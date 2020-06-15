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Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 10:20

Отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи с началом Петрова поста близким и друзьям

Сегодня, 15 июня, начался летний Петров пост-2020. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.

С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления
С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления
Фото: pozdrawlyai.ru

Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах

***

Сегодня начало Петрова поста,
Я с этим тебя поздравляю,
Пусть пища, хоть будет постна и проста,
Я бодрости духа желаю.
Пусть в доме твоем счастье, радость живут,
Все будет в порядке, по чести,
Согласие будет, тепло и уют
С удачей, везением вместе!

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Поздравления с началом Апостольского поста в стихах

***

Пост Апостольский – особый день,
Святой, великий праздник,
Сегодня очищается душа,
И забываются ненастья.

Сегодня пожелаю всех небесных благ,
Пускай Святые дом оберегают,
И на пути не ведай ты преград,
Добро тебя пусть защищает.

Петров пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels, pozdrawlyai.ru
Петров пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels, pozdrawlyai.ru
Петров пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels, pozdrawlyai.ru
Петров пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels, pozdrawlyai.ru
Петров пост: картинки, открытки и поздравления
Фото: pexels, pozdrawlyai.ru
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Петров пост: эффектные поздравления в прозе

***

Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

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Короткое поздравление с началом Петрова поста-2020

***

Строгий пост – душе подмога.
Петр и Павел, помогите,
Веру в истинного Бога
В нас вы, грешных, укрепите.
В этот пост молиться будем,
Чтобы чудо нам явилось –
Христианам, добрым людям
Царство Бога приоткрылось.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами

***

Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Начало Петрова поста: пожелания родным и близким

***

Ради Павла и Петра
Пост нести пусть воли хватит,
Чтобы больше дать добра
И вселенской благодати.

Злые помыслы, грехи
Пусть по ветру разлетятся,
Сразу станут дни легки,
Чтобы ими наслаждаться!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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