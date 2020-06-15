Начало Петрова поста: добрые поздравления, открытки и картинки

Отправляйте красивые картинки, поздравления и стихи с началом Петрова поста близким и друзьям

Сегодня, 15 июня, начался летний Петров пост-2020. Всем, кто придерживается поста, желаем здоровья, веры, надежды, вдохновения и выдержки. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас красивые поздравления и милые картинки с началом Петрова поста.

С началом Петрова поста: картинки, открытки, стихи и поздравления Фото: pozdrawlyai.ru

Лучшие открытки и пожелания с началом Петрова поста в стихах

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Сегодня начало Петрова поста,

Я с этим тебя поздравляю,

Пусть пища, хоть будет постна и проста,

Я бодрости духа желаю.

Пусть в доме твоем счастье, радость живут,

Все будет в порядке, по чести,

Согласие будет, тепло и уют

С удачей, везением вместе!

Поздравления с началом Апостольского поста в стихах

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Пост Апостольский – особый день,

Святой, великий праздник,

Сегодня очищается душа,

И забываются ненастья.



Сегодня пожелаю всех небесных благ,

Пускай Святые дом оберегают,

И на пути не ведай ты преград,

Добро тебя пусть защищает.

Петров пост: картинки, открытки и поздравления Фото: pexels, pozdrawlyai.ru Петров пост: картинки, открытки и поздравления Фото: pexels, pozdrawlyai.ru Петров пост: картинки, открытки и поздравления Фото: pexels, pozdrawlyai.ru Петров пост: картинки, открытки и поздравления Фото: pexels, pozdrawlyai.ru Петров пост: картинки, открытки и поздравления Фото: pexels, pozdrawlyai.ru 1/5

Петров пост: эффектные поздравления в прозе

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Петров пост – это время подумать, время осознать, что значит быть верующим, быть христианином. Пусть же этот Апостольский пост даст каждому из нас понимание настоящих духовных ценностей и знание о том, что избранный путь верен. Желаем соблюсти пост до самого его окончания.

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Короткое поздравление с началом Петрова поста-2020

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Строгий пост – душе подмога.

Петр и Павел, помогите,

Веру в истинного Бога

В нас вы, грешных, укрепите.

В этот пост молиться будем,

Чтобы чудо нам явилось –

Христианам, добрым людям

Царство Бога приоткрылось.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

Добрые пожелания в день начала Апостольского поста своими словами

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Попросите у Господа прощения за все свои прегрешения. Пусть святые Петр и Павел вам помогут. Пусть душа ваша очистится к великому празднику – дню апостолов Петра и Павла, большому событию для всех христиан, когда церковь будет воспевать твердость Петра и разум Павла.

Начало Петрова поста: пожелания родным и близким

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Ради Павла и Петра

Пост нести пусть воли хватит,

Чтобы больше дать добра

И вселенской благодати.



Злые помыслы, грехи

Пусть по ветру разлетятся,

Сразу станут дни легки,

Чтобы ими наслаждаться!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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