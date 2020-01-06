Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки
Отправляйте красивые открытки и поздравления с Рождеством 2020 родным и близким
Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть в этот радостный праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили яркие и нежные, прикольные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Рождеством Христовым 2020.
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Доброе поздравление с Рождеством в стихах
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Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.
И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть все хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!
Чудесные пожелания в Рождество 2020 в стихах
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Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
С Рождеством 2020: пожелания своими словами
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Поздравляю с Рождеством 2020! Пусть навсегда счастье, везение, здоровье и благоразумие станут вашими верными спутниками по жизни. Пусть самочувствие никогда не подводит, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!
Поздравления с Рождеством: короткие смс
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Поздравляем с Рождеством,
Пусть оно войдет в ваш дом,
Сохранит от всех проблем,
Чтоб их не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Счастья, радости, тепла!
Лучшие поздравления с Рождеством в стихах
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В день Рождества Христова
Примите поздравления!
Желаю вам здоровья,
Улыбок и везения.
Желаю мира, счастья,
Любви, добра, тепла,
Чтоб лучшие сюрпризы
Судьба преподнесла!
Рождество 2020: пожелания в стихах
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С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов много.
Веры свет и сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось –
Пусть Господь поможет!
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Рождество Христово: поздравления своими словами
Рождество – счастливый праздник. И в этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего для жизни – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни.
С Рождеством: красивые поздравления в стихах
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Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!
В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!
Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.
Все подробности в спецтеме Новый год 2020
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