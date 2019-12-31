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Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Подборка поздравлений с наступающим Новым годом 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Лучшие открытки с Новым годом
Лучшие открытки с Новым годом
Фото: Instagram

До Нового года 2020 остались считанные часы, поэтому успейте поздравить родных и близких, отправив им прикольные картинки с красивыми пожеланиями. К тому же, начинается новое десятилетие, им будет очень приятно получить новогоднюю открытку 2020.

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А чтобы вы не тратили время на поиск поздравлений с Новым годом, Сегодня.Lifestyle собрали самые прикольные и оригинальные в одной статье.

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Картинки на Новый год 2020: подборка

Картинки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards
Картинки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards
Картинки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards
Картинки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards
Картинки с Новым годом 2020
Фото: bonnycards
1/5

Поздравления с годом Крысы 2020: прикольные стихи и смс

***

Пусть Крыска в этот Новый год
Вам в лапках счастье принесет.
На хвостике своем удачу,
Еще везения в придачу!

Желаю много вам чудес,
Волшебной помощи с небес.
Взгляните, ждет уж у ворот
2020 год!

***

Год необычный на пороге,
Уже идет, давно в дороге,
2020 — две двадцатки,
Пусть будут все дела в порядке!

А Крыса в этом помогает,
Дом от напастей защищает,
Хвостом приманит денег кучу,
Пусть будет каждый день везучим!

***

Я желаю в год крысиный
Дел всегда оперативных,
Вечно не тянуть резину,
Быть спортивным и активным!

Пусть 2020-ый
Станет ярким, благодатным,
Сбудутся все ожидания
И мечты большие давние!

***

В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!

***

Я желаю в Новый год,
Чтоб кружил вас хоровод
Счастья, света, и тепла,
И веселья, и добра,
Новых чувств водоворот.
Пусть удачным будет год!

Красивые открытки с Новым годом 2020

Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
Открытки с Новым годом 2020
Фото: Instagram
1/6

Напомним, что ранее мы собрали красивые поздравления с Новым годом на украинском языке, которые заставят улыбнуться родных и близких.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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