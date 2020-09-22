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Осеннее равноденствие 2020: что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:05

Узнайте главные запреты в день осеннего равноденствия 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, наступил День осеннего равноденствия-2020. Загадочный, быстротечный и немного волшебный период, когда день по своей продолжительности становится равным ночи. А вот далее светлая часть суток продолжит с каждым разом сокращаться, а ночи, наоборот, будут становиться все длиннее.

Осеннее равноденствие: что нельзя делать
Осеннее равноденствие: что нельзя делать
Фото: Pexels

Какие есть приметы в День осеннего равноденствия и что ни в коем случае нельзя делать в этот день, чтобы избежать неприятностей в жизни, узнайте в нашей статье.

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В народе этому дню издавна приписывали магические свойства и сильную энергетику. Дело в том, что к этому дню был приурочен великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября.

А потому в день осеннего равноденствия важно поблагодарить высшие силы за все добро и позитив, которые у вас были в нынешнем году, за то, чего вы достигли и приобрели, а также помолиться, чтобы неприятности и беды обходили стороной вас и ваших близких.

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В день осеннего равноденствия 22 сентября также можно загадывать желания, потому что энергетика дня поспособствует их исполнению.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия 22 сентября

  • В день равноденствия ни в коем случае нельзя злиться, ссориться, конфликтовать, ругаться, чтобы не оттолкнуть свое благополучие накопленным в вас негативом, который может разрушить магическое настроение праздника.
  • В этот день силы света и тьмы находятся в равных пропорциях, а потому важно не давать выхода отрицательным эмоциям, чтобы не сдвинуть этот энергетический баланс в плохую сторону.
  • В этот период не стоит начинать новые дела, потому что они замрут на месте. Вместо этого лучше подвести итоги старому и ушедшему, а также уделить время своему здоровью и душевному состоянию.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в сентябре 2020 года в Украине.

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