Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пасха 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

Узнайте все о празднике светлой Пасхи: как отмечаем, какие традиции и запреты соблюдать, что приготовить, как поздравить близких людей и где посмотреть трансляцию пасхальных богослужений

Ольга Козачок
Сегодня, 14:48

Светлое Христово Воскресенье в 2020 году православный мир отмечает 19 апреля. Пасха – это значимое христианское событие и самый главный церковный праздник. Пасха знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории. А потому Пасху часто называют "праздником праздников и торжеством из торжеств".

Самый главный церковный праздник
Самый главный церковный праздник
Фото: Depositphotos

Именно от даты Пасхи рассчитывается весь церковный календарь на год. Многие праздники, включенные в Пасхальный цикл, являются переходящими: Вознесение Господне, Троица, Лазарева суббота, Великий пост, Масленичная неделя, Светлая Седмица и др. Это значит, что каждый год дата их празднования меняется в зависимости от того, какого числа в этом году будет Пасха.

Пасха 2020: история праздника

По библейскому сюжету, Воскресение Иисуса Христа произошло на третий день после его казни и распятия на кресте. На рассвете женщины-мироносицы во главе с Марией Магдалиной пришли к пещере, где был погребен Христос, но увидели отваленный в сторону камень и опустевший гроб.

Воскресение Христово
Воскресение Христово
Фото: Wikipedia

Тогда перед мироносицами и стражниками явился ангел и возвестил о великом чуде Воскресения Господня. Когда женщины, которые не могли поверить своим глазам, долго стояли возле гроба, то снова услышали слова ангела: "Что вы ищете живого между мертвых? Его нет здесь: Он Воскрес!"

Воскресший Христос поочередно являлся мироносицам и ученикам на протяжении нескольких дней. На сороковой день после воскресения Иисус вознесся на небо, благословляя апостолов.

Воскресение Иисуса Христа – это главнейший христианский праздник в году, самое значимое и великое событие, описанное в книгах Нового Завета. Именно вера в чудесное Воскресение из мертвых Сына Божьего является главной доктриной, на которой базируется христианство как религия.

Пасха: традиции украинского народа

Символы Пасхи в славянской традиции празднования, сохранившиеся до наших дней, выражают обновление и возрождение к новой жизни.

Благодатный огонь символизирует Свет Божий, просвещающий все народы. После прибытия из Иерусалима священники торжественно разносят благодатный огонь по всем храмам. Христиане зажигают от него свои свечи и уносят домой, где ставят под иконами.

Пасхальная трапеза происходит во время разговения после Великого поста. После богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи и пасхальные яйца, приготовленные к праздничному столу для разговления. Именно с них и начинается праздничная трапеза.

Читайте также:
Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой и зеленкой

Пасхальные яйца, писанки и крашенки в христианской традиции обозначают Гроб Господень и возникновение жизни в самых недрах его. Яйцо снаружи выглядит мертвым, но внутри содержит новую жизнь.

Паска и крашенки – главные символы Пасхи
Паска и крашенки – главные символы Пасхи
Фото: Depositphotos

Также на праздничном столе обязательно должны быть пасхальный кулич, который символизирует тело Христа, и творожная пасха, олицетворяющая Небесный Сион – Господень город без храма, счастливый и радостный, куда стремится попасть каждый верующий.

На Пасху традиционно принято ходить в церковь – освящать праздничную корзину с паской, яйцами, колбасой и солью. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса в Украине запустили проект "Пасха дома", а верующих призвали не приходить в храмы на богослужения и освящение пасхальных корзин, чтобы предотвратить распространение смертельной инфекции COVID-19.

Смотрите видео, как украинцы собираются праздновать в этом году Пасху:

Ранним утром 19 апреля за праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, должна собраться вся семья. Нужно приветствовать друг друга фразой: "Христос воскресе!". Отвечать: "Воистину воскресе!". При этом обмениваются пасхальными яйцами и пасками.

Празднование Пасхи длится 40 дней – до самого Вознесения Господня. Считается, что с начала Пасхи до Вознесения по земле в нищенских рубищах странствует сам Иисус Христос в сопровождении апостола – так они проверяют людей, награждая милосердных и наказывая злых.

