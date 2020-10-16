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Новолуние 16 октября 2020: что нельзя делать и особенности дня

Сегодня, 13:32

Новолуние в октябре-2020: узнайте главные запреты дня новой Луны

Сегодня, 16 октября, произойдет очередное осеннее новолуние в 2020 году. Чем оно интересно и примечательно, в чем таится опасность, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.

Осеннее новолуние
Осеннее новолуние
Фото: Pexels

В пятницу, 16 октября, в 22 часа 32 минуты по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 29-го и 1-го лунного дня под знаком Весов.

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Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, поскольку наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

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Особенности новолуния 16 октября

Новолуние, наступающее в знаке Весов, способствует настрою на покой, размеренность и гармонию. Уменьшается вероятность конфликтов. Люди гораздо легче идут на компромиссы. Улучшается взаимопонимание. Поэтому в период новолуния в знаке Весов благоприятно помириться со всеми, с кем были в ссоре – это будет сделать намного проще, чем в другие дни.

В этот период люди придают большое значение общим правилам воспитания и нормам этикета, становятся деликатными, уступчивыми, приятными в общении. Пропадает желание спорить и скандалить. Это благоприятное время для налаживания деловых и личных отношений, перемирий, заключения договоров.

Что нельзя делать во время новолуния 16 октября

  • Луна в Весах способствует некоторой нерешительности, склонности к сомнениям и колебаниям. В эти дни трудно принимать ответственные решения и трудно делать выбор. Поэтому отложите важные решения до лучших времен.
  • Впоследствии вы можете пожалеть о своей излишней уступчивости и деликатности, если не сумеете отстоять свою позицию, мнение, права или имущество. Поэтому такие действия лучше не предпринимать.
  • В день новолуния стоит воздержаться от новых начинаний. Это время планов, загадывания желаний, сбора информации, подготовки и накопления сил. А вот к реализации задуманного можно приступать через пару дней после новолуния.
  • Также на новолуние не стоит пребывать в унынии, ссориться, скандалить, желать кому-то зла, потому что весь исходящий от вас негатив может к вам же и вернуться.

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Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.

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