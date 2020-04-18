Пасха 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты
Узнайте все о празднике светлой Пасхи: как отмечаем, какие традиции и запреты соблюдать, что приготовить, как поздравить близких людей и где посмотреть трансляцию пасхальных богослужений
Светлое Христово Воскресенье в 2020 году православный мир отмечает 19 апреля. Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".
Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год. Многие праздники, включенные в Пасхальный цикл, являются переходящими: Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. Это значит, что каждый год дата их празднования меняется в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.
По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы во главе с Марией Магдалиной пришли к пещере, где был погребен Христос, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб.
Тогда перед мироносицами и стражниками явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня. Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела: "Что вы ищете живого между мертвых? Его нет здесь: Он Воскрес!"
Воскресший Христос поочередно являлся мироносицам и ученикам на протяжении нескольких дней. На сороковой день после воскресения Иисус вознесся на небо, благословляя апостолов.
Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.
Символы Пасхи в славянской традиции празднования, сохранившиеся до наших дней, выражают обновление и возрождение к новой жизни.
Благодатный огонь символизирует Свет Божий, просвещающий все народы. После прибытия из Иерусалима священники торжественно разносят благодатный огонь по всем храмам. Христиане зажигают от него свои свечи и уносят домой, где ставят под иконами.
Пасхальная трапеза происходит во время разговения после Великого поста. После богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговления. Именно с них и начинается праздничная трапеза.
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Пасхальные яйца, писанки и крашенки в христианской традиции обозначают Гроб Господень и возникновение жизни в самых недрах его. Яйцо снаружи выглядит мертвым, но внутри содержит новую жизнь.
Также на праздничном столе обязательно должны быть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа, и творожная пасха, олицетворяющая Небесный Сион – Господень город без храма, счастливый и радостный, куда стремится попасть каждый верующий.
На Пасху традиционно принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с паской, яйцами, колбасой и солью. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине запустили проект "Пасха дома", а верующих призвали не приходить в храмы на богослужения и освящение пасхальных корзин, чтобы предотвратить распространение смертельной инфекции COVID-19.
Смотрите видео, как украинцы собираются праздновать в этом году Пасху:
Ранним утром 19 апреля за праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, должна собраться вся семья. Нужно приветствовать друг друга фразой: "Христос воскресе!". Отвечать: "Воистину воскресе!". При этом обмениваются пасхальными яйцами и пасками.
Празднование Пасхи длится 40 дней – до самого Вознесения Господня. Считается, что с начала Пасхи до Вознесения по земле в нищенских рубищах странствует сам Иисус Христос в сопровождении апостола – так они проверяют людей, награждая милосердных и наказывая злых.
- На Пасху нельзя заниматься работой по дому, шить, убирать, стирать, а также трудиться в саду или огороде. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот.
- Под запретом также шумное празднование Пасхи. Этот день лучше провести в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.
- В праздник Христова Воскресения нельзя думать о плохом, грустить или ссориться, желать людям зла, лгать, мстить, сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
- Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести.
- После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.
- Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.
Слоеный пасхальный салат
Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.
Ингредиенты:
- 6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам
- 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
- 1 чайная ложка сухого горчичного порошка
- 2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука
- немного соли и перца
- паприка
- 1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта
- 1/3 стакана нарезанного свежего укропа
- 2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока
- 1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы
- 2 стакана холодных вареных макарон фарфалле
- 1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками
- 1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного
- 500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной
- 2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам
- 1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками
- 3/4 стакана тертого сыра чеддер
- 2 стакана салата романо, грубо нарезанного
Способ приготовления:
- Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону.
- Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник.
- В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите.
- В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо.
- Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.
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Творожная пасха "Три шоколада"
"Три шоколада" – один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной. Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.
Ингредиенты:
- 500 г домашнего творога
- 200 г сметаны
- 100 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 50 г черного шоколада
- 50 г молочного шоколада
- 50 белого шоколада
- 2 ст.л. шоколадной стружки
- 2 ст.л. измельченного фундука
- 2 ст.л. кокосовой стружки
- Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора
Способ приготовления:
- Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру.
- Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке.
- Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада.
- В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку.
- Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка.
- Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.
Как покрасить яйца под мрамор на Пасху
Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в луковой шелухе с добавлением зеленки. Прежде чем приступать к процессу, обязательно наденьте резиновые перчатки, ведь бриллиантовую зелень очень сложно смыть с кожи.
Вам понадобятся:
- Луковая шелуха
- Куриные яйца
- Марля
- Вода
- Зеленка
- Соль
Что делать:
- Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
- Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
- Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
- Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.
- Народные приметы на Пасху говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.
- Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.
- Если загадать желание и съесть освященное яблоко, то желание исполнится.
- Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбрасывать, а скормить птицам.
- Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.
- Холодная погода на Пасху – к сухому лету.
- Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.
- Если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.
- Дождь предвещает дождливую весну.
- Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.
Красивые поздравления с Пасхой в прозе
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Поздравляю с Пасхой. Христос Воскрес и пусть пребудет мир и счастье в твоей жизни. От всей души желаю тебе не ведать страхов и печалей, жить радостно и благодатно, с легкостью отпускать обиды от сердца и принимать добрые слова в свой адрес. Пусть Господь пошлет тебе любовь и светлую надежду.
С Пасхой: искренние поздравления в стихах
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С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок нас оберегает.
Сегодня праздник воскрешения Христа
И завершение Великого поста.
Добрые поздравления с Пасхой своими словами
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Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и от своего сердца твоему посылаю радостные нотки доброй песни. Пусть все в твоей семье будут здоровы, пусть все в этом мире будет для тебя блаженным. Желаю любви самой искренней, надежды самой теплой и счастья самого светлого.
Пасха 2020: лучшие пожелания в праздник
***
Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!
Пожелания в прозе на Пасху 2020 друзьям
***
С Пасхой Христовой! Желаю яркой, как праздничные яйца, жизни, стать добрее, терпимее, здоровее, научиться всепрощению, быть внимательнее к ближним, пусть в жизни происходят только светлые, счастливые события!
Смс поздравления с Пасхой
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Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!
В связи с карантином, который был введен с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие храмы в Украине транслируют службы онлайн. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие каналы будут транслировать богослужения на Пасху.
В частности, богослужение Украинской греко-католической церкви можно будет увидеть на "UA:Перший" и ICTV с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.
Службы Православной церкви Украины покажут "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 18 апреля и до 03:00 19 апреля.
В свою очередь "Интер" и телеканал "Украина" будут транслировать богослужение УПЦ МП. Трансляция начнется в 23:00 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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