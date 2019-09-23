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Осеннее равноденствие: уникальные ритуалы

Традиционно в Украине считалось, что в этот день нужно почитать предков

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Равноденствие — ритуалы
Равноденствие — ритуалы
Фото: pexels.com

23 сентября 2019 года в 9 часов 50 минут по киевскому времени начнется время осеннего равноденствия. Этот праздник почитался у многих народов под разными названиями и поэтому он очень важен для европейской культуры.

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Этот день символизирует вторую жатву и подведение итогов года. В этот день воздают почести покойным женщинам в семье.

Ритуалы осеннего равноденствия

  1. Этот день считается временем сбора урожая, и его традиционно связывают с заготовлением всех даров земли. Это второй день в году, когда ночь равна дню в колесе года. Поэтому подумайте в этот день о дарах, которые принес этот год.
  2. Обычно на осеннее равноденствие идут на природу, в лес, собирают семена и опавшие листья. Некоторые из них используют для украшения дома.
  3. Приготовьте осенний пир — пища на осеннее равноденствие состоит из плодов второго урожая, таких как зерновые, фрукты и овощи. В качестве символов праздника на стол можно поставить овощной и злаковый хлеб, яблочные пироги, яблоки и орехи, мед, фруктовые алкогольные напитки (вино, ракию, сидр).

Равноденствие – уникальные ритуалы
Равноденствие – уникальные ритуалы
Фото: pexels.com

  1. Сделайте оберег из ягод рябины. Она всегда воспринималась как защитное растение, связанное с огнём. Рябиновые ягоды и веточки в народе использовали как обереги, которые были способны оградить и самих людей, и их дома, и их домашних животных от вреда.
  2. Осеннее равноденствие — это время для родовых и семейных посиделок, походов в гости и посиделок, время подарков, время навестить своих старших и вспомнить о тех, кто уже умер.

Ранее мы публиковали гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков зодиака.

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