Пасха 2020: что нельзя делать

  • На Пасху нельзя заниматься работой по дому, шить, убирать, стирать, а также трудиться в саду или огороде. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот.
  • Под запретом также шумное празднование Пасхи. Этот день лучше провести в кругу семьи, в тихой и спокойной обстановке.
  • В праздник Христова Воскресения нельзя думать о плохом, грустить или ссориться, желать людям зла, лгать, мстить, сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
  • Нельзя венчаться и крестить детей, а семейные праздники, если они совпали с Пасхой, лучше перенести.
  • После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.
  • Считается, что на Пасху нельзя посещать кладбище, проводить панихиды и скорбеть об умерших. Для этого есть специальные поминальные дни.

Рецепты на Пасху 2020

Слоеный пасхальный салат

Слоеный салат на Пасху
Слоеный салат на Пасху
Фото: Pinterest

Слоеный салат с фаршированными яйцами станет настоящим украшением вашего пасхального стола. Это впечатляющее блюдо с множеством свежих овощей, индейкой и пастой фарфалле готовится всего за 30 минут.

Ингредиенты:

  • 6 яиц, сваренных вкрутую, очищенных и разрезанных пополам
  • 1/4 стакана (50 мл) легкого майонеза
  • 1 чайная ложка сухого горчичного порошка
  • 2 столовые ложки (30 мл) мелко нарезанного зеленого лука
  • немного соли и перца
  • паприка
  • 1/3 стакана (75 мл) простого греческого йогурта
  • 1/3 стакана нарезанного свежего укропа
  • 2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока
  • 1 чайная ложка (5 мл) дижонской горчицы
  • 2 стакана холодных вареных макарон фарфалле
  • 1 красный и желтый перец, нарезанный кубиками
  • 1/2 стакана красного лука, крупно нарезанного
  • 500 г бланшированной спаржи или стручковой фасоли, нарезанной
  • 2 стакана помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 чашка предварительно приготовленной грудки индейки, нарезанной кубиками
  • 3/4 стакана тертого сыра чеддер
  • 2 стакана салата романо, грубо нарезанного

Способ приготовления:

  1. Аккуратно выскребите желтки в небольшую миску. Выложите белки на блюдо, накройте крышкой и отложите в сторону.
  2. Желтки разомните вилкой, добавьте майонез, горчицу и перемешайте. Добавьте зеленый лук, соль и перец. Небольшой ложкой нафаршируйте полученной смесью белки. Посыпьте паприкой. Поставьте в холодильник.
  3. В небольшой миске смешайте греческий йогурт, майонез, укроп, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Охладите.
  4. В большую миску бросьте приготовленную пасту с половиной укропной заправки. Поместите макароны на дно большой стеклянной миски. Выложите слоями перец, лук, спаржу, помидоры, индейку, сыр чеддер и салат романо.
  5. Выложите сверху фаршированные яйца. Подавайте остатки заправки в отдельной миске.

Читайте также:
Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Творожная пасха "Три шоколада"

Творожная пасха "Три шоколада" заварная
Творожная пасха "Три шоколада" заварная
Фото: Depositphotos

"Три шоколада" – один из лучших рецептов творожной пасхи. Она выходит не только вкусной, но и очень нарядной. Для приготовления пасхи нужно использовать жирный, мягкий и не слишком влажный творог. В идеале он должен быть домашним.

