Открытки и поздравления со Старым Новым годом: короткие стихи и смс

Выбирайте красивые открытки и смс поздравления со Старым Новым годом родным и близким

Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Поздравляем вас со Старым Новым годом! Пусть прекрасное праздничное настроение, которое длится уже две недели до самого 14 января, не покидает вас в течение всего года, добавляет больше позитива, улыбок и радости! А мы дарим вам чудесные лаконичные поздравления со Старым Новым годом 2020 и красивые открытки для друзей, родных и близких.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

Короткие поздравления со Старым Новым годом

***

Новый год пришел! Ура!

Веселимся – дубль два:

Старый Новый год идет,

Счастье в каждый дом несет!



Пусть все сбудутся желанья,

Прозвучат в любви признанья,

Волшебство произойдет

В этот Старый Новый год!

Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Прикольные поздравления в Старый Новый год 2020

***

Две недели не скучали,

Новый год мы отмечали,

И еще нас праздник ждет –

Это старый Новый год!



Силы есть еще в запасе

И закуски тоже хватит,

Ну-ка, братцы, не зевай,

Наливай и отмечай!

Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Старый Новый год

***

Всех со старым Новым годом!

Пусть хорошая погода

В доме и в душе царит.

Пусть со снегом смех летит,

С ветром – легкая удача,

Чтобы стали вы богаче,

Чтобы в нынешнем году

Не увидеть вам беду!

Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Красивые поздравления на Старый Новый год в стихах

***

И вновь у нас отличный повод

Собрать семью, друзей, родных,

Не страшен нам мороз и холод,

И свет снежинок заводных.



И Старый Новый год сегодня

Вступает вновь в свои права,

И мы желаем вам здоровья,

Удачи, счастья и добра!

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Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Смс-поздравления в Старый Новый год

***

Желаю в старый Новый год

Поменьше грусти и забот,

Чтоб, как по маслу, шли дела,

И круглый год душа цвела!

Со Старым Новым годом! Фото: bonnycards

Старый Новый год: лаконичное поздравление

***

Вот и Старый Новый год –

Праздник, но наоборот!

Но по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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