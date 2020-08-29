Ореховый Спас: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Узнайте о главных традициях и запретах в день Орехового Спаса 29 августа

29 августа, в субботу, православные отмечают очередной всенародно любимый праздник, посвященный Христу Спасителю – Ореховый Спас-2020, который также называется Хлебный, Нерукотворный, Холщовый, Холодный Спас.

Главные запреты на Ореховый Спас Фото: Pexels

Это третий и последний из летних Спасов. Первый Медовый Спас или Маковей отмечался 14 августа, второй – Яблочный Спас праздновался 19 августа.

Чем примечателен этот день, какие народные традиции и суеверия связаны с Ореховым Спасом, и что ни в коем случае нельзя делать в праздник, узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать на Ореховый Спас 29 августа

В отличие от других церковных праздников, на Ореховый Спас не стоит отказываться от посильной работы, ведь это как раз время сбора урожая и заготовки продуктов на зиму.

В Ореховый Спас категорически нельзя отправляться в лес без оберега. Наши предки верили, что там можно встретиться с нечистой силой.

До самого праздника Орехового и Хлебного Спаса держался запрет на орехи и выпечку из муки нового помола. А вот после освящения в церкви эти продукты можно употреблять и заготавливать на зиму.

Нельзя отказывать в просьбе нуждающимся и странникам. Наоборот, угощать нищих и давать милостыню – хорошая примета в праздник.

А вот запрета на скоромную еду в этот день нет, потому что Успенский пост к этому времени уже закончился.

В этот радостный и сытный праздник нельзя ссориться, ругаться, конфликтовать, а также обижаться и завидовать.

Также не стоит пребывать в плохом настроении, грустить и унывать – в праздник положено радоваться и благодарить Господа за дарованный урожай, плоды, возможности и благополучие.

Смотрите видео, как отмечают Ореховый Спас:

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