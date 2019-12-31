Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Подборка поздравлений с наступающим Новым годом 2020

Лучшие открытки с Новым годом Фото: Instagram

До Нового года 2020 остались считанные часы, поэтому успейте поздравить родных и близких, отправив им прикольные картинки с красивыми пожеланиями. К тому же, начинается новое десятилетие, им будет очень приятно получить новогоднюю открытку 2020.

А чтобы вы не тратили время на поиск поздравлений с Новым годом, Сегодня.Lifestyle собрали самые прикольные и оригинальные в одной статье.

Картинки на Новый год 2020: подборка

Картинки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards Картинки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards Картинки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards Картинки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards Картинки с Новым годом 2020 Фото: bonnycards 1/5

Поздравления с годом Крысы 2020: прикольные стихи и смс

***

Пусть Крыска в этот Новый год

Вам в лапках счастье принесет.

На хвостике своем удачу,

Еще везения в придачу!



Желаю много вам чудес,

Волшебной помощи с небес.

Взгляните, ждет уж у ворот

2020 год!

***

Год необычный на пороге,

Уже идет, давно в дороге,

2020 — две двадцатки,

Пусть будут все дела в порядке!



А Крыса в этом помогает,

Дом от напастей защищает,

Хвостом приманит денег кучу,

Пусть будет каждый день везучим!

***

Я желаю в год крысиный

Дел всегда оперативных,

Вечно не тянуть резину,

Быть спортивным и активным!



Пусть 2020-ый

Станет ярким, благодатным,

Сбудутся все ожидания

И мечты большие давние!

***

В Новый год желаю счастья.

Пусть обходят все ненастья.

Будьте счастливы всегда,

Не грустите никогда!

***

Я желаю в Новый год,

Чтоб кружил вас хоровод

Счастья, света, и тепла,

И веселья, и добра,

Новых чувств водоворот.

Пусть удачным будет год!

Красивые открытки с Новым годом 2020

Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram Открытки с Новым годом 2020 Фото: Instagram 1/6

Напомним, что ранее мы собрали красивые поздравления с Новым годом на украинском языке, которые заставят улыбнуться родных и близких.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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