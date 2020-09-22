Осеннее равноденствие: интересные народные ритуалы и традиции дня

Как привлечь богатство и удачу в День осеннего равноденствия

Осеннее равноденствие в 2020 году состоится сегодня, 22 сентября, в 14 часов 31 минутупо киевскому времени. Издавна такие редкие и особенные дни в году наделялись магическими свойствами. Какие интересные традиции и ритуалы соблюдались в народе и как себя нужно вести в день осеннего равноденствия, чтобы привлечь удачу, читайте в нашей статье.

День осеннего равноденствия: традиции и ритуалы Фото: Pexels

Осеннее равноденствие: ритуалы дня

Ко дню осеннего равноденствия был приурочен великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечался 21 сентября. У восточных христиан к этому времени как раз оканчивались полевые работы, сбор урожая фруктов и овощей, перенос пчелиных ульев на зимовку. Люди отмечали праздник урожая, в который благодарили Богородицу за щедрость, а природу за плодородие.

В деревнях устраивались праздники и застолья, куда приглашали родственников, соседей и друзей. Также в этот период заканчивались гуляния на улице и начинались посиделки в домах.

Осеннее равноденствие – также особенный магический день, когда было принято совершать ритуалы и обряды, привлекающие благополучие, здоровье, любовь, счастливую семейную жизнь.

В день осеннего равноденствия важно поблагодарить высшие силы за все добро и позитив, которые у вас были в нынешнем году, за то, чего вы достигли и приобрели, а также помолиться, чтобы неприятности и беды обходили стороной вас и ваших близких.

Чтобы быть молодой и красивой, девушки до восхода солнца в день осеннего равноденствия умывались родниковой водой.

Также этот ритуал помогал незамужним девушкам встретить суженого и скоро выйти замуж.

В этот день родители обливали своих детей прямо на пороге дома, чтобы те были здоровыми и не болели.

Особый ритуал касался огня – в домах гасили старый огонь, а на его месте зажигали новый, как символ начала нового цикла.

Также в этот день сжигали старые вещи, приговаривая, чтобы вместе с ними сгорели все неприятности и горе предыдущего года.

А вот чтобы привлечь в дом материальное благополучие, наши предки трижды пересчитывали всю наличность, после чего благодарили Господа за имеющиеся сбережения и просили помощи в дальнейшем. Также можно написать необходимую вам для конкретных нужд сумму на бумаге и расписать планируемые расходы.

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