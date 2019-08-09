Пантелеймона целителя 2019: что можно и что нельзя делать в этот день
Есть очень много примет, суеверий, запретов этого праздника, которые дошли из древности до наших дней
Пантелеймон целитель — это христианский святой, почитаемый как великомученик, а также целитель и врач. День его памяти почитается 9 августа.
Смотрите видео, как христиане празднуют Медовый Спас, или Маковея:
Традиционно христианский праздник соединился с народными приметами, суевериями и запретами. Узнайте больше об этом празднике в нашем материале.
- Можно собирать лечебный травы, весь Пантелеймон считается их покровителем. При сборе лечебных трав читают молитву к святому Пантелеймону.
- Ягоды, собранные 9 августа, надо обязательно засушить или сварить из них варенье – они излечат от многих болезней.
- В праздник Пантелеймона раздавали милостыню, приговаривая: "Тебе денег чуть, а мне крепкое здоровье".
- По народным преданиям, в день Пантелеймона целителя эффективными будут ритуалы, которые связаны с лечением.
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- Хозяйки в этот день раньше срезали первый кочан капусты и обязательно готовили из нее пироги. Люди верили, что капуста в этот день, как и другие травы, способствует крепкому здоровью и излечению от болезней.
- 9 августа не возят сено, так как считается по поверью, что его может Пантелеймон сжечь.
- Большим грехом считается работа в этот день, а особенно заниматься хлебом.
- По-народному поверью, в этот день нельзя равнодушно проходить мимо чужой беды.
- Радуга на небе в день Пантелеймона целителя – к ненастной погоде в ближайшие дни.
- Если в день Пантелеймона целителя муравьи замуровывают ходы в муравейники, жди сильного дождя.
- Ясную и сухую погоду Пантелеймона целителя сулят прыгающие и сильно стрекочущие кузнечики.
- Если женщина 9 августа съела яйцо с двойным желтком – по приметам, скоро забеременеет.
- Тот, кто сегодня будет утром плакать, вечером станет веселиться.
- Заяц, сидящий в капусте в день Пантелеймона, сулит прибыль.
- Рожденные в этот день будут обладать даром исцелять.
Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать на Медовый Спас.
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