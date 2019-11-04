Новый 2020 год: чей это год по восточному гороскопу

Узнайте, чей будет 2020 год: какого животного, символ, цвет, характеристика, точная дата

Новый год 2020 – год Белой Крысы Фото: Depositphotos

Новый год 2020 уже не за горами, и многих из нас начинают интересовать самые важные предпраздничные вопросы. Год кого, какого животного будет 2020 год по восточному календарю? Какой символ у Нового года 2020, согласно китайскому гороскопу? Какой главный цвет у наступающего года? В чем встречать Новый 2020 год? Какая характеристика символа года 2020? Чем задобрить хозяина 2020 года? Мы постараемся ответить на все важные вопросы в нашей статье.

2020 год какого животного?

Наступающий 2020 Новый год придет под знаком Белой Металлической Крысы. Вообще Крыса считается первым животным в списке восточных знаков. Соответственно год Крысы открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.

Крыса на Востоке является символом мудрости, богатства и выгоды. Согласно древней легенде, двенадцать животных прибыли к Будде, первым из которых был Бык. Однако его обогнала шустрая Крыса, за что была вознаграждена Буддой – именно Крыса стала первой из всех животных, получивших власть над миром на протяжении целого года.

2020 год Белой Крысы: характеристика знака

2020 год Белой Крысы Фото: Depositphotos

Крыса по природе своей – очень любопытное, наблюдательное и внимательное животное. Несмотря на свой малый размер, она умна, сообразительна, находчива. Крыса обладает развитой интуицией и необыкновенно быстрой реакцией, что помогает ей спасаться в сложных ситуациях. Крыса легко приспосабливается к новой среде, людям и обстоятельствам. Крыса считается животным очень бережливым и экономным, а иногда даже скупым. Также Крысы не лишены романтизма, легко находят общий язык с людьми и обладают завидным красноречием.

Люди, рожденные в год Крысы, в полной мере наследуют эти качества. Если вы хотите угодить символу наступающего 2020 года, вам следует постараться проявлять повышенное внимание к важным вопросам, подмечать детали, не упускать из виду мелочей, быть экономными, более ответственно относиться к серьезным тратам и доверять собственной интуиции. А на встречу Нового 2020 года лучше нарядиться в любимые цвета этого животного – белый, серебристый, синий, зеленый, с элементами блеска, лоска и металлическими украшениями.

Когда наступит год Крысы 2020: точная дата

В отличие от традиционного европейского Нового года, который ежегодно мы отмечаем 1 января, год Белой Металлической Крысы наступит немного позже. Начало Китайского нового года, согласно лунному календарю, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. А значит, Китайский Новый год 2020 под знаком Белой Металлической Крысы наступит 25 января 2020 года в 00:03.

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