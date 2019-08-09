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Пантелеймона целителя 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Есть очень много примет, суеверий, запретов этого праздника, которые дошли из древности до наших дней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:45
Пантелеймона целителя 2019 – что нельзя делать 9 августа
Пантелеймона целителя 2019 – что нельзя делать 9 августа
Фото: Wikipedia

Пантелеймон целитель — это христианский святой, почитаемый как великомученик, а также целитель и врач. День его памяти почитается 9 августа.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
 

Традиционно христианский праздник соединился с народными приметами, суевериями и запретами. Узнайте больше об этом празднике в нашем материале.

Что нужно делать в день Пантелеймона целителя

  • Можно собирать лечебный травы, весь Пантелеймон считается их покровителем. При сборе лечебных трав читают молитву к святому Пантелеймону.

Пантелеймона целителя 2019 – приметы
Пантелеймона целителя 2019 – приметы
Фото: pexels.com

  • Ягоды, собранные 9 августа, надо обязательно засушить или сварить из них варенье – они излечат от многих болезней.
  • В праздник Пантелеймона раздавали милостыню, приговаривая: "Тебе денег чуть, а мне крепкое здоровье".
  • По народным преданиям, в день Пантелеймона целителя эффективными будут ритуалы, которые связаны с лечением.

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  • Хозяйки в этот день раньше срезали первый кочан капусты и обязательно готовили из нее пироги. Люди верили, что капуста в этот день, как и другие травы, способствует крепкому здоровью и излечению от болезней.

Что нельзя делать в день Пантелеймона целителя

  • 9 августа не возят сено, так как считается по поверью, что его может Пантелеймон сжечь.
  • Большим грехом считается работа в этот день, а особенно заниматься хлебом.
  • По-народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

Приметы праздника Пантелеймона целителя

  • Радуга на небе в день Пантелеймона целителя – к ненастной погоде в ближайшие дни.
  • Если в день Пантелеймона целителя муравьи замуровывают ходы в муравейники, жди сильного дождя.
  • Ясную и сухую погоду Пантелеймона целителя сулят прыгающие и сильно стрекочущие кузнечики.
  • Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком – по приметам, скоро забеременеет.
  • Тот, кто сегодня будет утром плакать, вечером станет веселиться.
  • Заяц, сидящий в капусте в день Пантелеймона, сулит прибыль.
  • Рожденные в этот день будут обладать даром исцелять.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать на Медовый Спас

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