традиционно начинали дуть сильные, почти осенние ветра. Именно эти детали и создали народные запреты и верования о Мироновом дне.

Миронов день — история, легенды и чудеса

По преданию, Мирон Критский был очень добрым человеком, и с его именем связано множество удивительных легенд. Когда Мирон еще был простым земледельцем, он увидел, как воры, забравшиеся в его амбар, складывают зерно в мешки. Он не только не стал им мешать, но и помог поднять ношу на плечи. Пристыженные воры вернули все ранее украденное владельцам. Это считается первым чудом Мирона.

Жители Крита избрали его епископом, и после этого он начал творить чудеса. Когда река вышла из берегов и грозила городу большим наводнением, одним движением Мирон вернул ее в русло.

На Руси Мирона называли Ветрогоном, потому что в его праздник нередко случались сильные ветры. "Ветры-ветрогоны пыль погнали по белу свету, зарыдали по красну лету", — дошла до наших дней прибаутка. Ведь считали, что ветра начинаются или заканчиваются по велению бога ветра Стрибога.

После принятия христианства на Руси праздник остался, но ветер уже стал восприниматься как "Божье дыхание". А поскольку 21 августа вспоминали Мирона Критского, то славянский праздник был переименован и получил название Мирон Ветродуй.

Миронов день — что нужно делать

На Мирона было принято собирать в лесу ежевику. Предки многое знали о целебных свойствах этой ягоды и использовали ее как потогонное или противопростудное средство. Также ягоды ценили и за вкус. Ежевику ели сырой и готовили из нее варенье, кисель, настойки, пастилу. Ее листья вместе с листьями земляники и смородины заваривали как чай.

Миронов день – что нельзя делать Фото: pexels.com

В этот день люди читали молитвы об успокоении ветров, а также о том, чтобы все беды обошли их стороной.

21 августа парни и девушки, которым не удавалось завоевать сердце избранника, обращались к ветрам за помощью. А те, кто мечтал исполнить заветное желание, гадали. Для этого необходимо было встать на перекрестке и вслух сказать о своем самом заветном желании.

В этот день стоит помириться с тем, с кем вы в ссоре.

Миронов день — что нельзя делать

В Миронов день не стоит заниматься домашними хлопотами и строить планы на далекое будущее. Лучше этот день провести в молитве.

Если вы не хотите заболеть, на перекрестках лучше ничего не поднимать. Считается, что 21 августа ветер может перенести на вещах порчу.

Не стоит забывать и о том, что еще продолжается Успенский пост. А значит большинство своего свободного времени от тяжелой работы, стоит проводить в молитвах, размышлениях о Боге. Нужно соблюдать пост, который считается не менее строгим, чем Великий пост.

Это значит, что нельзя есть мясо, яйца, сладкое, жареное и острое.

Шутить с ветрами в Миронов день опасно. Так, например, нельзя выходить в поле или на слишком открытую местность. Ветры в таком случае могут наслать не только лихорадку, но и различные беды, несчастья. Поэтому сегодня стараются без острой нужды не покидать дом или дворы, где не бывает сильных ветров. Ведь чем сильнее ветер, тем страшнее беды.

Миронов день — приметы

на Мирона всему час: держи рукавички про запас;

каковы Мироны, таков и январь;

если утром туман и роса, значит, погода будет хорошая;

изморозь поутру обещает хороший урожай в следующем году;

если вода в водоемах в полдень тихая, значит, осень будет спокойная, а зима мягкая;

большой урожай ягод в лесу предзнаменует холодную зиму;

рябина горит огнем — к морозной зиме.

Также делали прогнозы на осень: если дуют спокойные ветры-тиховики — осень будет солнечной, если случается буря — сентябрь ожидается ненастным.

Миронов день — загадки праздника

21 августа старики загадывали ребятне загадки, которые помнят и сейчас. Вот часть из них:

"расходится детина — удержу нет; уляжется — не видать, не слыхать";

"без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, к земле траву прислоняет";

"без рук, без ног, а дверь отворяет".

Напомним, что ранее мы писали о том, что святят на Ореховый Спас.

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