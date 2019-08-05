Начало Успенского поста 2019: когда и сколько нужно поститься

Когда начинается Успенский пост 2019 и как его правильно соблюдать

Успенский пост Фото: Pixabay

В августе пройдет очередной многодневный пост в 2019 году – Успенский пост. Он установлен в память Успения Пресвятой Богородицы, отчего и получил свое название. Какая дата Успенского поста, какие у него традиции и запреты, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео, как соблюдать пост и не навредить себе:

Дата Успенского поста 2019

Успенский пост в 2019 году начинается в среду, 14 августа. В этот же день в народе отмечают Медовый Спас, или праздник Маковея. А церковь чтит Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Длится Успенский пост две недели и является самым коротким из четырех многодневных постов. А завершается 28 августа, накануне дня Успения Пресвятой Богородицы.

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Каким должно быть питание в Успенский пост

Что можно есть во время Успенского поста по дням? Несмотря на то, что этот пост – самый короткий в году, он считается одним из самых суровых, уступая по строгости лишь Великому посту.

Разумеется, как и в любой другой пост, под запретом остаются мясо и мясные блюда, яйца, рыба, молоко и молочные продукты. Также во многие дни Успенского поста нельзя употреблять горячую, вареную пищу с добавлением растительного масла. В Успенский пост можно лакомиться свежими ягодами, овощами и зеленью, которыми так изобилует лето.

Исключение составляет лишь праздник Преображения Господня или Яблочный Спас, который отмечается 19 августа. В честь этого праздника разрешено послабление поста, можно есть рыбу, горячую пищу с маслом и пить немного вина.

Успенский пост 2019 – календарь питания по дням недели:

Понедельник, среда, пятница – разрешено сухоядение.

Вторник, четверг – разрешена горячая вареная пища без растительного масла.

Суббота, воскресенье – разрешена горячая вареная пища с растительным маслом и вино.

Традиции в Успенский пост

Не забывайте, что смысл поста не только в пищевых ограничениях, но и в очищении души и тела. Во время Успенского поста важно воздерживаться от негативных эмоций и поступков, проявления злобы и раздражения, а также излишних удовольствий и шумных развлечений. Успенский пост важно посвятить чистым помыслам, раздумьям о жизни и молитвам.

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