Ореховый Спас 2019: поздравления в стихах и прозе, СМС и картинках
"Сегодня" собрали для вас короткие, красивые и самые оригинальные поздравления с праздником
29 августа отмечается праздник под названием Ореховый Спас. Также этот день известный как Третий Спас, Хлебный Спас. Этот день в народном календаре славян, посвящённый воспоминанием перенесения Нерукотворного образа Спасителя.
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Ореховый Спас обычно считался полупраздником.
"Сегодня" подготовили самые интересные варианты поздравлений с Ореховым Спасом в стихах и прозе, СМС и открытках.
Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в прозе
Встречайте осень Ореховым Спасом! Пускай летние работы благополучно завершатся и порадуют вас новым обильным урожаем, а на вашем семейном столе красуется всегда свежий, вкусный, родной каравай. Щедрых запасов на зиму, отличного хлеба на будущий год!
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Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесёт силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
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Поздравляю с Ореховым Спасом и желаю крепкого здоровья, как ореховая скорлупа, добрых дел в жизни и Божьей благодати. Пусть твоя душа всегда находит спасение в милосердии, пусть твой путь по жизни будет светлым и радостным, пусть идётся тебе по нему легко и свободно, будто по ореховой роще.
Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в стихах
Желаю щелкать, как орешки,
Все испытания судьбы.
Желаю в ежедневной спешке
Не забывать свои мечты.
Желаю урожай богатый
Собрать из добрых своих дел,
Улыбок, дружеских объятий,
Ведь Спас Ореховый приспел.
***
Вот настал и Третий Cпас,
С чем и поздравляем Вас!
Будем праздновать всем миром,
Заходите в гости к нам.
Гостей будет полон дом,
Мы накроем праздничный стол.
Угостим лесным орехом,
Да поздравим пирогом.
***
Будем весело гулять,
Будем лето провожать,
Будем осень встречать,
Будем Третий Спас отмечать!
Третий Спас
Всем орехов припас.
Ешьте хлеб, пейте квас,
Угощайте и нас.
Лучшие поздравления с Ореховым Спасом в СМС
Лето близится к концу,
Но грустить нам не к лицу.
Мы отпразднуем сейчас
Православный Хлебный Спас!
***
Стол накроем, напечем,
Каждый будет увлечен.
Мы друг другу пожелаем
Чтобы год был урожаен.
Пускай подарит этот Спас
Любовь, достаток и удачу,
Господь пошлет пускай для вас,
Здоровье крепкое в придачу!
Пусть Спас Ореховый придет
С уютом, миром и добром,
Веселье, радость принесет,
Сердца наполнив волшебством!
***
Сегодня, в Ореховый Спас,
У Бога прошу я за Вас:
Чтоб было поменьше печалей,
Чтоб горя вовек Вы не знали,
Чтоб Он Вас хранил неустанно
Для близких, родных и желанных,
Не знали ни в чем недостатка,
А жизнь была долгой и сладкой!
****
В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всём, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этом праздник.
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