Открытки и поздравления со Старым Новым годом: короткие стихи и смс
Выбирайте красивые открытки и смс поздравления со Старым Новым годом родным и близким
Поздравляем вас со Старым Новым годом! Пусть прекрасное праздничное настроение, которое длится уже две недели до самого 14 января, не покидает вас в течение всего года, добавляет больше позитива, улыбок и радости! А мы дарим вам чудесные лаконичные поздравления со Старым Новым годом 2020 и красивые открытки для друзей, родных и близких.
Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:
Короткие поздравления со Старым Новым годом
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Новый год пришел! Ура!
Веселимся – дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!
Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!
Прикольные поздравления в Старый Новый год 2020
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Две недели не скучали,
Новый год мы отмечали,
И еще нас праздник ждет –
Это старый Новый год!
Силы есть еще в запасе
И закуски тоже хватит,
Ну-ка, братцы, не зевай,
Наливай и отмечай!
Лучшие стихи пожелания в Старый Новый год
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Всех со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали вы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!
Красивые поздравления на Старый Новый год в стихах
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И вновь у нас отличный повод
Собрать семью, друзей, родных,
Не страшен нам мороз и холод,
И свет снежинок заводных.
И Старый Новый год сегодня
Вступает вновь в свои права,
И мы желаем вам здоровья,
Удачи, счастья и добра!
Смс-поздравления в Старый Новый год
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Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела!
Старый Новый год: лаконичное поздравление
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Вот и Старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
Но по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!
Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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