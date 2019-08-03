Ореховый Спас 2019: дата, история и традиции праздника

Узнайте, когда празднуем Ореховый Спас 2019 и почему он называется Хлебным и Холщовым Спасом

Ореховый Спас Фото: Depositphotos

Ореховый Спас 2019 завершает череду летних праздников Спасов, которые в народе отмечаются в честь Христа Спасителя и посвящены чествованию Господа Бога, сбору урожая, заготовкам на зиму и благодарению природы за щедрые дары. О дате, истории и традициях Орехового Спаса читайте в нашей статье.

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Какого числа празднуем Ореховый Спас 2019

Итак, Ореховый Спас – это завершающий праздник, который приходит в самом конце лета, 29 августа, а потому он еще называется Холодный Спас или Малый Спас. В 2019 году этот праздник наступит в четверг.

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Ореховый Спас: история и традиции

29 августа православные христиане отмечают еще одну значимую дату – перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа. В честь этого события Третий Спас также называется Спас на полотне, или Нерукотворный Спас.

По церковному преданию, Иисус Христос умылся водой, а лицо промокнул льняным полотном, на котором запечатлелся его лик – нерукотворный образ Спасителя. Этим полотном впоследствии вылечился от смертельного недуга властитель Эдессы Авгарем. А позже именно с этого образа были написаны первые иконы Спаса Нерукотворного.

В 944 году Нерукотворный образ был отдан жителями Эдессы и торжественно перенесен в Константинополь в храм Святой Софии. Однако позже, в 1204 году, святыня была похищена из Константинополя и утеряна во время кораблекрушения.

К концу лета как раз созревали лесные орехи, которые собирали, святили в церкви, а после этого угощались ими и запасали их на зиму. Поэтому в народе праздник именовался как Ореховый Спас. По приметам, если в один год хорошо уродили орехи, то на следующий год ждали богатого урожая хлеба.

Еще одно название – Хлебный Спас – день получил в честь окончания жатвы, начала посева озимых и выпекания первого хлеба из зерна нового урожая. В народе говорили: "Третий Спас хлеба припас".

Издавна в конце лета проводились ярмарки, где продавали домотканые холсты и полотно, а потому 29 августа называли Холщовый Спас. В народе о праздниках говорили так: "Первый Спас – на воде стоят, Второй Спас – яблоки едят, Третий Спас – на горе холсты продают".

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