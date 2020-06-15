Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки
Отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи с началом Петрова поста близким и друзьям
Сегодня, 15 июня, начался летний Петров пост-2020. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.
Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах
***
Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!
Читайте также:Петров пост-2020: календарь питания по дням
Поздравления с началом Апостольского поста в стихах
***
Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.
Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.
Петров пост: эффектные поздравления в прозе
***
Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.
Читайте также:Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням
Короткое поздравление с началом Петрова поста-2020
***
Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.
Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:
Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами
***
Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.
Начало Петрова поста: пожелания родным и близким
***
Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.
Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное