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Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Сегодня, 09:00

Узнайте о главных традициях и запретах в день Орехового Спаса 29 августа

29 августа, в субботу, православные отмечают очередной всенародно любимый праздник, посвященный Христу Спасителю – Ореховый Спас-2020, который также называется Хлебный, Нерукотворный, Холщовый, Холодный Спас.

Главные запреты на Ореховый Спас
Главные запреты на Ореховый Спас
Фото: Pexels

Это третий и последний из летних Спасов. Первый Медовый Спас или Маковей отмечался 14 августа, второй – Яблочный Спас праздновался 19 августа.

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Чем примечателен этот день, какие народные традиции и суеверия связаны с Ореховым Спасом, и что ни в коем случае нельзя делать в праздник, узнайте в нашей статье.

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Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

  • В отличие от других церковных праздников, на Ореховый Спас не стоит отказываться от посильной работы, ведь это как раз время сбора урожая и заготовки продуктов на зиму.
  • В Ореховый Спас категорически нельзя отправляться в лес без оберега. Наши предки верили, что там можно встретиться с нечистой силой.
  • До самого праздника Орехового и Хлебного Спаса держался запрет на орехи и выпечку из муки нового помола. А вот после освящения в церкви эти продукты можно употреблять и заготавливать на зиму.

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  • Нельзя отказывать в просьбе нуждающимся и странникам. Наоборот, угощать нищих и давать милостыню – хорошая примета в праздник.
  • А вот запрета на скоромную еду в этот день нет, потому что Успенский пост к этому времени уже закончился.
  • В этот радостный и сытный праздник нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, а также обижаться и завидовать.

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  • Также не стоит пребывать в плохом настроении, грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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