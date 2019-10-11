Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, смс
В День украинского казачества 2019 адресуйте лучшие поздравления родным и друзьям
Один из многочисленных праздников, которые Украина отмечает 14 октября – это День украинского казачества. Не забудьте поздравить своих родных и друзей коллег, кто причастен к этой знаменательной дате. А мы подготовили для вас отличные, милые и позитивные поздравления с Днем украинского казачества в прозе, стихах и смс.
Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:
Короткие поздравления с Днем украинского казачества в прозе
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Пусть счастье и любовь поселятся в вашем доме, пусть вам всегда будет куда вернуться, а День украинского казачества запомнится как самый позитивный, героический, патриотический и радостный в году!
С Днем украинского казачества: прикольные поздравления в стихах
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Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
День украинского казачества 2019: приятные пожелания в прозе
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В День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы от всей души желаю вам крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Пусть хранит вас от всяческих бед Святая Богородица.
Поздравления с Днем украинского казачества: лучшие стихи
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Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны вам звания и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.
Будьте вы счастливы и здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни золотой подковой
Будет свет в окне семьи большой.
Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.
День украинского казачества: позитивные поздравления своими словами
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Дорогие наши казаки! В этот радостный и торжественный праздник желаю вам быть в отличной форме, всегда стремиться к новым вершинам, зарабатывать много денег и любить всей душой. Пусть ваши любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, отвага, честность и целеустремленность будут вашими главными качествами по жизни!
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