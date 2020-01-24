Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

В новолуние лучше очистить тело и мысли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:47
Новолуние 25 января - что нужно делать
Новолуние 25 января - что нужно делать
Фото: Pexels

Новолуние 25 января, – однозначно, интересный день в лунном календаре.

В этот день не позволяйте сомнениям или лени одолеть вас. При любых обстоятельствах сохраняйте уверенность в себе.

Смотрите видео о звездных астрологах:

При наступлении новой луны в январе следует опираться на реальные цели и реальные возможности. Только с четкой стратегией и пониманием, каким способом можно достичь желаемого, получится зарядить свои начинания на успех и обойти все трудности нового лунного месяца.

Поэтому доверие своим инстинктам и быстрая реакция на меняющие условия — ключ к навигации в новолуние. А, чтобы отвлечься от духовных метаний, можно попробовать сместить фокус внимания на свое физическое здоровье и состояние. Физические нагрузки, прогулки, оздоровительные процедуры, забота о внешности — все это поможет повысить самооценку и избавиться от некоторых комплексов.

Ключевые возможности январского новолуния: шанс начать с чистого листа, реализация желаний, внутренние изменения, построение новых планов. Воспользуйтесь фазой новолуния, чтобы поразмышлять над своей жизнью и позволить себе стать собой, проявить себя как уникальную личность. А еще 25 января — отличный момент, чтобы проведать своих близких и присоединиться к празднованию китайского Нового года Крысы.

В новолуние лучше всего получится:

  • очистить тело и помыслы;
  • заняться похудением;
  • бросить курить;
  • мечтать и загадывать желания.

Также нужно концентрировать внимание на самом главном и не распыляться на все сразу, тогда точно удастся реализовать поставленные цели. Молиться и размышлять, практиковать йогу и медитации. Часто в новолуние люди часто делают ритуалы, пытаясь привлечь в свою жизнь достаток, любовь и благополучие.

Чтобы избежать неприятностей в день новолуния, 25 января, ведите себя осторожно и очень сдержанно. Некоторым людям захочется что-то изменить в своей жизни, поддаться желаниям или исполнить мечту. Но какими бы положительными ни были ваши желания, их следует исполнить уже после новолуния.

Лучше отложить тяжелый физический труд, избегать стрессов, поскольку организм ослаблен влиянием новой Луны. Не стоит садиться за руль, по возможности пить больше жидкости и не употреблять спиртного. Больше всего сердечных приступов, инсультов и инфарктов происходит в период новолуния, из-за этого не стоит подвергать себя дополнительному риску.

Важные деловые встречи, составление отчетов, подписание договоров и дальние командировки желательно перенести на другой день. Не рекомендуется менять стиль, прическу и переезжать на новое место. Опасно покупать косметику и тем более парфюмерию: восприятие реальности в такой момент искаженное, поэтому когда наступит другая фаза луны, все это может не пригодиться.

Не стоит ссориться и скандалить, а если провоцирует кто-то другой, то не реагировать на агрессию и не поддаваться на провокации. Если настроение плохое, то лучше сидеть дома, а не встречаться с друзьями и ходить в гости. Не стоит нести негатив другим людям. Отдыхать, хорошо высыпаться, принимать теплую ванну и ходить в бассейн. Можно записаться на массаж и купить ароматические средства для душа.

Напомним, что ранее мы писали о лунном календаре стрижек на январь 2020.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Луна лунный календарь ритуал Китайский Новый год полезные советы
Реклама

Новости партнеров

Валюха из
Валюха из "Сватов" ошеломила внешним видом: как изменилась звезда
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
Назван опасный для здоровья способ приготовления яиц
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
7 веских причин выбросить микроволновку прямо сейчас
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

Вчера, 08:35Fun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяШоу-бизнес

"Глаз не оторвать": сексуальная Настя Каменских в черном бикини позирует перед Потапом

21 январяWellness

Коронавирус уже унес более тысячи жизней: что надо знать о смертельных штаммах

21 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

21 январяFun

В уютном итальянском городке продают дома за один евро: фото

21 январяFun

21 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

21 январяFun

Мужчина нашел в старом пуфе один миллион гривен: фото

21 январяFun

На этот раз дешевле – за 50 тысяч евро: еще одна 19-летняя украинка продает девственность, фото

Новости партнеров

Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Эта обувь выходит из моды: ТОП-4 устаревших моделей
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Врачи рассказали, сок какого цитруса способен остановить рак
Врачи рассказали, сок какого цитруса способен остановить рак
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Смело: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
Ефектна дружина лідера Волині, яка обожнює спокусливі фото
В Украине стартовали продажи бюджетника Nokia 2.3
В Украине стартовали продажи бюджетника Nokia 2.3