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Новолуние 23 апреля: как правильно себя вести и что нельзя делать в этот день

В новолуние можете строить планы и загадывать желания, но начинать дела еще рано

Ольга Козачок
Сегодня, 16:32

Завтра, 23 апреля, состоится очередное весеннее новолуние в 2020 году. В чем его особенности, чем оно интересно, почему оно может быть опасным, как правильно себя вести во время новолуния и что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не нарваться на неприятности, узнайте в нашей статье.

Новолуние в апреле
Новолуние в апреле
Фото: Pexels

В четверг, 23 апреля, ранним утром, в 5 часов 27 минут по киевскому времени, состоится новолуние, которое пройдет в период 1-го и 2-го лунного дня под знаком Тельца.

Новолуние – это специфическая фаза Луны, когда спутника Земли не видно на небе. Для астрологов новолуние – это особенный период, ведь наступает момент нового отсчета, когда можно планировать свою жизнь на грядущий лунный месяц. Вообще новолуние – это благоприятный период для всепрощения, планирования и накопления сил для новых свершений и важных дел.

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Завтрашнее весеннее новолуние, наступающее в знаке Тельца, способно серьезно повлиять на жизнь, поведение и самочувствие людей. Телец действует на людей успокаивающе и умиротворенно. Появляется ощущение твердой почвы под ногами, уверенности в своих силах и ясности ума. В период действия этого знака люди становятся мирными, медлительными, несколько упрямыми и флегматичными.

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В дни Тельца благоприятно заниматься обычной рутиной, домашними делами и решать сугубо житейские проблемы. А вот ответственные решения в сфере бизнеса и карьерного роста лучше отложить на более подходящее время. Из-за упрямства и замедленности реакции можно допустить явные промашки и ошибки, которые впоследствии будет сложно исправить.

Обряды и традиции, как себя вести во время новолуния

  • В новолуние благоприятно заниматься очищением организма, к примеру устроить разгрузочный день или однодневное голодание с обильным питьем.
  • В период новолуния хорошо избавляться от вредных привычек – этот процесс пройдет легче, чем в обычные дни.
  • Благоприятно в новолуние заниматься самообразованием, можно пойти на курсы, посетить мастер-классы.
  • Желания, загаданные на новолуние, чаще всего исполняются, главное – верить в положительный результат и собственные силы.
  • В новолуние хорошо смыть с себя весь негатив: примите контрастный душ или побудьте какое-то время в проточной воде.
  • Отслеживайте свое эмоциональное состояние, сторонитесь негативных и грубых людей, а также стрессовых событий.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель – 2020: благоприятные дни.

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