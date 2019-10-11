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Оригинальные поздравления с Днем украинского казачества: стихи, проза, смс

В День украинского казачества 2019 адресуйте лучшие поздравления родным и друзьям

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
День украинского казачества: лучшие поздравления в картинках, прозе и стихах
День украинского казачества: лучшие поздравления в картинках, прозе и стихах
Фото: Depositphotos

Один из многочисленных праздников, которые Украина отмечает 14 октября – это День украинского казачества. Не забудьте поздравить своих родных и друзей коллег, кто причастен к этой знаменательной дате. А мы подготовили для вас отличные, милые и позитивные поздравления с Днем украинского казачества в прозе, стихах и смс.

Смотрите видео, что ели и как готовили украинские казаки:

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Короткие поздравления с Днем украинского казачества в прозе

***

Пусть счастье и любовь поселятся в вашем доме, пусть вам всегда будет куда вернуться, а День украинского казачества запомнится как самый позитивный, героический, патриотический и радостный в году!

С Днем украинского казачества: прикольные поздравления в стихах

***

Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.

Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!

С Днем украинского казачества: поздравления, картинки и стихи
С Днем украинского казачества: поздравления, картинки и стихи
Фото: Depositphotos

День украинского казачества 2019: приятные пожелания в прозе

***

В День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы от всей души желаю вам крепких сил и несломленной веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасаемого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач. Пусть хранит вас от всяческих бед Святая Богородица.

Поздравления с Днем украинского казачества: лучшие стихи

***

Мужественные сильные мужчины,
Вы оплот защиты всей страны.
Не важны вам звания и чины,
Вам бы лишь не допустить войны.

Будьте вы счастливы и здоровы,
Будьте крепки телом и душой,
И пусть в жизни золотой подковой
Будет свет в окне семьи большой.

Пусть гордится Украина своим войском,
Будем горды мы за всех своих орлов,
И пусть слава о казаке запорожском
Возродится доблестью страны сынов.

День украинского казачества: позитивные поздравления своими словами

***

Дорогие наши казаки! В этот радостный и торжественный праздник желаю вам быть в отличной форме, всегда стремиться к новым вершинам, зарабатывать много денег и любить всей душой. Пусть ваши любовь и нежность вернутся к вам сторицей! Пусть сила, мужество, отвага, честность и целеустремленность будут вашими главными качествами по жизни!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в октябре 2019 года в Украине.

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