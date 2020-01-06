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Открытки с Рождеством Христовым: лучшие поздравления, стихи, картинки

Отправляйте красивые открытки и поздравления с Рождеством 2020 родным и близким

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:00
Поздравительные открытки с Рождеством Христовым
Поздравительные открытки с Рождеством Христовым
Фото: Pexels

Поздравляем с Рождеством Христовым! Пусть в этот радостный праздник сбудутся ваши самые добрые, искренние и светлые желания! А мы специально для вас подготовили яркие и нежные, прикольные и милые открытки, картинки, стихи и поздравления с Рождеством Христовым 2020.

Смотрите видео о выходных 2020 в Украине:

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Рождество 2020: картинки, смс и стихи
Рождество 2020: картинки, смс и стихи
Фото: bonnycards

Доброе поздравление с Рождеством в стихах

***

Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.

И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть все хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!

Рождество: картинки и пожелания
Рождество: картинки и пожелания
Фото: bonnycards

Чудесные пожелания в Рождество 2020 в стихах

***

Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!

Лучшие поздравления и открытки с Рождеством 2020
Лучшие поздравления и открытки с Рождеством 2020
Фото: bonnycards

С Рождеством 2020: пожелания своими словами

***

Поздравляю с Рождеством 2020! Пусть навсегда счастье, везение, здоровье и благоразумие станут вашими верными спутниками по жизни. Пусть самочувствие никогда не подводит, и пусть весь год вас сопровождают только радостные события, позитивные эмоции и успех во всех начинаниях! Пусть сбываются самые заветные мечты!

Поздравления с Рождеством: короткие смс

***

Поздравляем с Рождеством,
Пусть оно войдет в ваш дом,
Сохранит от всех проблем,
Чтоб их не было совсем,
Мир, спокойствие, уют
Вместе с Рождеством придут,
Мы желаем вам добра,
Счастья, радости, тепла!

Красивые картинки с Рождеством
Красивые картинки с Рождеством
Фото: bonnycards

Лучшие поздравления с Рождеством в стихах

***

В день Рождества Христова
Примите поздравления!
Желаю вам здоровья,
Улыбок и везения.

Желаю мира, счастья,
Любви, добра, тепла,
Чтоб лучшие сюрпризы
Судьба преподнесла!

Рождество 2020: поздравления и открытки
Рождество 2020: поздравления и открытки
Фото: bonnycards

Рождество 2020: пожелания в стихах

***

С Рождеством Христовым!
Счастья и здоровья,
И уюта в доме,
И успехов много.

Веры свет и сила
Благодать умножат,
Чтобы все сложилось –
Пусть Господь поможет!

***

Рождество Христово: поздравления своими словами

Рождество – счастливый праздник. И в этот день я хочу пожелать вам всего наилучшего для жизни – счастья, которое не купишь за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А главное, здоровья, без которого никак не обойтись. Пусть это Рождество станет еще одним ярким моментом в жизни.

С Рождеством: открытки и стихи
С Рождеством: открытки и стихи
Фото: bonnycards

С Рождеством: красивые поздравления в стихах

***

Зажигает небо свечи,
Предвещая торжество.
Будет радость бесконечной.
Поздравляю с Рождеством!

В вихре праздничных событий
Пусть сбываются мечты,
Вера в чудо пробудится
Для любви и доброты!

Ранее мы рассказывали, как правильно колядовать, посевать и щедровать.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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