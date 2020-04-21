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Неделя после Пасхи: главные приметы и традиции Светлой седмицы

Какие традиции и обряды Светлой седмицы после Пасхи принесут здоровье и благополучие в семью, и на какие приметы важно обратить внимание

Ольга Козачок
Сегодня, 11:52

Первая неделя после Пасхи, в православии называется Светлой седмицей. В 2020 году праздничная седмица выпадает на период с 20 по 26 апреля. Какие традиции Светлой недели сохранились до наших дней, на какие приметы важно обратить внимание, и какие заговоры читаются на здоровье, узнайте в нашей статье.

Традиции и обряды Светлой седмицы после Пасхи
Традиции и обряды Светлой седмицы после Пасхи
Фото: Depositphotos

Неделя после Пасхи 2020: народные традиции и церковные обряды

Светлая неделя начинается после праздника Воскресения Христова, в Поливальный понедельник, 21 апреля, и продолжается до Красной горки или Фомина воскресенья, 26 апреля.

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Неделя после Пасхи это период начала весеннего возрождения и обновления жизни. Светлая седмица в народе посвящена радости от Воскресения Иисуса Христа, который победил смерть и открыл людям путь к Царствию Небесному. Именно это событие стало основой всей христианской веры.

Во время Светлой Пасхальной седмицы нет поста, в том числе в среду и в пятницу, которые в обычное время являются постными днями.

Все дни в течение Пасхальной седмицы в православных храмах утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов, во время Божественной литургии совершается Крестный ход, символизирующий шествие жен-мироносиц ко гробу Христа, и происходит причащение Святых Христовых Тайн.

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Царские врата во всех храмах открыты, показывая, что Гроб Господень пуст. И в продолжение всей седмицы звучит вседневный звон колоколов.

А в Светлую субботу священники раздают церковный хлеб артос, который был освящен в Пасхальную ночь. Считается, что эта просфора, наделенная чудодейственными свойствами, помогает при болезнях и оберегает от разных бед.

На Светлой неделе после Пасхи в церквях не проводят Таинство венчания и чтение заупокойных молитв, а отпевание усопших в основном состоит из песнопений Пасхи.

Смотрите видео, как украинские звезды празднуют Пасху:

По случаю радости от Воскресения Иисуса из мертвых, начиная со следующего воскресенья после Пасхи, люди поминали умерших предков. Считалось, что в это время души усопших возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться этому святому празднику.

Вообще Светлая Седмица – это время празднования, радости отдыха. Со дня святой Пасхи и до ее отдания, т.е. на сороковой день верующие при встрече христосуются со словами: "Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!".

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Также есть интересная традиция биться друг с другом крашенками. Хорошей приметой считается, если в соревновании по битью яиц удастся выйти победителем – значит, вам будет сопутствовать удача.

А вот плохой приметой считается скорбеть, печалиться и предаваться унынию на Светлой неделе – весь год пройдет в унынии и печали.

Если на Пасхальной неделе родится ребенок, то ему пророчится долгая, счастливая и светлая жизнь.

Также доброй приметой считается оказывать помощь, творить богоугодные дела, делать подаяния всем нуждающимся и делиться с ними радостью светлой празднования Пасхи.

Считается, что сам Господь с апостолами в период с Пасхи до Вознесения ходят по земле в нищенских одеяниях и проверяют, как исполняются верующими божьи заповеди. Они награждают добрых и карают жадных и злых.

Заговор от болезней

На третий день после Пасхи нужно налить в стакан святую воду и трижды начитать на нее заговор:

Бог сотворил небо.
Бог сотворил землю.
Сотвори, Господи, и здравие, раба Божьего (имя).
Как Иисус Христос в третий день к вечной жизни воскрес,
Так чтобы и раб Божий (имя) к здоровью воскрес.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.

После прочтения заговора эту воду нужно выпить.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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