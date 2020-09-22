Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Осеннее равноденствие: интересные народные ритуалы и традиции дня

Сегодня, 07:20

Как привлечь богатство и удачу в День осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие в 2020 году состоится сегодня, 22 сентября, в 14 часов 31 минутупо киевскому времени. Издавна такие редкие и особенные дни в году наделялись магическими свойствами. Какие интересные традиции и ритуалы соблюдались в народе и как себя нужно вести в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу, читайте в нашей статье.

День осеннего равноденствия: традиции и ритуалы
День осеннего равноденствия: традиции и ритуалы
Фото: Pexels

Осеннее равноденствие: ритуалы дня

Ко дню осеннего равноденствия был приурочен великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечался 21 сентября. У восточных христиан к этому времени как раз оканчивались полевые работы, сбор урожая фруктов и овощей, перенос пчелиных ульев на зимовку. Люди отмечали праздник урожая, в который благодарили Богородицу за щедрость, а природу за плодородие.

Читайте также:
Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки

В деревнях устраивались праздники и застолья, куда приглашали родственников, соседей и друзей. Также в этот период заканчивались гуляния на улице и начинались посиделки в домах.

Осеннее равноденствие – также особенный магический день, когда было принято совершать ритуалы и обряды, привлекающие благополучие, здоровье, любовь, счастливую семейную жизнь.

  • В день осеннего равноденствия важно поблагодарить высшие силы за все добро и позитив, которые у вас были в нынешнем году, за то, чего вы достигли и приобрели, а также помолиться, чтобы неприятности и беды обходили стороной вас и ваших близких.
  • Чтобы быть молодой и красивой, девушки до восхода солнца в день осеннего равноденствия умывались родниковой водой.

Читайте также:
Осеннее равноденствие 2020: что нельзя делать в этот день

  • Также этот ритуал помогал незамужним девушкам встретить суженого и скоро выйти замуж.
  • В этот день родители обливали своих детей прямо на пороге дома, чтобы те были здоровыми и не болели.
  • Особый ритуал касался огня – в домах гасили старый огонь, а на его месте зажигали новый, как символ начала нового цикла.

Читайте также:
С Днем осеннего равноденствия: прикольные поздравления, картинки и стихи

  • Также в этот день сжигали старые вещи, приговаривая, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и горе предыдущего года.
  • А вот чтобы привлечь в дом материальное благополучие, наши предки трижды пересчитывали всю наличность, после чего благодарили Господа за имеющиеся сбережения и просили помощи в дальнейшем. Также можно написать необходимую вам для конкретных нужд сумму на бумаге и расписать планируемые расходы.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в сентябре 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С Днем осеннего равноденствия: прикольные поздравления, картинки и стихи Осеннее равноденствие 2020: что нельзя делать в этот день 22 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Осеннее равноденствие: яркие картинки и поздравительные открытки Осеннее равноденствие-2020: когда будет и какое имеет значение
праздники равноденствие традиции осеннее равноденствие
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе
Пугачева и Галкин впервые откровенно высказались о разводе
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына

Популярные статьи

Вчера, 18:42Шоу-бизнес

Григорий Чапкис женился на женщине, которая моложе его на 52 года

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Джей Ло восхитила поклонников шикарной фигурой в купальнике: фото

Вчера, 13:52Fun

"Что это за животное?" Коза с впечатляющими габаритами случайно попала на видео

Вчера, 11:12Стиль

Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

Вчера, 11:02Events

Рождество Пресвятой Богородицы-2020: лучшие поздравления в картинках, стихах и смс

Вчера, 09:26Events

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

Вчера, 07:16Психология

Какие знаки зодиака самые могущественные: таких только четыре

Вчера, 05:53Психология

Гороскоп на сегодня 21 сентября: Ракам нельзя быть упертыми, а Львов ждет интересная встреча

Вчера, 05:20Events

С Рождеством Пресвятой Богородицы: нежные картинки и открытки с великим церковным праздником

Вчера, 00:31Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в четвертом эфире

Вчера, 00:10Шоу-бизнес

Экс-холостяк Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку

20 сентябряEvents

Сегодня Всемирный День отца-2020: что означает праздник

20 сентябряEvents

День Благодарения в Украине-2020: история и традиции праздника

20 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 20 сентября: Водолею нужно начать действовать, а Рыбам – сбавить обороты

20 сентябряEvents

20 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 сентябряТехно

Чем старые мобилки лучше смартфонов: ТОП-5 превосходных функций

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Внешность Заворотнюк изменилась до неузнаваемости
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Знойная Ана Чери устроила жаркий вечер
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Криминальный авторитет предупредил Ефремова о сюрпризах в тюрьме
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
Геля из "СВ Шоу" рассказала, куда исчезла и почему ушла от Верки
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях
"Это просто ужас": 83-летняя Немоляева рассказала о страданиях

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять