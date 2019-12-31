Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления
Лучшие поздравления и пожелания на Новый год 2020 в прозе, стихах, открытках и картинках
Поздравляем с Новым годом 2020! Примите наилучшие пожелания в этот долгожданный и радостный праздник и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы специально для вас подготовили искренние, добрые, прикольные и милые открытки и картинки, а также поздравления с Новым годом 2020 в прозе, смс и стихах.
Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:
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Чудесные пожелания в Новый год Крысы 2020 в стихах
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Пусть весело звенят бокалы,
И в доме вашем смех звучит.
Вас с Новым годом поздравляю,
К нам Крыса в дверь уже стучит.
Пусть принесет с собой удачу,
Любовь, достаток, чудеса,
Чтобы от счастья ежедневно
Сияли радостью глаза.
Пусть все тревоги и печали
Снежок пушистый заметет
И по весне, когда растает,
Их все с собою унесет.
Поздравления с Новым годом: короткие смс
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Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка засияет ярко!
Любви, здоровья, доброты
И замечательных подарков!
С Новым годом 2020: пожелания своими словами
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Поздравляю с Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье, везение и удача стали вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье будет крепким, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!
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Лучшие поздравления с Новым годом в стихах
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Желаю в новом вам году
Поймать удачу на ходу.
Все успевать, всех удивлять,
Смеяться и не унывать.
Любить, надеяться и верить,
И счастье на себя примерить,
Чтоб никогда вам не тужить,
А просто интересно жить!
Добрые поздравления с Новым годом в прозе
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Вот и подходит к завершению 2019 год. Пусть в нем останутся все горести и печали, которые произошли с вами и вашими близкими. Пусть в наступающий год перейдет лишь все хорошее, доброе, светлое. Пусть Новый год станет для вас удачным, позитивным и счастливым. В Новом 2020 году желаю исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, море любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!
С Новым годом: красивые поздравления в стихах
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Пусть этот праздник принесет
Все то, что в жизни много значит!
Желаю в этот Новый год
Добра и счастья, и удачи!
Пускай веселый смех звучит,
А сердце счастье заполняет,
Пусть Дед Мороз осуществит
Все, что душа твоя желает!
Новый год 2020: пожелания в стихах
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С Новым годом, дорогие!
Будьте счастливы всегда,
Пусть мечты осуществятся,
Не грустите никогда.
Пусть удача к вам приходит,
И любовь царит внутри,
Я здоровья вам желаю,
Яркими пусть будут дни.
Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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