Открытки и поздравления с Новым 2020 годом
Подборка поздравлений с наступающим Новым годом 2020
До Нового года 2020 остались считанные часы, поэтому успейте поздравить родных и близких, отправив им прикольные картинки с красивыми пожеланиями. К тому же, начинается новое десятилетие, им будет очень приятно получить новогоднюю открытку 2020.
А чтобы вы не тратили время на поиск поздравлений с Новым годом, Сегодня.Lifestyle собрали самые прикольные и оригинальные в одной статье.
Картинки на Новый год 2020: подборка
Поздравления с годом Крысы 2020: прикольные стихи и смс
***
Пусть Крыска в этот Новый год
Вам в лапках счастье принесет.
На хвостике своем удачу,
Еще везения в придачу!
Желаю много вам чудес,
Волшебной помощи с небес.
Взгляните, ждет уж у ворот
2020 год!
***
Год необычный на пороге,
Уже идет, давно в дороге,
2020 — две двадцатки,
Пусть будут все дела в порядке!
А Крыса в этом помогает,
Дом от напастей защищает,
Хвостом приманит денег кучу,
Пусть будет каждый день везучим!
***
Я желаю в год крысиный
Дел всегда оперативных,
Вечно не тянуть резину,
Быть спортивным и активным!
Пусть 2020-ый
Станет ярким, благодатным,
Сбудутся все ожидания
И мечты большие давние!
***
В Новый год желаю счастья.
Пусть обходят все ненастья.
Будьте счастливы всегда,
Не грустите никогда!
***
Я желаю в Новый год,
Чтоб кружил вас хоровод
Счастья, света, и тепла,
И веселья, и добра,
Новых чувств водоворот.
Пусть удачным будет год!
Красивые открытки с Новым годом 2020
Напомним, что ранее мы собрали красивые поздравления с Новым годом на украинском языке, которые заставят улыбнуться родных и близких.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.