Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

В новолуние лучше очистить тело и мысли

Новолуние 25 января - что нужно делать Фото: Pexels

Новолуние 25 января, – однозначно, интересный день в лунном календаре.

В этот день не позволяйте сомнениям или лени одолеть вас. При любых обстоятельствах сохраняйте уверенность в себе.

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При наступлении новой луны в январе следует опираться на реальные цели и реальные возможности. Только с четкой стратегией и пониманием, каким способом можно достичь желаемого, получится зарядить свои начинания на успех и обойти все трудности нового лунного месяца.

Поэтому доверие своим инстинктам и быстрая реакция на меняющие условия — ключ к навигации в новолуние. А, чтобы отвлечься от духовных метаний, можно попробовать сместить фокус внимания на свое физическое здоровье и состояние. Физические нагрузки, прогулки, оздоровительные процедуры, забота о внешности — все это поможет повысить самооценку и избавиться от некоторых комплексов.

Ключевые возможности январского новолуния: шанс начать с чистого листа, реализация желаний, внутренние изменения, построение новых планов. Воспользуйтесь фазой новолуния, чтобы поразмышлять над своей жизнью и позволить себе стать собой, проявить себя как уникальную личность. А еще 25 января — отличный момент, чтобы проведать своих близких и присоединиться к празднованию китайского Нового года Крысы.

В новолуние лучше всего получится:

очистить тело и помыслы;

заняться похудением;

бросить курить;

мечтать и загадывать желания.

Также нужно концентрировать внимание на самом главном и не распыляться на все сразу, тогда точно удастся реализовать поставленные цели. Молиться и размышлять, практиковать йогу и медитации. Часто в новолуние люди часто делают ритуалы, пытаясь привлечь в свою жизнь достаток, любовь и благополучие.

Чтобы избежать неприятностей в день новолуния, 25 января, ведите себя осторожно и очень сдержанно. Некоторым людям захочется что-то изменить в своей жизни, поддаться желаниям или исполнить мечту. Но какими бы положительными ни были ваши желания, их следует исполнить уже после новолуния.

Лучше отложить тяжелый физический труд, избегать стрессов, поскольку организм ослаблен влиянием новой Луны. Не стоит садиться за руль, по возможности пить больше жидкости и не употреблять спиртного. Больше всего сердечных приступов, инсультов и инфарктов происходит в период новолуния, из-за этого не стоит подвергать себя дополнительному риску.

Важные деловые встречи, составление отчетов, подписание договоров и дальние командировки желательно перенести на другой день. Не рекомендуется менять стиль, прическу и переезжать на новое место. Опасно покупать косметику и тем более парфюмерию: восприятие реальности в такой момент искаженное, поэтому когда наступит другая фаза луны, все это может не пригодиться.

Не стоит ссориться и скандалить, а если провоцирует кто-то другой, то не реагировать на агрессию и не поддаваться на провокации. Если настроение плохое, то лучше сидеть дома, а не встречаться с друзьями и ходить в гости. Не стоит нести негатив другим людям. Отдыхать, хорошо высыпаться, принимать теплую ванну и ходить в бассейн. Можно записаться на массаж и купить ароматические средства для душа.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на январь 2020.

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