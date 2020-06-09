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Начало Петрова поста: когда и сколько дней поститься в 2020 году

Сегодня, 17:18

Узнайте, когда начинается Петров пост в 2020 году и как его правильно соблюдать

Близится первый летний пост в 2020 году. Когда начнется Петров пост или, как его еще называют, Апостольский пост, сколько он продлится, какие у него традиции и запреты, узнайте в нашей статье.

Когда начало Петрова поста
Когда начало Петрова поста
Фото: pexels

Петров пост: дата в 2020 году

Петров пост традиционно начинается через неделю после праздника святой Троицы и наступает в следующий понедельник. Так Петров пост-2020 начнется 15 июня.

Примечательно, что ежегодно Петров пост начинается в разные дни и потому может длиться по-разному. Но вот заканчивается он всегда в один и тот же день – 11 июля, накануне церковного праздника апостолов Петра и Павла, который приходится на воскресенье, 12 июля. Поэтому пост и получил название – Петров или Апостольский пост.

В нынешнем году Петров пост продлится 27 дней.

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Какое должно быть питание в Петров пост

Что нельзя есть во время Петрова поста? Петров пост является не таким строгим, как Великий пост. Тем не менее, как и в другие постные дни, в этот период запрещены мясо и мясные блюда, яйца, молоко и молочные продукты. Но зато во время Апостольского поста, кроме среды и пятницы, можно есть рыбу и рыбные блюда.

Что можно есть во время Петрова поста? В этот период как раз в разгаре летние ягоды, овощи и зелень. А потому основные блюда Петрова поста – разнообразные постные супы, борщи, окрошки, тушеные и печеные овощи, пироги с ягодной, овощной и рыбной начинкой, постные вареники и блины, кисели, компоты и варенье, салаты из свежей зелени и овощей с постным маслом и т.д.

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