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Новолуние 15 ноября 2020: что нельзя делать на молодой месяц в Скорпионе

Сегодня, 20:46

Завтра состоится новолуние в ноябре-2020: узнайте главные запреты дня

Завтра, 15 ноября, произойдет последнее осеннее новолуние в 2020 году. Чем оно опасно и интересно, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Новолуние 15 ноября
Новолуние 15 ноября
Фото: Pexels

В воскресенье утром, 15 ноября, в 7 часов 8 минут по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 1-го и 2-го лунного дня под знаком Скорпиона.

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Новолуние – это фаза Луны, когда она располагается между Землей и Солнцем практически на одной прямой с ними. Во время новолуния спутник Земли не виден на небе.

Для астрологов новолуние – это особенный период, поскольку наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

Особенности новолуния 15 ноября

Новолуние, наступающее в знаке Скорпиона, усиливает и без того накаленный эмоциональный настрой. Увеличивается вероятность конфликтов. Люди становятся истеричными и взвинченными, не способны на компромиссы и уступки.

Скорпион способен подпортить настроение, окрасить действительность в темные тона, придать мистического значения обычным, на первый взгляд, вещам и событиям. Это время лучше просто переждать и заняться самоанализом, чтобы избавиться от негативных качеств в себе.

Что нельзя делать во время новолуния 15 ноября

  • Луна в Скорпионе способствует накалу страстей, а потому в эти дни не стоит принимать важные решения, чтобы не наломать дров и не пожалеть в дальнейшем об этом.
  • Не нужно выяснять отношения с окружающими – вряд ли вы достигнете желаемого, зато можете нажить себе новых врагов.
  • В день новолуния лучше воздержаться от любых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать через пару дней после новолуния.
  • Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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