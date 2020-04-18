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Пасха 2020: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Какие народные обряды и ритуалы на Пасху помогут узнать будущее и встретить суженого

Ольга Козачок
Сегодня, 17:08

Завтра, 19 апреля, наступит Пасха 2020. Это самый главный церковный праздник, который отмечается во всем христианском мире. Воскресение Христово является символом вечной Жизни, победы над Смертью и очищения от грехов. Пасха имеет свои древние народные обычаи, приметы и ритуалы, которые помогали нашим предкам узнавать свое будущее и даже делать его благополучным и счастливым.

Ритуалы, обряды и заговоры на Пасху
Ритуалы, обряды и заговоры на Пасху
Фото: Depositphotos

Разумеется, церковь не приветствует гадания на Пасху, равно как и на другие церковные праздники. Но люди, а особенно незамужние девушки, всегда стремились узнать свое будущее, судьбу, счастье в личной жизни, предсказать встречу с суженым и дату замужества. Главными атрибутами народных ритуалов в канун Пасхи служили праздничные символы – паски и крашенки.

Народные приметы, обряды и заговоры на Пасху

  • По тому, насколько пышными и вкусными получались у хозяйки пасхальные куличи, судили о благополучии и здоровье всей семьи на будущий год. Если паска высоко поднялась, получилась вкусной, то и год будет богатым и счастливым. А если тесто не подошло – это к неприятностям.
  • Во время ритуала христосования можно было узнать о своем благополучии: у кого крашенка окажется крепче всех и разобьется самой последней, тот будет наиболее удачливым весь год.

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  • Девушки внимательно разглядывали подаренные им крашенки: чем ближе желток к краю белка, тем ближе замужество, а чем ярче желток, тем удачнее будет брак.
  • Старые женщины и молодые девушки умывались на Пасху с золота, серебра и красного яичка, чтобы помолодеть, хорошо выглядеть, быть здоровыми, разбогатеть.
  • Если в семье часты неприятности и ссоры, то на Пасху есть ритуал для восстановления мира. Нужно скатить с горки красное яйцо, и пока оно катится, проговорить слова: "Как это яичко с горы скатилось, так и горе меня отпустило. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".
  • Молитва на Пасху о здоровье и благополучии во время колокольного звона принесет удачу всей семье на год: "Христос Воскрес, моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь".

Смотрите видео, как украинцы собираются праздновать в этом году Пасху:

  • Чтобы у девушки появился суженый, во время пасхальной службы нужно произнести заговоры: "Христос воскрес! Воскресенье Христово, пошли мне в женихи парня холостого!", "Дай Бог жениха хорошего, в сапогах с калошами и верхом на лошади!"

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  • Пасхальным утром на восходе солнца незамужней девушке нужно постучать по оконному стеклу свяченым яйцом и сказать: "Солнце пасхальное, по небу катись, а мой жених на порог ко мне явись. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос Воскрес, а ко мне жених. Аминь".
  • Чтобы избавить себя или родных от боли, нужно пасхальным яйцом покатать по больному месту, повторяя тридцать три раза заговор: "Христос воскрес, смертью смерть поправ. Люди Господа восхваляют, а Божьи слова мою боль отгоняют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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