Ингредиенты:

  • 500 г домашнего творога
  • 200 г сметаны
  • 100 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 50 г черного шоколада
  • 50 г молочного шоколада
  • 50 белого шоколада
  • 2 ст.л. шоколадной стружки
  • 2 ст.л. измельченного фундука
  • 2 ст.л. кокосовой стружки
  • Растопленный шоколад, кондитерская посыпка – для декора

Способ приготовления:

  1. Творог протереть через сито, перемешать с размягченным сливочным маслом. Добавить сметану и сахарную пудру.
  2. Шоколад отдельно растопить на водяной бане или в микроволновке.
  3. Разделить творожную массу на три равные части и в каждую добавить разный вид шоколада.
  4. В массу с темным шоколадом добавить шоколадную стружку, в массу с молочным шоколадом – орешки, в массу с белым шоколадом – кокосовую стружку.
  5. Затем выложить творожную массу слоями в застеленную марлей форму – сначала с белым шоколадом, затем с молочным, а в конце – с темным. Аккуратно накрыть сверху марлей, поставить гнет и убрать в холодильник примерно на сутки. За это время стечет лишняя сыворотка.
  6. Через сутки с творожной пасхи снять груз, убрать марлю и перевернуть ее на блюдо. По желанию полить сверху растопленным шоколадом и украсить кондитерской посыпкой.

Как покрасить яйца под мрамор на Пасху

Мраморные пасхальные яйца
Мраморные пасхальные яйца
Фото: Pinterest

Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в луковой шелухе с добавлением зеленки. Прежде чем приступать к процессу, обязательно наденьте резиновые перчатки, ведь бриллиантовую зелень очень сложно смыть с кожи.

Вам понадобятся:

  • Луковая шелуха
  • Куриные яйца
  • Марля
  • Вода
  • Зеленка
  • Соль

Что делать:

  1. Шелуху от репчатого лука мелко нарезать и выложить на блюдо. Куриные яйца помыть и, пока они влажные, обвалять в шелухе. Затем каждое яйцо выложить на марлю и завязать в узелок, кончик отрезать.
  2. Приготовить раствор для окрашивания яиц. Для этого в кастрюлю налить стакан воды, добавить пузырек аптечной зеленки и ложку соли.
  3. Сложить в кастрюлю яйца в шелухе. Они должны быть хорошо покрыты водой с зеленкой. Если стакана воды для этого мало, нужно добавить еще. Поставить на плиту и варить в течение 10 минут.
  4. Затем промыть крашеные вареные яйца холодной водой. После этого снять марлю с шелухой и снова промыть яйца под проточной водой. Обсушить крашенки, разложив их на салфетке.

Народные приметы на Пасху

  • Народные приметы на Пасху говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.
  • Выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой нельзя – удачу выбросишь.
  • Если загадать желание и съесть освященное яблоко, то желание исполнится.
  • Чтобы деньги водились в доме, крошки после пасхального пиршества нужно не выбрасывать, а скормить птицам.
  • Благосостояние быстро улучшится, если после освящения пасхальной еды раздать паски и крашенки нуждающимся.
  • Холодная погода на Пасху – к сухому лету.
  • Если пасмурно, значит, и лето будет холодным и пасмурным.
  • Если тепло и ясно в воскресенье, значит, лето будет солнечным и урожайным.
  • Дождь предвещает дождливую весну.
  • Мороз на Пасху предсказывает хороший урожай.

Поздравления с Пасхой 2020

Открытки и поздравления с Пасхой
Открытки и поздравления с Пасхой
Фото: bonnycards

Красивые поздравления с Пасхой в прозе

***

Поздравляю с Пасхой. Христос Воскрес и пусть пребудет мир и счастье в твоей жизни. От всей души желаю тебе не ведать страхов и печалей, жить радостно и благодатно, с легкостью отпускать обиды от сердца и принимать добрые слова в свой адрес. Пусть Господь пошлет тебе любовь и светлую надежду.

С Пасхой: искренние поздравления в стихах

***

С Великой Пасхой поздравляю от души!
Пусть будут дни полны надежд и хороши,
Ты только верь: есть тот, кто нас спасает
И от ошибок нас оберегает.
Сегодня праздник воскрешения Христа
И завершение Великого поста.

С праздником Пасхи!
С праздником Пасхи!
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Пасхой своими словами

***

Христос Воскрес! Поздравляю с Пасхой и от своего сердца твоему посылаю радостные нотки доброй песни. Пусть все в твоей семье будут здоровы, пусть все в этом мире будет для тебя блаженным. Желаю любви самой искренней, надежды самой теплой и счастья самого светлого.

