Начало Петрова поста 2019: когда и сколько нужно поститься

Когда начинается Петров пост 2019 и как его правильно соблюдать

Петров пост Фото: Pixabay

Близится начало первого летнего поста в 2019 году. Какая дата Петрова поста, какие у него традиции и запреты, и почему он так называется, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

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Дата Петрова поста 2019

Петров пост в 2019 году начинается в понедельник, 24 июня, ровно через неделю после дня Святой Троицы. Продлится Петров пост 18 дней.

Примечательно, этот пост каждый год начинается в разное время и длится по-разному, но вот заканчивается всегда в один и тот же день – 11 июля, в канун церковного праздника апостолов Петра и Павла, который наступает 12 июля. Именно поэтому пост и носит свое название – Петров или Апостольский пост.

Каким должно быть питание в Петров пост

Что можно есть во время Петрова поста по дням? В отличие от сурового Великого поста, Петров пост считается более мягким. Разумеется, под запретом мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты. Но зато в этот период разрешено есть рыбу и блюда из нее во все дни поста, кроме среды и пятницы.

Кроме того, в Петров пост можно лакомиться свежими ягодами, овощами и зеленью, которыми так изобилует лето. Главными блюдами считаются всевозможные постные супы, борщи, окрошки, щи, тушеные или запеченные овощи, пироги с овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины с ягодным киселем и вареньем, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

Традиции в Петров пост

Петров пост как раз приходится на период летнего сенокоса, душистого разнотравья и цветов. А потому в народе много внимания уделяли земле и ее щедрым дарам. Считалось, что во время Петрова поста хорошо подкармливать и поливать землю для лучшего плодородия и будущего урожая, а также собирать и заготавливать лекарственные цветы и травы.

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