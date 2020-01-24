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Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

В этот период нужно мечтать, но не действовать

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:24
Узнайте, как провести этот день, что нельзя делать
Узнайте, как провести этот день, что нельзя делать
Фото: Pexels

25 января 2020 года произойдет первое Новолуние в 2020 году. Разные фазы Луны влияют на организм человека по-своему. Если на небе появилась новая Луна, то самое время избавиться от любых вредных привычек: курения, злоупотребления алкоголем и склонности к перееданию.

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Новолуние в январе: что в коем случае нельзя делать

Резко менять свои планы. Выбранной стратегии лучше придерживаться. Конечно, некоторые вещи могут оказаться, что называется, не в нашей власти, и в таком случае нужно гибко реагировать на вызовы. Но в целом, если глобально обстоятельства не изменились, можно гнуть свою линию и не бросаться из крайности в крайность.

Откладывать дела на потом. Переносить задачи на завтра — стратегия заведомо проигрышная. Многие задачи лучше по максимуму выполнить именно сегодня, не выбиваясь из сил, но и не занимаясь прокрастинацией.

Халатно относиться к здоровью. Новая Луна — это прекрасное время, к которому часто приурочиваются ритуалы для привлечения удачи. Люди стремятся в такие дни реализовать большие планы, открываются всему новому и прекрасному. Но нельзя, думая о высоких материях, не подумать и о банальном: о теплой обуви, об одежде по погоде, о необходимости витаминов и своевременного ночного отдыха.

Также учитывайте, что никаких особых планов на новолуние строить не стоит: любое начинание желаемых результатов не принесет. Максимум, что получится – завершить старые проекты. Организм в такие дни ослаблен, поэтому не стоит его слишком нагружать ни эмоционально, ни физически. Главное занятие, которому стоит уделить время — навести порядок в доме, в голове и в своей жизни.

Не думать и тем более не говорить о плохом, не заниматься "самокопанием" и отложить визит в парикмахерскую: стричь волосы в новолуние точно не стоит. Избегать стрессов и не волноваться по пустякам.

Напомним, что ранее мы писали о действенных ритуалах на новолуние.

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