Новолуние 1 августа 2019: что нельзя делать

Обряды и ритуалы новолуния: как себя вести и что ни в коем случае нельзя делать

Ритуалы для новолуния Фото: pexels.com

1 августа 2019 года начнется первое новолуние в этом месяце. Новолуние — это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов — это особенный период, ведь нужно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц.

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Читайте более подробно о том, что можно и что нельзя делать в этот день и какие обряды и ритуалы лучше использовать.

Что нужно сделать в новолуние

В новолуние хорошо заниматься очищением организма. Можно устроить разгрузочный день на фруктах или на кефире, или однодневное голодание с обильным питьем.

Новолуние — время для того, чтобы начать избавление от вредной привычки, например, от курения.

Желание в новолуние обречено на исполнение, но только, если вы верите в результат. Загадать для себя вы можете и любовь, и успех, и что-то еще, важное для вас.

Люди привыкли начинать новую жизнь с понедельника, начните ее с новолуния. Можно обратиться к высшим силам для "перепрошивки" самого себя. Во время новолуния прорывайтесь вперед и начните изменять жизнь к лучшему прямо сейчас.

В новолуние важно смыть с себя негатив — лучше душем, хорошо, если прохладным и непременно проточным. Также подержите хотя бы пару-тройку минут в прохладной воде ноги.

В период новолуния обратите внимания на свои идеи. Возможно, пришло время в этом лунном месяце применить собственный интеллект, раскрыть ментальный потенциал, заняться обучением.

Садоводы рекомендуют в дни новолуния ничего не сажать, а полоть сорняки и обрезать больные ветви у деревьев.

Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Как правильно себя вести в период новолуния Фото: pexels.com

Что нельзя делать в новолуние

Одалживать деньги. В период новолуние долги будут только увеличиваться.

Ссориться. Новолуние вызывает всплеск отрицательных эмоций. Чтобы избежать оскорблений и обид, постарайтесь не вступать в споры, никого не провоцировать.

Есть острую и жирную пищу. Такой пищи лучше избегать в новолуние.

Принятие важных решений. Планировать можно, а вот с воплощением решений в жизнь лучше подождать растущей луны.

Ритуал новолуния

Заведите тетрадь желаний, куда вы будете каждый лунный месяц в новолуние записывать свои мечты.

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Через месяц желания нужно прочитать, вычеркнуть с благодарностью сбывшиеся желания или отпавшие за ненадобностью, откорректировать то, что пока ждет своего часа. Такие желания переписываем в новый месяц, добавляем то, что стало актуальным за это время. Потом оставляем тетрадь открытой перед окном на ночь в новолуние.

Во время новолуние займитесь формированием своего идеального будущего. Запишите долгосрочные планы развития: купить квартиру, сделать ремонт, посетить страны, пройти обучение, создать семью, родить ребенка, измениться внутренне и внешне.

Напомним, что ранее мы писали о гороскопе на август 2019 для всех знаков зодиака.

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