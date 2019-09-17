Осеннее равноденствие 2019: что нельзя делать в этот день

Узнайте главные запреты в день осеннего равноденствия 23 сентября

Запреты осеннего равноденствия Фото: Pixabay

День осеннего равноденствия 2019 наступит 23 сентября. В это время продолжительность дня и ночи будут одинаковыми. А вот далее светлая часть суток с каждым днем начинает сокращаться, а ночи, наоборот, будут становиться длиннее. Какие существуют приметы и суеверия в День осеннего равноденствия, а также что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы не навлечь на себя неприятности, узнайте в нашей статье.

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В народе день осеннего равноденствия издавна наделялся магическими свойствами и сильной энергетикой. И это вполне оправдано: ведь к этому дню приурочен значимый церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

А потому в этот день важно обратиться с благодарностью к высшим силам за все хорошее, что вы получили в этом году, за то, чего вы сумели достичь, за все положительные моменты, которые случились с вами. В день осеннего равноденствия 23 сентября можно и нужно загадывать желания, потому что энергетика дня поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в день осеннего 23 сентября

В этот период лучше не начинать новые дела. Вместо этого подведите итоги старому и ушедшему, а также уделить время своему здоровью и душевному состоянию.

В день равноденствия нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, чтобы не спугнуть свое благополучие, которое природа посылает каждому из нас. А вот ваш негатив способен разрушить магическое настроение праздника.

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