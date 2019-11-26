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Новолуние 26 ноября 2019: что нельзя делать

Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:00
Как правильно себя вести в период новолуния
Как правильно себя вести в период новолуния
Фото: Pexels

26 ноября в 18:05 по киевскому времени начнется последнее новолуние этой осени. Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Фаза новолуния — это время, когда Луна начинает свой цикл света. Этот период длится чуть меньше трех дней, и это и есть первая фаза лунного месяца. Луну на небосводе невозможно увидеть. Поэтому это время называют темной Луной. Только когда Луна начнет "стареть", на небе появится тонкий полумесяц света.

Новолуние 26 ноября 2019 – что не нужно делать, обряды и ритуалы
Новолуние 26 ноября 2019 – что не нужно делать, обряды и ритуалы
Фото: Pexels

Новолуние стимулирует новизну и перемены, и это прекрасное время для запуска новых проектов.

Что нельзя делать в новолуние

  • Не изменяйте кардинально внешность. Не покупайте косметику и таблетки для похудения. Лучше отложить эти изменения для другой лунной фазы.
  • Во время периода новой Луны нужно побыть в раздумьях о будущем, которые должны стать основой для изменений в вашей жизни.
  • Не подозревайте в чем-то любимого человека или ближайшее окружение. Не делайте так, чтобы ваш плохое настроение в этот период влияло на близких людей.
  • Не устраивайте скандалов на работе.

Ритуалы и обряды новолуния 26 ноября 2019 года

  • Новолуние — это прекрасное время, когда нужно загадывать желания. Мудрецы всего мира не устают повторять, что следует быть осторожными со своими желаниями, потому что они могут исполниться. Помните об этом, загадывая желания в новолуние.
  • В ночь перед новолунием до полуночи пишем записку на избавление от всего, что хотите оставить в прошлом. Записку кладем на подоконник и просим Луну забрать все это, избавить Вас от проблем. Утром эту записку нужно сжечь.
  • Новолуние является лучшим периодом для любых начинаний – от бытовых до рабочих, от житейских до финансовых. Если вы хотите положительного результата какого-либо дела – начните его в новолуние.
  • Наши предки давно заметили силу Луны, а также ее влияние на жизнь человека. Наиболее популярными являются денежные обряды, которые проводятся на новолуние. В новолуние надо положить на подоконник крупную купюру денег. Так вы привлечете к себе денежные потоки и можете рассчитывать на быстрое обогащение.
  • Вечером новолуния можно планировать события в своей жизни на месяц вперед.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на декабрь 2019 года.

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