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Открытки и поздравления со Старым Новым годом: короткие стихи и смс

Выбирайте красивые открытки и смс поздравления со Старым Новым годом родным и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Поздравляем вас со Старым Новым годом! Пусть прекрасное праздничное настроение, которое длится уже две недели до самого 14 января, не покидает вас в течение всего года, добавляет больше позитива, улыбок и радости! А мы дарим вам чудесные лаконичные поздравления со Старым Новым годом 2020 и красивые открытки для друзей, родных и близких.

Видео "Щедрик, щедрик, щедрівочка" минус:

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Короткие поздравления со Старым Новым годом

***

Новый год пришел! Ура!
Веселимся – дубль два:
Старый Новый год идет,
Счастье в каждый дом несет!

Пусть все сбудутся желанья,
Прозвучат в любви признанья,
Волшебство произойдет
В этот Старый Новый год!

Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Прикольные поздравления в Старый Новый год 2020

***

Две недели не скучали,
Новый год мы отмечали,
И еще нас праздник ждет –
Это старый Новый год!

Силы есть еще в запасе
И закуски тоже хватит,
Ну-ка, братцы, не зевай,
Наливай и отмечай!

Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Лучшие стихи пожелания в Старый Новый год

***

Всех со старым Новым годом!
Пусть хорошая погода
В доме и в душе царит.
Пусть со снегом смех летит,
С ветром – легкая удача,
Чтобы стали вы богаче,
Чтобы в нынешнем году
Не увидеть вам беду!

Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Красивые поздравления на Старый Новый год в стихах

***

И вновь у нас отличный повод
Собрать семью, друзей, родных,
Не страшен нам мороз и холод,
И свет снежинок заводных.

И Старый Новый год сегодня
Вступает вновь в свои права,
И мы желаем вам здоровья,
Удачи, счастья и добра!

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Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Смс-поздравления в Старый Новый год

***

Желаю в старый Новый год
Поменьше грусти и забот,
Чтоб, как по маслу, шли дела,
И круглый год душа цвела!

Со Старым Новым годом!
Со Старым Новым годом!
Фото: bonnycards

Старый Новый год: лаконичное поздравление

***

Вот и Старый Новый год –
Праздник, но наоборот!
Но по-прежнему мы скажем:
С Новым годом, с новым счастьем!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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