Новолуние 26 ноября 2019: что нельзя делать
Обряды и ритуалы новолуния: как правильно себя вести
26 ноября в 18:05 по киевскому времени начнется последнее новолуние этой осени. Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.
Смотрите видео о звездных астрологах:
Фаза новолуния — это время, когда Луна начинает свой цикл света. Этот период длится чуть меньше трех дней, и это и есть первая фаза лунного месяца. Луну на небосводе невозможно увидеть. Поэтому это время называют темной Луной. Только когда Луна начнет "стареть", на небе появится тонкий полумесяц света.
Новолуние стимулирует новизну и перемены, и это прекрасное время для запуска новых проектов.
- Не изменяйте кардинально внешность. Не покупайте косметику и таблетки для похудения. Лучше отложить эти изменения для другой лунной фазы.
- Во время периода новой Луны нужно побыть в раздумьях о будущем, которые должны стать основой для изменений в вашей жизни.
- Не подозревайте в чем-то любимого человека или ближайшее окружение. Не делайте так, чтобы ваш плохое настроение в этот период влияло на близких людей.
- Не устраивайте скандалов на работе.
- Новолуние — это прекрасное время, когда нужно загадывать желания. Мудрецы всего мира не устают повторять, что следует быть осторожными со своими желаниями, потому что они могут исполниться. Помните об этом, загадывая желания в новолуние.
- В ночь перед новолунием до полуночи пишем записку на избавление от всего, что хотите оставить в прошлом. Записку кладем на подоконник и просим Луну забрать все это, избавить Вас от проблем. Утром эту записку нужно сжечь.
- Новолуние является лучшим периодом для любых начинаний – от бытовых до рабочих, от житейских до финансовых. Если вы хотите положительного результата какого-либо дела – начните его в новолуние.
- Наши предки давно заметили силу Луны, а также ее влияние на жизнь человека. Наиболее популярными являются денежные обряды, которые проводятся на новолуние. В новолуние надо положить на подоконник крупную купюру денег. Так вы привлечете к себе денежные потоки и можете рассчитывать на быстрое обогащение.
- Вечером новолуния можно планировать события в своей жизни на месяц вперед.
Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на декабрь 2019 года.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.