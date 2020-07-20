Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня
В июльское новолуние можно мечтать и загадывать желания, но нельзя совершать необдуманные поступки
Сегодня, 20 июля, состоится очередное летнее новолуние в 2020 году. В чем его особенности, чем оно интересно, почему оно может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния, и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы избежать неприятностей, узнайте в нашей статье.
В понедельник, 20 июля, в 20 часов 34 минуты по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 29-го и 1-го лунного дня под знаком Рака.
Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.
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Новолуние, наступающее в знаке Рака, может серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Рак способен сделать людей более чувствительными и легкоранимыми. Появится потребность погрузиться в свой внутренний мир, а личные переживания станут важнее, чем события внешнего мира.
В дни Рака настроение приобретает неустойчивый характер, а в поведении нет стабильности. Люди легко поддаются воздействию внутренних бессознательных импульсов, а потому способны совершать неадекватные поступки, жертвовать и рисковать.
В этот период лучше не принимать ответственных решений и не совершать необдуманных поступков. Желательно обеспечить себе уютную и комфортную обстановку, к примеру, заняться наведением порядка на рабочем месте или уюта в доме.
- В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру, устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
- В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
- Благоприятно в новолуние заниматься творчеством и самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы и создать шедевр искусства.
- Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
- В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.
- Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.
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