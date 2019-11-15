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Общий гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Узнайте, каким будет 2020 год для всех знаков зодиака: кто разбогатеет, а кто встретит любовь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:39
Гороскоп для всех знаков зодиака в год Белой Крысы 2020
Гороскоп для всех знаков зодиака в год Белой Крысы 2020
Фото: Depositphotos

Близится Новый год 2020 Белой Крысы. Гороскоп для всех знаков зодиака подскажет вам, чего можно ожидать в следующем году во всех сферах жизни. Насколько успешно сложится карьера, кто разбогатеет в этот период, не подведет ли здоровье, насколько надежными будут отношения, кто встретит свою любовь и какие еще сюрпризы преподнесет представителям каждого знака символ года – Белая Металлическая Крыса. Каким будет 2020 год для всех знаков зодиака? Читайте в нашем прогнозе.

Смотрите видео о выходных и праздничных днях в 2020 году:

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  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Овен

Год Белой Крысы побалует Овнов исполнением заветных желаний. Правда, для этого придется приложить усилия, иногда в ущерб здоровью, ведь символ года ценит трудолюбие и не терпит лени. Вы получите отличные возможности для карьерного роста и увеличения бизнеса – воспользуйтесь ими. Да и в любви ничего не будет даваться даром.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Телец

В 2020 году Тельцы с головой и рогами уйдут в работу и построение своей карьеры. Крыса будет только за и всячески вас поддержит. Но не забывайте о своевременном и полноценном отдыхе, иначе без него вы рискуете подпортить нервную систему и позвоночник. Также ваше слабое место в наступающем году – семейные отношения. Уделите им больше внимания.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Близнецы

Близнецы могут рассчитывать на поддержку Белой Крысы во многих сферах. Главное – вовремя расставить приоритеты, но тут вы должны прислушаться к интуиции. Займитесь самообразованием – оно пригодится в вашей трудовой деятельности, которую, кстати, вы сможете усовершенствовать. Личная жизнь вас порадует, и здоровье не подведет.

Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рак

У Раков в 2020 году открывается заманчивая перспектива финансового взлета. Несмотря на вашу природную медлительность, вы сумеете обойти конкурентов и занять хорошее место в сфере бизнеса. Вот только из-за вашей занятости могут дать трещину личные отношения. Не забывайте о семье. Совместный отдых пойдет на пользу и чувствам, и здоровью.

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  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Лев

Львам не привыкать быть хозяевами своей жизни, так что в 2020 году практически во всех сферах вы сумеете добиться всего, чего захотите. Обаяние, шарм и целеустремленность вам в помощь. А Белая Крыса, чувствуя вашу властность, не будет вам препятствовать. Вы готовы к кардинальным переменам, например, в личной жизни недалеко и до свадьбы.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Дева

Девам в предстоящем году Белая Крыса готовит немало впечатлений и ощущений, в основном – позитивных. В водовороте ярких событий, задач, знакомств и общения не забывайте давать организму отдых, чтобы он не подвел вас неприятными сбоями. В деньгах не будет затруднений, а в семье – неожиданных поворотов. Наоборот, там все стабильно.

Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Весы

Весам в год Белой Крысы 2020 звезды советуют настроиться на обновления во многих сферах – от работы до отношений. Перемены многих отпугнут и заставят засомневаться в выбранном направлении. Не переживайте, Крыса щедро наградит представителей вашего знака за смелость и находчивость. Отпускайте изжившие себя ситуации, чувства и связи.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Скорпион

В погоне за легкими деньгами, карьерным ростом или авантюрными приключениями Скорпионы в 2020 году рискуют не раз наломать дров. Следите за своими высказываниями, чтобы не оттолкнуть от себя близких людей. Крыса не потерпит от вас язвительности и может больно наказать неожиданным одиночеством. А вот здоровье будет на высоте.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Стрелец

В год Крысы 2020 Стрельцов подстерегают финансовые дыры. Вы неплохо зарабатываете, но все время будут возникать непредвиденные ситуации, требующие денег. Не спешите хвататься за сомнительные предложения и менять работу – пересмотрите свой бюджет и чаще доверяйте интуиции и любимому человеку. А друзья вас поддержат в сложные моменты.

Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Общий гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака
Фото: Pixabay

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Козерог

Козерогам в 2020 году не занимать энергии и энтузиазма. Вы общительны, обаятельны, жизнерадостны, стремитесь к новизне и знаниям – за это Крыса часто будет подбрасывать вам бонусы. Вы будете в центре внимания, и скучать вам не придется. Обратите внимание на сигналы организма и не отмахивайтесь от возможных проблем.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Водолей

Водолеи в год Крысы впадут в состояние умиротворенности и покоя. Во многих сферах – от работы и финансов до личной жизни – наблюдается стабильность и полный штиль. Здоровье в полном порядке. Чего еще желать? Разве что продумать интересный отдых для всей семьи на отпускное время и воплотить в жизнь давно вынашиваемые планы.

  • Общий гороскоп на 2020 год для знака зодиака Рыбы

Волна новизны 2020 года подхватит Рыб и добавит ярких эмоций в сфере дружеского и партнерского общения и знакомств. У вас есть все шансы выстроить свою карьеру, как вы того пожелаете. Но уже к середине года вы рискуете устать от этого водоворота – самое время отдохнуть. А семья порадует стабильностью и романтическими чувствами.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака.

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