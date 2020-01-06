Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

Отправляйте красивые открытки и поздравления с Рождеством 2020 родным и близким

Поздравительные открытки с Рождеством Христовым Фото: Pexels

Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть в этот радостный праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили яркие и нежные, прикольные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Рождеством Христовым 2020.

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Рождество 2020: картинки, смс и стихи Фото: bonnycards

Доброе поздравление с Рождеством в стихах

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Пусть к вам скорей приходят счастье,

Удача, доброта, любовь.

Пусть стороной пройдет ненастье

И не вернется больше вновь.



И пусть в окно стучится радость,

Вас окружая волшебством.

Пусть все хорошее случится,

Вас поздравляю с Рождеством!

Рождество: картинки и пожелания Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в Рождество 2020 в стихах

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Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Лучшие поздравления и открытки с Рождеством 2020 Фото: bonnycards

С Рождеством 2020: пожелания своими словами

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Поздравляю с Рождеством 2020! Пусть навсегда счастье, везение, здоровье и благоразумие станут вашими верными спутниками по жизни. Пусть самочувствие никогда не подводит, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!

Поздравления с Рождеством: короткие смс

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Поздравляем с Рождеством,

Пусть оно войдет в ваш дом,

Сохранит от всех проблем,

Чтоб их не было совсем,

Мир, спокойствие, уют

Вместе с Рождеством придут,

Мы желаем вам добра,

Счастья, радости, тепла!

Красивые картинки с Рождеством Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах

***

В день Рождества Христова

Примите поздравления!

Желаю вам здоровья,

Улыбок и везения.



Желаю мира, счастья,

Любви, добра, тепла,

Чтоб лучшие сюрпризы

Судьба преподнесла!

Рождество 2020: поздравления и открытки Фото: bonnycards

Рождество 2020: пожелания в стихах

***

С Рождеством Христовым!

Счастья и здоровья,

И уюта в доме,

И успехов много.



Веры свет и сила

Благодать умножат,

Чтобы все сложилось –

Пусть Господь поможет!

***

Рождество Христово: поздравления своими словами

Рождество – счастливый праздник. И в этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего для жизни – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни.

С Рождеством: открытки и стихи Фото: bonnycards

С Рождеством: красивые поздравления в стихах

***

Зажигает небо свечи,

Предвещая торжество.

Будет радость бесконечной.

Поздравляю с Рождеством!



В вихре праздничных событий

Пусть сбываются мечты,

Вера в чудо пробудится

Для любви и доброты!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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