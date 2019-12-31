Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Лучшие поздравления и пожелания на Новый год 2020 в прозе, стихах, открытках и картинках

Поздравления с Новым годом 2020 Фото: Depositphotos

Поздравляем с Новым годом 2020! Примите наилучшие пожелания в этот долгожданный и радостный праздник и не забудьте также поздравить своих близких, друзей, любимых и родных людей. А мы специально для вас подготовили искренние, добрые, прикольные и милые открытки и картинки, а также поздравления с Новым годом 2020 в прозе, смс и стихах.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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Поздравления с Новым годом 2020: картинки и стихи Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в Новый год Крысы 2020 в стихах

***

Пусть весело звенят бокалы,

И в доме вашем смех звучит.

Вас с Новым годом поздравляю,

К нам Крыса в дверь уже стучит.



Пусть принесет с собой удачу,

Любовь, достаток, чудеса,

Чтобы от счастья ежедневно

Сияли радостью глаза.



Пусть все тревоги и печали

Снежок пушистый заметет

И по весне, когда растает,

Их все с собою унесет.

С Новым годом 2020: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Поздравления с Новым годом: короткие смс

***

Пусть все исполнятся мечты,

Улыбка засияет ярко!

Любви, здоровья, доброты

И замечательных подарков!

Новый год: картинки и пожелания Фото: bonnycards

С Новым годом 2020: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Новым 2020 годом! Желаю, чтобы счастье, везение и удача стали вашими верными спутниками по жизни. Пусть здоровье будет крепким, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!

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С Новым годом: стихи и открытки Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Новым годом в стихах

***

Желаю в новом вам году

Поймать удачу на ходу.

Все успевать, всех удивлять,

Смеяться и не унывать.



Любить, надеяться и верить,

И счастье на себя примерить,

Чтоб никогда вам не тужить,

А просто интересно жить!

Новый год 2020: красивые картинки и стихи Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Новым годом в прозе

***

Вот и подходит к завершению 2019 год. Пусть в нем останутся все горести и печали, которые произошли с вами и вашими близкими. Пусть в наступающий год перейдет лишь все хорошее, доброе, светлое. Пусть Новый год станет для вас удачным, позитивным и счастливым. В Новом 2020 году желаю исполнения задуманных планов, простого выхода из сложных ситуаций, море любви, счастья и здоровья. И пусть в новогоднюю ночь обязательно случится чудо!

Поздравления и открытки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards

С Новым годом: красивые поздравления в стихах

***

Пусть этот праздник принесет

Все то, что в жизни много значит!

Желаю в этот Новый год

Добра и счастья, и удачи!



Пускай веселый смех звучит,

А сердце счастье заполняет,

Пусть Дед Мороз осуществит

Все, что душа твоя желает!

Картинки и открытки с Новым годом Фото: bonnycards

Новый год 2020: пожелания в стихах

***

С Новым годом, дорогие!

Будьте счастливы всегда,

Пусть мечты осуществятся,

Не грустите никогда.



Пусть удача к вам приходит,

И любовь царит внутри,

Я здоровья вам желаю,

Яркими пусть будут дни.

Ранее мы рассказывали, как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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