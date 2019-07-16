Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

Сегодня День бухгалтера: адресуйте лучшие поздравления коллегам и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:58
Поздравления с Днем бухгалтера коллегам
Поздравления с Днем бухгалтера коллегам
Фото: Pixabay

Сегодня, 16 июля, Украина отмечает День бухгалтера 2019. Не забудьте поздравить своих коллег и всех, кто причастен к этой нелегкой и ответственной профессии. А мы подготовили для вас отличные, милые, прикольные и веселые поздравления с Днем бухгалтера для коллег, сослуживцев, друзей и знакомых.

Смотрите видео о невероятном перевоплощении бухгалтерши:

Читайте также
Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Лучшие поздравления с Днем бухгалтера коллегам в прозе

***

Мои любимые коллеги! Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем бухгалтера! Желаю вам, чтобы работа всегда нравилась и была в удовольствие, чтобы каждый день преподносил лишь приятные сюрпризы, и чтобы в нашем кабинете царили гармония, спокойствие, дружба, аромат кофе и шоколадных конфет!

Добрые поздравления с Днем бухгалтера
Добрые поздравления с Днем бухгалтера
Фото: Pixabay

С Днем бухгалтера: прикольные поздравления коллегам в стихах

***

С Днем бухгалтера поздравить
Вас, коллеги, я хочу.
Пусть балансы и отчеты
Будут всем нам по плечу.

Пусть растет доход ваш личный,
Пусть проверка не грозит.
Мир финансовых просторов
Будет пусть для вас открыт.

День бухгалтера 2019: приятные пожелания коллегам в прозе

***

Дорогие коллеги, поздравляю всех с Днем бухгалтера Украины! Желаю вам достичь такого мастерства в своей профессии, чтобы дебет с кредитом получалось сводить с закрытыми глазами, а отчеты щелкать, как семечки! Пусть у вас не будет недочетов и ошибок в работе, и пусть в жизни с вами пребудет достаток!

Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера
Красивые поздравления и открытки с днем бухгалтера
Фото: Pixabay

Поздравления с Днем бухгалтера: прикольные смс коллегам

***

Кто зарплаты посчитает,
И бюджет, и НДС?
Лишь бухгалтеру под силу,
С калькулятором и без.

Без ошибок, очень точно
Рассчитаем мы баланс.
Как всегда, аврал и срочность.
Что б все делали без нас!

День бухгалтера: позитивные поздравления коллегам своими словами

***

Коллеги! В День бухгалтера хочу вам пожелать, чтобы дебет с кредитом всегда сходились с первого раза, чтобы начальство не забывало награждать за отличную работу, чтобы всем хватало времени на летние отпуска и чтобы баланс был не только в отчете, но и в личной жизни!

Ранее мы рассказывали, что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что подарить бухгалтеру: самые оригинальные идеи с фото Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания Сегодня день бухгалтера в Украине: история праздника Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников С днем рождения: лучшие поздравления в стихах, прозе и смс
праздник бухгалтер поздравления
Реклама

Новости партнеров

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
10 профессий, которые станут престижными в 2025 году
Сколько нужно тренироваться, чтобы быть счастливой: ответ ученых
Сколько нужно тренироваться, чтобы быть счастливой: ответ ученых
Как проходят курортные романы у разных знаков зодиака
Как проходят курортные романы у разных знаков зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Events

Поздравления с Днем бухгалтера 2019: красивые стихи, картинки и пожелания

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 16 июля: все знаки зодиака

Вчера, 19:13Шоу-бизнес

В США найдено тело известного актера и его собаки: подробности

Вчера, 17:15Шоу-бизнес

Неожиданно: Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о помощи

Вчера, 16:49Психология

Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Вчера, 15:54Психология

Лунное затмение 17 июля: лучшие ритуалы и обряды

Вчера, 12:31Шоу-бизнес

Катя Осадчая показала подросшего сына Ивана

Вчера, 10:22Шоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменились голливудские красотки за 30 лет

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 15 июля: все знаки зодиака

14 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

14 июляEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

14 июляТехно

Страх Эйнштейна: ученые увидели квантовую запутанность

14 июляТехно

Свежая прошивка от Xiaomi ломает смартфоны

14 июляТехно

"Смерть" Windows 7: люди в панике скупают компьютеры

14 июляПсихология

Гороскоп на неделю 14 июля-20 июля для всех знаков зодиака

14 июляFun

14 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье
Регина Тодоренко опубликовала фото в свадебном платье
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
5 способов сделать волосы визуально гуще
5 способов сделать волосы визуально гуще
Вопрос-ответ: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами?
Вопрос-ответ: можно ли ложиться спать с мокрыми волосами?
Как монетизировать свое хобби
Как монетизировать свое хобби
Вред молочных продуктов: правда или миф?
Вред молочных продуктов: правда или миф?
Модные солнцезащитные очки 2019
Модные солнцезащитные очки 2019
Готовимся к посту: луковые лепешки на минеральной воде
Готовимся к посту: луковые лепешки на минеральной воде
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь