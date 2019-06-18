Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Начало Петрова поста 2019: когда и сколько нужно поститься

Когда начинается Петров пост 2019 и как его правильно соблюдать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 22:41
Петров пост
Петров пост
Фото: Pixabay

Близится начало первого летнего поста в 2019 году. Какая дата Петрова поста, какие у него традиции и запреты, и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Читайте также
Церковные праздники и посты в июне 2019 по дням

Дата Петрова поста 2019

Петров пост в 2019 году начинается в понедельник, 24 июня, ровно через неделю после дня Святой Троицы. Продлится Петров пост 18 дней.

Примечательно, этот пост каждый год начинается в разное время и длится по-разному, но вот заканчивается всегда в один и тот же день – 11 июля, в канун церковного праздника апостолов Петра и Павла, который наступает 12 июля. Именно поэтому пост и носит свое название – Петров или Апостольский пост.

Каким должно быть питание в Петров пост

Что можно есть во время Петрова поста по дням? В отличие от сурового Великого поста, Петров пост считается более мягким. Разумеется, под запретом мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты. Но зато в этот период разрешено есть рыбу и блюда из нее во все дни поста, кроме среды и пятницы.

Кроме того, в Петров пост можно лакомиться свежими ягодами, овощами и зеленью, которыми так изобилует лето. Главными блюдами считаются всевозможные постные супы, борщи, окрошки, щи, тушеные или запеченные овощи, пироги с овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины с ягодным киселем и вареньем, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

Традиции в Петров пост

Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.

Ранее мы рассказывали о выходных и праздниках в июне 2019 года в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Когда Троица 2019 в Украине - дата и выходные дни Церковные праздники и посты в июне 2019 по дням Календарь Пасхи по годам: как рассчитать переходящие праздники Как правильно выходить из поста без вреда для организма: советы диетологов
пост петров пост традиции церковные праздники
Реклама

Новости партнеров

Готовим торт без выпекания: вкусно и быстро
Готовим торт без выпекания: вкусно и быстро
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Победить рак и развестись: за что бывшая жена ненавидит Гайдуляна
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Вера Брежнева показала шикарную фигуру на подиуме в Париже (фото)
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты
Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Сегодня, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Сегодня, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

Вчера, 15:12Food

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Вчера, 11:35Техно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

Вчера, 11:13Психология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

16 июняFun

День отца: сегодня отмечаем новый праздник в Украине

16 июняШоу-бизнес

День отца 2019: ТОП-5 самых стильных пап украинского шоу-бизнеса

16 июняFun

Поздравления с Троицей 2019: лучшие пожелания в прозе своими словами

16 июняEvents

Троица 2019: что нельзя делать, а что можно

16 июняТехно

Полное фиаско: гибкие смартфоны потерпели поражение

Новости партнеров

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Механические или электронные: как выбрать тонометр?
Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото
Красотка на велосипеде - Малена: у нее невероятная подборка фото
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик
Каменських показала фігуру після весілля: Потап, ти щасливчик
Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику
Медики назвали продукты питания, которые влияют на психику
Алсу назначили повышенную пенсию
Алсу назначили повышенную пенсию
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь