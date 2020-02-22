Новолуние 23 февраля: что действительно нужно делать в этот день

У новолуния есть также положительные стороны и потенциал, которым можно воспользоваться во благо

Вечером 23 февраля над Украиной произойдет новолуние. О том, что луна воздействует на человека, известно уже достаточно давно. Еще наши предки отмечали, насколько меняется их поведение и настроение, когда на небе появляется новая луна.

Она вызовет у многих чувство неопределенности, беспричинное беспокойство, страх перед будущим, в редких случаях даже отрыв от реальности. Но у новолуния есть также положительные стороны и потенциал, которым можно воспользоваться во благо. Сосредоточенность ума, а также контроль эмоций позволят трезво и быстро реагировать на меняющиеся условия, нейтрализуя фрустрацию, иллюзии и нехватку сил.

Астрологи настоятельно советуют работать над собой и стремиться к внутренней гармонии, не допуская стресса и перенапряжения. Постарайтесь выяснить, что вызывает у вас чувство надвигающейся драмы. В противном случае напряжение может вылиться в резкие, импульсивные поступки, что в свою очередь приведет к спорам и конфронтациям.

При наступлении новой Луны в феврале следует опираться на реальные цели и реальные возможности. Только с четкой стратегией и пониманием, каким способом можно достичь желаемого, получится зарядить свои начинания на успех и обойти все трудности нового лунного месяца.

Новолуние 23 февраля – что нужно делать Фото: Pexels

Новолуние – это шанс начать все с чистого листа, реализация желаний, внутренние изменения, построение новых планов. Воспользуйтесь фазой новолуния, чтобы поразмышлять над своей жизнью и позволить себе стать собой, проявить себя как уникальную личность.

Новолуние 23 февраля 2020: что нужно делать

Заключать сделки, подписывать договоры. Партнер вас не обманет, а сама сделка будет прибыльной.

Покупать недвижимость. Вас устроят и цена, и качество – не упустите момент.

Переезжать в новый дом, квартиру, офис. Жизнь или работа на этом месте будет спокойной, без проблем.

Начинать новый бизнес – деятельность окажется доходной.

Вступать в брак. Союзы, заключенные в новолуние, непременно будут счастливыми.

Проводить косметологические процедуры, они сейчас максимально эффективны.

Подстричь волосы. Локоны будут расти намного быстрее, значительно улучшится их общее состояние и вид.

Наводить порядок в доме. Выбросив старые вещи, проведя уборку, вы направите в свой дом мощный поток положительной энергии.

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Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре окрашивания волос на март 2020 года.

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