Пасха 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Узнайте все о празднике светлой Пасхи: как отмечаем, какие традиции и запреты соблюдать, что приготовить, как поздравить близких людей и где посмотреть трансляцию пасхальных богослужений

Светлое Христово Воскресенье в 2020 году православный мир отмечает 19 апреля. Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Самый главный церковный праздник Фото: Depositphotos

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год. Многие праздники, включенные в Пасхальный цикл, являются переходящими: Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. Это значит, что каждый год дата их празднования меняется в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.

Пасха 2020: история праздника

По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы во главе с Марией Магдалиной пришли к пещере, где был погребен Христос, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб.

Воскресение Христово Фото: Wikipedia

Тогда перед мироносицами и стражниками явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня. Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела: "Что вы ищете живого между мертвых? Его нет здесь: Он Воскрес!"

Воскресший Христос поочередно являлся мироносицам и ученикам на протяжении нескольких дней. На сороковой день после воскресения Иисус вознесся на небо, благословляя апостолов.

Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасха: традиции украинского народа

Символы Пасхи в славянской традиции празднования, сохранившиеся до наших дней, выражают обновление и возрождение к новой жизни.

Благодатный огонь символизирует Свет Божий, просвещающий все народы. После прибытия из Иерусалима священники торжественно разносят благодатный огонь по всем храмам. Христиане зажигают от него свои свечи и уносят домой, где ставят под иконами.

Пасхальная трапеза происходит во время разговения после Великого поста. После богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговления. Именно с них и начинается праздничная трапеза.

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Пасхальные яйца, писанки и крашенки в христианской традиции обозначают Гроб Господень и возникновение жизни в самых недрах его. Яйцо снаружи выглядит мертвым, но внутри содержит новую жизнь.

Паска и крашенки – главные символы Пасхи Фото: Depositphotos

Также на праздничном столе обязательно должны быть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа, и творожная пасха, олицетворяющая Небесный Сион – Господень город без храма, счастливый и радостный, куда стремится попасть каждый верующий.

На Пасху традиционно принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с паской, яйцами, колбасой и солью. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине запустили проект "Пасха дома", а верующих призвали не приходить в храмы на богослужения и освящение пасхальных корзин, чтобы предотвратить распространение смертельной инфекции COVID-19.

Смотрите видео, как украинцы собираются праздновать в этом году Пасху:

Ранним утром 19 апреля за праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, должна собраться вся семья. Нужно приветствовать друг друга фразой: "Христос воскресе!". Отвечать: "Воистину воскресе!". При этом обмениваются пасхальными яйцами и пасками.

Празднование Пасхи длится 40 дней – до самого Вознесения Господня. Считается, что с начала Пасхи до Вознесения по земле в нищенских рубищах странствует сам Иисус Христос в сопровождении апостола – так они проверяют людей, награждая милосердных и наказывая злых.

Пасха 2020: что нельзя делать

На Пасху нельзя заниматься работой по дому, шить, убирать, стирать, а также трудиться в саду или огороде. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот.

Под запретом также шумное празднование Пасхи. Этот день лучше провести в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.

В праздник Христова Воскресения нельзя думать о плохом, грустить или ссориться, желать людям зла, лгать, мстить, сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести.

После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.

Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.

Рецепты на Пасху 2020

Слоеный пасхальный салат

Слоеный салат на Пасху Фото: Pinterest

Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.

Ингредиенты:

6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам

1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза

1 чайная ложка сухого горчичного порошка

2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука

немного соли и перца

паприка

1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта

1/3 стакана нарезанного свежего укропа

2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока

1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы

2 стакана холодных вареных макарон фарфалле

1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками

1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного

500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной

2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам

1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками

3/4 стакана тертого сыра чеддер

2 стакана салата романо, грубо нарезанного

Способ приготовления:

Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону. Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите. В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо. Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.

Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха "Три шоколада" заварная Фото: Depositphotos

"Три шоколада" – один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной. Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.

Ингредиенты:

500 г домашнего творога

200 г сметаны

100 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

50 г черного шоколада

50 г молочного шоколада

50 белого шоколада

2 ст.л. шоколадной стружки

2 ст.л. измельченного фундука

2 ст.л. кокосовой стружки

Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора

Способ приготовления:

Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру. Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке. Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада. В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку. Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка. Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.

Как покрасить яйца под мрамор на Пасху

Мраморные пасхальные яйца Фото: Pinterest

Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в луковой шелухе с добавлением зеленки. Прежде чем приступать к процессу, обязательно наденьте резиновые перчатки, ведь бриллиантовую зелень очень сложно смыть с кожи.

Вам понадобятся:

Луковая шелуха

Куриные яйца

Марля

Вода

Зеленка

Соль

Что делать:

Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать. Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли. Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут. Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

Народные приметы на Пасху

Народные приметы на Пасху говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.

Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.

Если загадать желание и съесть освященное яблоко, то желание исполнится.

Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбрасывать, а скормить птицам.

Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.

Холодная погода на Пасху – к сухому лету.

Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.

Если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.

Дождь предвещает дождливую весну.

Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

Поздравления с Пасхой 2020

Открытки и поздравления с Пасхой Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Пасхой в прозе

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Поздравляю с Пасхой. Христос Воскрес и пусть пребудет мир и счастье в твоей жизни. От всей души желаю тебе не ведать страхов и печалей, жить радостно и благодатно, с легкостью отпускать обиды от сердца и принимать добрые слова в свой адрес. Пусть Господь пошлет тебе любовь и светлую надежду.

С Пасхой: искренние поздравления в стихах

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С Великой Пасхой поздравляю от души!

Пусть будут дни полны надежд и хороши,

Ты только верь: есть тот, кто нас спасает

И от ошибок нас оберегает.

Сегодня праздник воскрешения Христа

И завершение Великого поста.

С праздником Пасхи! Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Пасхой своими словами

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Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и от своего сердца твоему посылаю радостные нотки доброй песни. Пусть все в твоей семье будут здоровы, пусть все в этом мире будет для тебя блаженным. Желаю любви самой искренней, надежды самой теплой и счастья самого светлого.

Пасха 2020: лучшие пожелания в праздник

***

Пасха Светлая случилась,

Вся земля преобразилась!

Людям большей нет отрады,

Все христосоваться рады!

Праздник сей, велик и славен,

И сегодня каждый равен.

Поздравляем всех людей,

Родных, близких и друзей!

Мира и добра желаем

И Иисуса прославляем!

Никогда пускай он нас

Не оставит в трудный час!

Пасха: красивые картинки Фото: bonnycards

Пожелания в прозе на Пасху 2020 друзьям

***

С Пасхой Христовой! Желаю яркой, как праздничные яйца, жизни, стать добрее, терпимее, здоровее, научиться всепрощению, быть внимательнее к ближним, пусть в жизни происходят только светлые, счастливые события!

Смс поздравления с Пасхой

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Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью Вас благословляет!

Пасха 2020: где смотреть богослужения, расписание трансляций

В связи с карантином, который был введен с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие храмы в Украине транслируют службы онлайн. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие каналы будут транслировать богослужения на Пасху.

В частности, богослужение Украинской греко-католической церкви можно будет увидеть на "UA:Перший" и ICTV с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.

Службы Православной церкви Украины покажут "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 18 апреля и до 03:00 19 апреля.

В свою очередь "Интер" и телеканал "Украина" будут транслировать богослужение УПЦ МП. Трансляция начнется в 23:00 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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