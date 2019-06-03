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Новолуние 3 июня 2019: что нельзя делать в этот день

Сегодня первое летнее новолуние: как правильно себя вести в этот день

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:41
Новолуние
Новолуние
Фото: Pixabay

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Сегодня, 3 июня, произойдет первое летнее новолуние. Под каким знаком Луна перейдет в новую фазу, как следует правильно себя вести во время новолуния, что можно и нельзя делать, чтобы привлечь благополучие и удачу в свою жизнь, узнайте в нашей статье.

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Итак, первое летнее новолуние состоится сегодня, 3 июня 2019 года, в самый разгар дня, в 13 часов 3 минуты. Оно состоится в зодиакальном знаке Близнецов.

За счет влияния этого знака зодиака период новолуния будет отличаться позитивным нравом, активностью, общительностью и даже излишней болтливостью, свойственной именно Близнецам. Наиболее комфортно в период новолуния будут ощущать себя люди, которым по природе присущи жизнерадостность и активность.

Однако стоит быть осторожными, ведь воздействие Близнецов делает людей слишком раскрепощенными и разговорчивыми. Это может спровоцировать наговорить лишнего, о чем впоследствии они могут пожалеть. Также знак настраивает на внушаемость и подверженность чужому влиянию.

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Астрологи советуют не поддаваться негативному воздействию Близнецов во время новолуния, не совершать необдуманных поступков, а особенно не болтать лишнего, уходить от выяснения отношений, а также не поддаваться на провокации со стороны.

Обычно в новолуние происходит обновление и перезагрузка энергии нашей жизни. Первый лунный день лучше подходит для активного планирования важных дел. А вот с реализацией задуманного в этот период лучше повременить, чтобы как раз успеть накопить силы и энергию.

Фаза новолуния позволяет сбросить установки прошлого, избавиться от навязанных ранее стереотипов и комплексов, которые мешают развиваться. Если вы давно хотели начать новую жизнь, то новолуние – самый подходящий для этого период.

Ранее мы публиковали гороскоп на июнь 2019 для всех знаков зодиака.

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