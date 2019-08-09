Пантелеймона целителя 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Есть очень много примет, суеверий, запретов этого праздника, которые дошли из древности до наших дней

Пантелеймона целителя 2019 – что нельзя делать 9 августа Фото: Wikipedia

Пантелеймон целитель — это христианский святой, почитаемый как великомученик, а также целитель и врач. День его памяти почитается 9 августа.

Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:



Традиционно христианский праздник соединился с народными приметами, суевериями и запретами. Узнайте больше об этом празднике в нашем материале.

Что нужно делать в день Пантелеймона целителя

Можно собирать лечебный травы, весь Пантелеймон считается их покровителем. При сборе лечебных трав читают молитву к святому Пантелеймону.

Пантелеймона целителя 2019 – приметы Фото: pexels.com

Ягоды, собранные 9 августа, надо обязательно засушить или сварить из них варенье – они излечат от многих болезней.

В праздник Пантелеймона раздавали милостыню, приговаривая: "Тебе денег чуть, а мне крепкое здоровье".

По народным преданиям, в день Пантелеймона целителя эффективными будут ритуалы, которые связаны с лечением.

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Хозяйки в этот день раньше срезали первый кочан капусты и обязательно готовили из нее пироги. Люди верили, что капуста в этот день, как и другие травы, способствует крепкому здоровью и излечению от болезней.

Что нельзя делать в день Пантелеймона целителя

9 августа не возят сено, так как считается по поверью, что его может Пантелеймон сжечь.

Большим грехом считается работа в этот день, а особенно заниматься хлебом.

По-народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.

Приметы праздника Пантелеймона целителя

Радуга на небе в день Пантелеймона целителя – к ненастной погоде в ближайшие дни.

Если в день Пантелеймона целителя муравьи замуровывают ходы в муравейники, жди сильного дождя.

Ясную и сухую погоду Пантелеймона целителя сулят прыгающие и сильно стрекочущие кузнечики.

Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком – по приметам, скоро забеременеет.

Тот, кто сегодня будет утром плакать, вечером станет веселиться.

Заяц, сидящий в капусте в день Пантелеймона, сулит прибыль.

Рожденные в этот день будут обладать даром исцелять.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать на Медовый Спас.

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