Пасха 2020: лучшие пожелания в праздник

***

Пасха Светлая случилась,
Вся земля преобразилась!
Людям большей нет отрады,
Все христосоваться рады!
Праздник сей, велик и славен,
И сегодня каждый равен.
Поздравляем всех людей,
Родных, близких и друзей!
Мира и добра желаем
И Иисуса прославляем!
Никогда пускай он нас
Не оставит в трудный час!

Пасха: красивые картинки
Пасха: красивые картинки
Фото: bonnycards

Пожелания в прозе на Пасху 2020 друзьям

***

С Пасхой Христовой! Желаю яркой, как праздничные яйца, жизни, стать добрее, терпимее, здоровее, научиться всепрощению, быть внимательнее к ближним, пусть в жизни происходят только светлые, счастливые события!

Смс поздравления с Пасхой

***

Пришла надежда на Спасенье
С Пасхальным Светлым Воскресеньем,
Так пусть она в душе сияет,
Любовью Вас благословляет!

Пасха 2020: где смотреть богослужения, расписание трансляций

В связи с карантином, который был введен с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, многие храмы в Украине транслируют службы онлайн. Президент Владимир Зеленский сообщил, какие каналы будут транслировать богослужения на Пасху.

В частности, богослужение Украинской греко-католической церкви можно будет увидеть на "UA:Перший" и ICTV с 7:30 до 11:00 в воскресенье, 19 апреля.

Службы Православной церкви Украины покажут "1+1" и "UA:Перший" с 23:30 18 апреля и до 03:00 19 апреля.

В свою очередь "Интер" и телеканал "Украина" будут транслировать богослужение УПЦ МП. Трансляция начнется в 23:00 18 апреля и продлится до 03:00 19 апреля.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: опубликовано фото Пасха онлайн: трансляция богослужения на телеканале "Украина" Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза Схождение Благодатного огня и скорбная жатва коронавируса: телеканал «Украина» подготовил спецэфир Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза Как правильно красить яйца на Пасху: видео от Григория Германа
праздники Пасха православие поздравления традиции церковные праздники Пасха 2020
Реклама

Новости партнеров

Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
Опухла від ботокса Лорак показала своє справжнє обличчя
10 фантастически красивых актрис прошлого
10 фантастически красивых актрис прошлого

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Fun

Поздравления с Пасхой 2020: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 07:26Food

Салаты на Пасху: ТОП-5 рецептов без майонеза

Сегодня, 06:05Food

Пасха-2020: как покрасить яйца куркумой

Вчера, 19:31Food

Как приготовить спаржу: ТОП-5 рецептов вкусных весенних блюд

Вчера, 17:24Fun

Пасха-2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 16:38Fun

Страстная суббота-2020: приметы и что нельзя делать 18 апреля

Вчера, 08:26Техно

Прощай, Zoom: Skype запустил сервис онлайн-конференций без регистрации

16 апреляFun

Страстная пятница – 2020: главные приметы дня

16 апреляFun

Страстная пятница-2020: что нельзя делать в этот день

16 апреляFood

Салат с ананасами и куриной грудкой: три простых рецепта

16 апреляEvents

С Чистым четвергом: яркие открытки и душевные поздравления

16 апреляFun

Женщина неожиданно нашла в саду древнее сокровище: фото

16 апреляFun

Чистый четверг: приметы и обряды для незамужних девушек

16 апреляFun

Что нужно делать в Чистый четверг: главные правила

16 апреляFood

Как приготовить глазурь для кулича: ТОП-5 простых рецептов

15 апреляFun

Поздравления в стихах и картинках с Чистым четвергом

Новости партнеров

Ученые назвали новый симптом COVID, который проявляется на теле
Ученые назвали новый симптом COVID, который проявляется на теле
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
Шоколадный пирог с творогом за минуты: не нужно замешивать тесто
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Комаровский ответил на вопрос, можно ли протирать руки водкой
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
"Состояние по-прежнему тяжелое": Бабкину перевели из Коммунарки
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту
Любимая каша Петра I: перловка по дворянскому рецепту
Назван самый красивый мужчина в мире
Назван самый красивый мужчина в мире