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Осеннее равноденствие-2020: когда будет и какое имеет значение

Сегодня, 18:01

Узнайте, когда состоится осеннее равноденствие в 2020 году: точная дата и время

Когда произойдет осеннее равноденствие в 2020 году? Что означает равноденствие, какие у него интересные особенности, чем отличается поведение Солнца в это время от других дней, узнайте в нашей статье.

Осеннее равноденствие
Осеннее равноденствие
Фото: Pexels

Когда будет осеннее равноденствие-2020: точная дата и время

Ежегодно день осеннего равноденствия может отличаться на сутки и приходиться на 22 или 23 число сентября.

В 2020 году осеннее равноденствие состоится 22 сентября в 14 часов 31 минутупо киевскому времени.

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Что значит осеннее равноденствие: интересные факты

  • Говоря научным языком, равноденствие – это момент, когда центр Солнца в своем видимом для Земли движении по эклиптике пересекает небесный экватор и переходит из северного полушария в южное.
  • В день осеннего равноденствия в Северное полушарие приходит астрономическая осень. А вот в южной части Земли, наоборот, с этого дня начинается астрономическая весна.
  • После самого продолжительного дня летнего солнцестояния, который приходится на 21 июня, день постепенно уменьшается. Северное полушарие Земли прогревается все слабее, светлое время суток постепенно укорачивается, а продолжительность ночи увеличивается. И так происходит до середины декабря, т.е. до самого дня зимнего солнцестояния.
  • По своей длине день равен ночи и составляет 12 часов, т.е. половину суток. Это утверждение верно, исходя из названия равноденствия, а также по математическим подсчетам.
  • А вот исходя из законов физики, из-за явления рефракции и особенностей преломления световых лучей в атмосфере, фактически дневное время на равноденствие получается немного длиннее ночи.
  • Еще один интересный факт: в день осеннего равноденствия Солнце утром поднимается строго на востоке, а вечером садится строго на западе.

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