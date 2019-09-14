Осеннее равноденствие 2019: обряды, ритуалы, традиции

Как провести день осеннего равноденствия, чтобы привлечь богатство и счастье в дом

Ритуалы в день осеннего равноденствия Фото: Pixabay

Осеннее равноденствие в 2019 году состоится 23 сентября в 9 часов 50 минутпо киевскому времени. Как понятно из названия, в эти сутки день будет равен ночи. Издавна таким редким и особенным дням в году приписывались магические свойства. Какие интересные традиции и ритуалы соблюдались в народе и как правильно вести себя в день осеннего равноденствия, читайте в нашей статье.

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Осеннее равноденствие: ритуалы дня

Ко дню осеннего равноденствия приурочен великий христианский праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября. У восточных христиан к этому времени как раз оканчивались полевые работы, сбор урожая фруктов и овощей, перенос пчелиных ульев на зимовку. Люди отмечали праздник урожая, в который благодарили Богородицу за щедрость, а природу за плодородие.

В деревнях устраивались праздники и застолья, куда приглашали родственников, соседей и друзей. Также в этот период заканчивались гуляния на улице и начинались посиделки в домах.

Осеннее равноденствие – также особенный магический день, когда было принято совершать ритуалы и обряды, привлекающие благополучие, здоровье, любовь, счастливую семейную жизнь.

Чтобы быть молодой и красивой, девушки до восхода солнца в день осеннего равноденствия умывались родниковой водой. А еще этот ритуал помогал незамужним девушкам встретить суженого и скоро выйти замуж.

В этот день родители обливали своих детей прямо на пороге дома, чтобы те были здоровыми и не болели.

Особый ритуал касался огня – в домах гасили старый огонь, а на его месте зажигали новый, как символ начала нового цикла.

Также в этот день сжигали старые вещи, приговаривая, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и горе предыдущего года.

А вот чтобы привлечь в дом материальное благополучие, наши предки трижды пересчитывали всю наличность, после чего благодарили Господа за имеющиеся сбережения и просили помощи в дальнейшем. Также можно написать необходимую вам для конкретных нужд сумму на бумаге и расписать планируемые расходы.

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