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Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе, СМС и картинках

"Сегодня" собрали для вас короткие, красивые и самые оригинальные поздравления с праздником

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Ореховый Спас 2019: поздравления в прозе
Ореховый Спас 2019: поздравления в прозе
Фото: pexels.com

29 августа отмечается праздник под названием Ореховый Спас. Также этот день известный как Третий Спас, Хлебный Спас. Этот день в народном календаре славян, посвящённый воспоминанием перенесения Нерукотворного образа Спасителя.

Узнайте в видео, как украинские звезды отпраздновали Медовый Спас:

Ореховый Спас обычно считался полупраздником.

"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и прозе, СМС и открытках.

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в прозе

Встречайте осень Ореховым Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный, родной каравай. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!

Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах
Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах
Фото: pexels.com

***

Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в стихах

Желаю щелкать, как орешки,

Все испытания судьбы.

Желаю в ежедневной спешке

Не забывать свои мечты.

Желаю урожай богатый

Собрать из добрых своих дел,

Улыбок, дружеских объятий,

Ведь Спас Ореховый приспел.

Ореховый Спас 2019: поздравления в картинках
Ореховый Спас 2019: поздравления в картинках
Фото: открытки.kz

***

Вот настал и Третий Cпас,

С чем и поздравляем Вас!

Будем праздновать всем миром,

Заходите в гости к нам.

Гостей будет полон дом,

Мы накроем праздничный стол.

Угостим лесным орехом,

Да поздравим пирогом.

***

Будем весело гулять,

Будем лето провожать,

Будем осень встречать,

Будем Третий Спас отмечать!

Третий Спас

Всем орехов припас.

Ешьте хлеб, пейте квас,

Угощайте и нас.

Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в СМС

Лето близится к концу,

Но грустить нам не к лицу.

Мы отпразднуем сейчас

Православный Хлебный Спас!

Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Ореховый Спас 2019: поздравления в открытках
Фото: открытки.kz

***

Стол накроем, напечем,

Каждый будет увлечен.

Мы друг другу пожелаем

Чтобы год был урожаен.

Пускай подарит этот Спас

Любовь, достаток и удачу,

Господь пошлет пускай для вас,

Здоровье крепкое в придачу!

Пусть Спас Ореховый придет

С уютом, миром и добром,

Веселье, радость принесет,

Сердца наполнив волшебством!

***

Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!

****

В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этом праздник.

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