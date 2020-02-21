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Новолуние 23 февраля: что ни в коем случае нельзя делать

В этот период важно мечтать о будущем, но не действовать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:59

23 февраля в 17:31 по Киеву состоится новолуние. Разные фазы Луны влияют на организм человека по-своему, а каждое новолуние — это особое время, когда энергетика пространства меняется. Чтобы удачно пережить этот период, нужно прислушиваться к рекомендациям астрологов, чтобы исключить проблемы и неприятности.

В новолуние следует быть спокойным, не нервничать и не паниковать. Лучше не менять свои планы, только вносить в них небольшие коррективы, тогда все получится. Быть гибким и быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства, но следовать раннее намеченному "маршруту", по возможности, не отклоняясь от него. Действия должны быть продуманными и последовательными, без суеты.

Проблемы могут возникнуть в сфере отношений, как любовных, дружеских, так и деловых.

Фото: Pexels

В период новой Луны многие люди излишне остро реагируют на все, чаще обычного обижаются и могут вспылить из-за пустяка. Раздражительность вызвана влиянием Луны. Не нужно отвечать грубостью на агрессивное поведение окружающих: проявить такт и промолчать, уйти от скандала или перевести разговор в другое русло, а также вообще закончив его.

Новолуние 23 февраля 2020: что категорически нельзя делать

  • Резко менять свои планы. Выбранной стратегии лучше придерживаться. Конечно, некоторые вещи могут оказаться, что называется, не в нашей власти, и в таком случае нужно гибко реагировать на вызовы. Но в целом, если глобально обстоятельства не изменились, можно гнуть свою линию и не бросаться из крайности в крайность.
  • Откладывать дела на потом. Переносить задачи на завтра — стратегия заведомо проигрышная. Многие задачи лучше по максимуму выполнить именно сегодня, не выбиваясь из сил, но и не занимаясь прокрастинацией.
  • Халатно относиться к здоровью. Новая Луна — это прекрасное время, к которому часто приурочивают ритуалы для привлечения удачи. Люди стремятся в такие дни реализовать большие планы, открываются всему новому и прекрасному. Но нельзя, думая о высоких материях, не подумать и о банальном: о теплой обуви, об одежде по погоде, о необходимости витаминов и своевременного ночного отдыха.
  • Конфликтовать. Любые споры в такой неординарный день могут стать причиной обострения конфликтной ситуации. Выяснять отношения в этот день захочется многим, однако потакать импульсивным порывам не стоит. Освободиться от стресса и дурного настроения лучше всего с помощью активных физических нагрузок.

Ранее мы сообщали о благоприятных днях по лунному календарю на март 2020.

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