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Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Лучшие поздравления и пожелания на Новый год 2020 в прозе, стихах, открытках и картинках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Поздравления с Новым годом 2020
Поздравления с Новым годом 2020
Фото: Depositphotos

Поздравляем с Новым годом 2020! Примите наилучшие пожелания в этот долгожданный и радостный праздник и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы специально для вас подготовили искренние, добрые, прикольные и милые открытки и картинки, а также поздравления с Новым годом 2020 в прозе, смс и стихах.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Поздравления с Новым годом 2020: картинки и стихи
Поздравления с Новым годом 2020: картинки и стихи
Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в Новый год Крысы 2020 в стихах

***

Пусть весело звенят бокалы,
И в доме вашем смех звучит.
Вас с Новым годом поздравляю,
К нам Крыса в дверь уже стучит.

Пусть принесет с собой удачу,
Любовь, достаток, чудеса,
Чтобы от счастья ежедневно
Сияли радостью глаза.

Пусть все тревоги и печали
Снежок пушистый заметет
И по весне, когда растает,
Их все с собою унесет.

С Новым годом 2020: поздравления и открытки
С Новым годом 2020: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

***

Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка засияет ярко!
Любви, здоровья, доброты
И замечательных подарков!

Новый год: картинки и пожелания
Новый год: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

С Новым годом 2020: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье, везение и удача стали вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье будет крепким, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!

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С Новым годом: стихи и открытки
С Новым годом: стихи и открытки
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Все успевать, всех удивлять,
Смеяться и не унывать.

Любить, надеяться и верить,
И счастье на себя примерить,
Чтоб никогда вам не тужить,
А просто интересно жить!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Новый год 2020: красивые картинки и стихи
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Вот и подходит к завершению 2019 год. Пусть в нем останутся все горести и печали, которые произошли с вами и вашими близкими. Пусть в наступающий год перейдет лишь все хорошее, доброе, светлое. Пусть Новый год станет для вас удачным, позитивным и счастливым. В Новом 2020 году желаю исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, море любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!

Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Поздравления и открытки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

Пусть этот праздник принесет
Все то, что в жизни много значит!
Желаю в этот Новый год
Добра и счастья, и удачи!

Пускай веселый смех звучит,
А сердце счастье заполняет,
Пусть Дед Мороз осуществит
Все, что душа твоя желает!

Картинки и открытки с Новым годом
Картинки и открытки с Новым годом
Фото: bonnycards

Новый год 2020: пожелания в стихах

***

С Новым годом, дорогие!
Будьте счастливы всегда,
Пусть мечты осуществятся,
Не грустите никогда.

Пусть удача к вам приходит,
И любовь царит внутри,
Я здоровья вам желаю,
Яркими пусть будут дни.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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